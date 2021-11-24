طريقة عمل كريم الأرز والنشا الكوري لشد البشرة ونفخ وتوريد الخدود وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

طريقة عمل كريم الأرز والنشا الكوري لشد البشرة، تبيض البشرة هي أحد الوصفات التي تعتمدها النساء في دولة كوريا الجنوبية لتجميل بشرتهن، حيث يعتبر الأرز والنشا من الكريمات الطبيعية التي يسهل تحضيرها في المنزل بسرعة وبسهولة، كما أن هذا الخليط له نتائج مضمونة في تفتيح طبقات البشرة، وإزالة اسمرار المنطقة الحساسة، واشتهر الشعب الكوري بتلك الوصفة نظرا لتوافر الأرز لديهم بكميات غزيرة، ولذلك فهم يقومون بابتكار وصفات حديثة ومجربة لمعالجة البشرة والجسم والشعر الجاف والتالف والمتقصف.طريقة عمل كريم الأرز والنشا الكوري لشد البشرة
لكي يتم إعداد أبسط وصفات الأرز والنشا من أجل تفتيح اسمرار البشرة، وتوحيد لونها، وتفتيح المناطق الحساسة، لابد من اتباع الوصفة التالية:
المكونات
- ملعقة من النشا.
- ربع كوب ماء.
- ملعقة من الأرز المطحون.
طريقة الإعداد
- في إناء عميق يتم وضع النشا والأرز ويتم التقليب جيدا.
- يضاف الماء على النشا والأرز، ويقلب جيدا حتى يتكون خليط متماسك.
- لابد من تنظيف البشرة جيدا بالماء والصابون قبل وضع الخليط عليها.
- يتم توزيع الكريم على البشرة لمدة ساعة كاملة.
- يشطف الوجه بالماء الدافئ.
- تمرر قطع الثلج على الوجه لغلق المسام وعدم دخول الجراثيم إلى طبقات الجلد.
- تطبق الوصفة مرتين في الأسبوع.
يقوم هذا الخليط بعمل الكثير من المهام التي تحتاج اليها البشرة، ومن أهم فوائد خليط الأرز والنشا ما يلي:
- محاربة جفاف البشرة وتشقق الجلد.
- تفتيح البشرة ولمعانها.
- إزالة الهالات السوداء والبثور الصغيرة.
- يعمل الأرز علي شد البشرة والتخلص من الترهلات والتجاعيد والجلد الميت نهائيا.
- إزالة النمش والحبوب الدهنية والبقع.
- الحماية من أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية.
- امن تماما على البشرة، مكونات الخليط متوافرة في كل منزل.
- تنشيط الدورة الدموية، إزالة الهالات السوداء الموجودة تحت العين.
- إزالة حب الشباب.
- تجديد خلايا البشرة وإزالة الجلد الميت، والقضاء على البكتيريا والأتربة.
- تحفيز نسبة الكولاجين في البشرة.
- يعمل ماسك الأرز علي تضييق المسام الواسعة لعدم دخول الجراثيم والفطريات اليها، مما يسبب لها التهابات وتكوين حبوب دهنية على سطح الجلد.
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طريقة عمل كريم الأرز والنشا الكوري لشد البشرة، تبيض البشرة هي أحد الوصفات التي تعتمدها النساء في دولة كوريا الجنوبية لتجميل بشرتهن، حيث يعتبر الأرز والنشا من الكريمات الطبيعية التي يسهل تحضيرها في المنزل بسرعة وبسهولة، كما أن هذا الخليط له نتائج مضمونة في تفتيح طبقات البشرة، وإزالة اسمرار المنطقة الحساسة، واشتهر الشعب الكوري بتلك الوصفة نظرا لتوافر الأرز لديهم بكميات غزيرة، ولذلك فهم يقومون بابتكار وصفات حديثة ومجربة لمعالجة البشرة والجسم والشعر الجاف والتالف والمتقصف.طريقة عمل كريم الأرز والنشا الكوري لشد البشرة
لكي يتم إعداد أبسط وصفات الأرز والنشا من أجل تفتيح اسمرار البشرة، وتوحيد لونها، وتفتيح المناطق الحساسة، لابد من اتباع الوصفة التالية:
المكونات
- ملعقة من النشا.
- ربع كوب ماء.
- ملعقة من الأرز المطحون.
طريقة الإعداد
- في إناء عميق يتم وضع النشا والأرز ويتم التقليب جيدا.
- يضاف الماء على النشا والأرز، ويقلب جيدا حتى يتكون خليط متماسك.
- لابد من تنظيف البشرة جيدا بالماء والصابون قبل وضع الخليط عليها.
- يتم توزيع الكريم على البشرة لمدة ساعة كاملة.
- يشطف الوجه بالماء الدافئ.
- تمرر قطع الثلج على الوجه لغلق المسام وعدم دخول الجراثيم إلى طبقات الجلد.
- تطبق الوصفة مرتين في الأسبوع.
يقوم هذا الخليط بعمل الكثير من المهام التي تحتاج اليها البشرة، ومن أهم فوائد خليط الأرز والنشا ما يلي:
- محاربة جفاف البشرة وتشقق الجلد.
- تفتيح البشرة ولمعانها.
- إزالة الهالات السوداء والبثور الصغيرة.
- يعمل الأرز علي شد البشرة والتخلص من الترهلات والتجاعيد والجلد الميت نهائيا.
- إزالة النمش والحبوب الدهنية والبقع.
- الحماية من أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية.
- امن تماما على البشرة، مكونات الخليط متوافرة في كل منزل.
- تنشيط الدورة الدموية، إزالة الهالات السوداء الموجودة تحت العين.
- إزالة حب الشباب.
- تجديد خلايا البشرة وإزالة الجلد الميت، والقضاء على البكتيريا والأتربة.
- تحفيز نسبة الكولاجين في البشرة.
- يعمل ماسك الأرز علي تضييق المسام الواسعة لعدم دخول الجراثيم والفطريات اليها، مما يسبب لها التهابات وتكوين حبوب دهنية على سطح الجلد.
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