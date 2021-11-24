بأسرار تجار الليمون.. ملعقة واحدة لتخزين الليمون من السنه للسنه بدون ما يبوظ أو يتغير طعمه وتحدي

الليمون من أكثر ‏الأشياء الطبيعية التي يتم استخدامها في المنزل بكميات كبيرة وذلك لأهميتها الشديدة ولانها تدخل في الكثير من المشروبات والمأكولات، ‏ولا يمكن الاستغناء عن الليمون أبدا حيث تقوم يقوم بصنع الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد لانه يقومها كما انه يستخدم في التخلص من العديد من المشاكل لذلك من المهم جدا أن يكون المنزل يحتوي على الليمون طوال الوقت هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون عصر الليمون على كل الطعام الذي يتناولونه تقريبًا، ‏خلال هذا المقال سنتعرف على طرق تخزين الليمون من السنة للسنه ‏إضافة إلى أهمية تخزين الليمون.

طرق تخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغير في اللون

توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخزين الليمون من السنة إلي السنة دون أن يحدث له أي تغيرات سيئة إضافة إلى أنه في ذلك الوقت يمكن وضعه في الثلاجة وليس هناك حاجة إلى إضافته في الفريزر لأن الليمون، ‏وفيما يلي الخطوات اللزمة لتخزين الليمون بصورة صحيحة حتى لا يفسد أو يحدث له أي تغيرات أثناء تخزينه:

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تغليف جميع حبات ليمون ورق الألمنيوم حتى لا تتعرض للهواء.

وضعها في كيس مغلق وتركها في الثلاجة.

إخراج الليمون من الثلاجة عندما نكون في حاجته فقط.

نغسل الليمونة ونستخدمها.

طريقة أخرى لتخزين الليمون من السنة إلى السنة

فيما يلي خطوات تخزين الليمون بطريقة مختلفة: