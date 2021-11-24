أسرار الكشري المصري كاملة ستكون محترفا مثل المطاعم

الكشري المصري هو طبق شهير يستمتع به الناس وله مذاق رائع، ويفضله الكثيرون بما في ذلك الفقراء والأغنياء وأصحاب الأعمال. يمكنك لربة المنزل عمله وتناوله في أي وقت لأنه ليس موسميًا، وتوجد العديد من المطاعم في كافة أنحاء المحافظات متخصصة فقط في عمل الكشري المصري، وأكلة مناسب يمكن تقديمها في الإفطار أو كوجبة أ الغداء أو العشاء وهو من أشهر الأطباق وذو قيمة غذائية عالية نظرًا لاحتوائه على العديد من المكونات المفيدة لكل من البالغين والأطفال. الكشري المصري طبق متكامل لا يتطلب أي مكونات أخرى، هناك بعض التكات الهامة التي لو قمنا باضافتها لطريقة عمل الكشري المصري سوف يكون هناك فارق كبير، علي سبيل المثال الزيت الذي يتبقى من قلي البصل، يمكن باستخدامه في عمل صلصة الكشري والأرز، وأيضا المكرونة حيث انه سيضيف طعم رائع لكل هذه المكونات. أسرار الكشري المصري أولا وقبل كل شيء ، يجب أن يتم نقع حمص الشام لفترة من الوقت قبل أن يتم استخدامه وذلك حتى لا يستغرق وقتا طويلا عندما يتم سلقه، ثم نقوم بتصفيته الماء ونغسله الحمص جيداً ، ثم نضعه في اناء ونغطيه بالماء وننتظر حتى تغلي ، ثم نضيف معه ملعقة واحدة من الثوم المفروم وملح ، كما نضيف طماطم معصور، وملعقة كمون، ثم نتركها علي النار تغلي حتي ينضج. أسرار نجاح المكرونة هي سلقها في اناء وبعد قليل نضع مكرونة اسباجيتى بالنسبة للمكرونة الشعرية يتم تحميرها في اناء آخر حيث نضع عليها ملح وفلفل أسود عليها. أسرار البصل المقرمش حتى يخرج بأفضل صورة حيث نقوم بتقطيعه الي شرائح صغيرة ورقيقة جدا ولا نضع عليه أى إضافات مثل الدقيق والنشا حتى لا يكون البصل ثقيل في أكله، ونضع البصل في زيت غزير، ويجب أن يكون الزيت ساخن جدا، والبصل يكون مقرمش وجميل. يقع الكثيرون في خطأ القيام بسلق العدس ولكن هذا خطأ حيث نحضر اناء ونضع به شرائح بصل المقطع شرائح وزيت وزبدة ثم نشوح البصل جيدا، بعد ذلك نضع العدس مع البصل ثم نقلبهم معاًونضع ماء مغلي ونغطيه وننتظر حتي يستوى، وعندما نجد العدس قد أصبح نصف سوى نقوم باضافة الأرز الني عليه حيث أنه يستوي مع العدس ونضيف الملح والكمون. تكات الكشري مثل المطاعم هناك تكات كثيرة في الصلصة ونقوم باحضار حلة ونضع زيت ومعها أيضا ثوم ثم نقلبه جيدا في الزيت ليصبح بعد ذلك لونه اصفر ،نضيف خل، والتوابل مثل الفلفل الاسود والملح وعصير طماطم ، وكمون وقليل من السكر

بالنسبة لدقة الكشري نقوم باحضار حلة نضع بها زيت وشطة وعليها ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ثم نقوم بالتقليب الجيد وبعد قليل نضيف ماء مغلى، وملعقتين خل وعصير لمون، كما نضيف كمون وملح وتغلي جيدا. أسرار الكشري المصريتكات الكشري مثل المطاعم الوسوم

الكشري المصري هو طبق شهير يستمتع به الناس وله مذاق رائع، ويفضله الكثيرون بما في ذلك الفقراء والأغنياء وأصحاب الأعمال. يمكنك لربة المنزل عمله وتناوله في أي وقت لأنه ليس موسميًا، وتوجد العديد من المطاعم في كافة أنحاء المحافظات متخصصة فقط في عمل الكشري المصري، وأكلة مناسب يمكن تقديمها في الإفطار أو كوجبة أ الغداء أو العشاء وهو من أشهر الأطباق وذو قيمة غذائية عالية نظرًا لاحتوائه على العديد من المكونات المفيدة لكل من البالغين والأطفال. الكشري المصري طبق متكامل لا يتطلب أي مكونات أخرى، هناك بعض التكات الهامة التي لو قمنا باضافتها لطريقة عمل الكشري المصري سوف يكون هناك فارق كبير، علي سبيل المثال الزيت الذي يتبقى من قلي البصل، يمكن باستخدامه في عمل صلصة الكشري والأرز، وأيضا المكرونة حيث انه سيضيف طعم رائع لكل هذه المكونات. أسرار الكشري المصري أولا وقبل كل شيء ، يجب أن يتم نقع حمص الشام لفترة من الوقت قبل أن يتم استخدامه وذلك حتى لا يستغرق وقتا طويلا عندما يتم سلقه، ثم نقوم بتصفيته الماء ونغسله الحمص جيداً ، ثم نضعه في اناء ونغطيه بالماء وننتظر حتى تغلي ، ثم نضيف معه ملعقة واحدة من الثوم المفروم وملح ، كما نضيف طماطم معصور، وملعقة كمون، ثم نتركها علي النار تغلي حتي ينضج. أسرار نجاح المكرونة هي سلقها في اناء وبعد قليل نضع مكرونة اسباجيتى بالنسبة للمكرونة الشعرية يتم تحميرها في اناء آخر حيث نضع عليها ملح وفلفل أسود عليها. أسرار البصل المقرمش حتى يخرج بأفضل صورة حيث نقوم بتقطيعه الي شرائح صغيرة ورقيقة جدا ولا نضع عليه أى إضافات مثل الدقيق والنشا حتى لا يكون البصل ثقيل في أكله، ونضع البصل في زيت غزير، ويجب أن يكون الزيت ساخن جدا، والبصل يكون مقرمش وجميل. يقع الكثيرون في خطأ القيام بسلق العدس ولكن هذا خطأ حيث نحضر اناء ونضع به شرائح بصل المقطع شرائح وزيت وزبدة ثم نشوح البصل جيدا، بعد ذلك نضع العدس مع البصل ثم نقلبهم معاًونضع ماء مغلي ونغطيه وننتظر حتي يستوى، وعندما نجد العدس قد أصبح نصف سوى نقوم باضافة الأرز الني عليه حيث أنه يستوي مع العدس ونضيف الملح والكمون. تكات الكشري مثل المطاعم هناك تكات كثيرة في الصلصة ونقوم باحضار حلة ونضع زيت ومعها أيضا ثوم ثم نقلبه جيدا في الزيت ليصبح بعد ذلك لونه اصفر ،نضيف خل، والتوابل مثل الفلفل الاسود والملح وعصير طماطم ، وكمون وقليل من السكر

بالنسبة لدقة الكشري نقوم باحضار حلة نضع بها زيت وشطة وعليها ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ثم نقوم بالتقليب الجيد وبعد قليل نضيف ماء مغلى، وملعقتين خل وعصير لمون، كما نضيف كمون وملح وتغلي جيدا. أسرار الكشري المصريتكات الكشري مثل المطاعم

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