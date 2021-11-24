عمل زبدة الفول السوداني بالمنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة لن تشتريها مجددًا

تعتبر زبدة الفول السوداني من الأطعمة التي يحبها الكثير من الأطفال والكبار، لذلك نقدم طريقة عمل زبدة الفول السوداني بالمنزل بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة حيث إن شراء زبدة الفول السوداني الجاهزة تكون عالية الثمن وقد لا يستطيع الكثير من الأشخاص شراؤها لذلك سوف نقوم بصنعها في المنزل بأقل المكونات وأقل تكلفة، فضلاً عن أنها ممتازة جدًا لصحة الأطفال والكبار وتصلح للرجيم والدايت ومغذية جدًا للعقل والجسم فيمكن استخدامها كوجبة إفطار أو سناكس ووجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية كما يمكن عمل السندوتشات للأطفال في المدارس فهي موفرة وصحية وغير مكلفة إذا تم عملها في المنزل.

طريقة عمل زبدة الفول السوداني

كما ذكرنا مكوناتها بسيطة وسهلة وطريقة التحضير بسيطة جدًا والمكون الأساسي والرئيسي هو الفول السوداني.

نصف كوب من الفول السوداني المقشر.

ملعقة كبرة زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نقوم بتحميص الفول السوداني المقشر جيدًا على النار. ثم نقوم بوضعه في الكبة ونطحنه جيدًا حتى يتحول إلى البودرة. بعد ذلك نقوم بإضافة جوز الهند ونخلط مرة أخرى. وأخيرًا نقوم بإضافة عسل النحل ونكرر خفق المكونات معًا. ثم نحضر برطمان من الزجاج ونضع به زبدة الفول السوداني. بعد ذلك نحتفظ بالزبدة في الثلاجة لحين الاستخدام.

تعد من المصادر القوية لاستمداد الطاقة حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون والكربوهيدرات.

مصدر قوي وغني بالفيتامينات والمعادن المختلفة.

تحتوي على فيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ب6.

مصدر ممتاز لحمض الفوليك لذلك فهي مفيدة جدًا للحوامل.

تحتوي على الحديد والبوتاسيوم والعديد من المعادن الهامة للجسم.

زبدة الفول السوداني تحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الإصابة بسرطان المعدة.

تحتوي على مواد فعالة تعمل على حماية الإنسان من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب.

حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة.

تحمي المرأة من الإصابة بسرطان الثدي بفعل مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

زبدة الفول السوداني لها قدرة فعالة في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

أشارت الأبحاث الطبية أن زبدة الفول السوداني لها دور كبير في خسارة الوزن الزائد.

طريقة عمل زبدة الفول السوداني في المنزلفوائد الفول السوداني للجسمطريقة عمل زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني مفيدة جدًا للجسم ويمكن أن تدخل ضمن الحميات الغذائية وسوف نحضر الطريقة الآن التي تناسب أصحاب الرجيم.

4 تذاكر من السكر الدايت.

كوبين من الفول السوداني المقشر.

2 ظرف من الفانيليا البودرة.

ربع كوب صغير من الماء.

نحضر الخلاط الكهربائي أو الكبة. ثم نقوم بوضع المكونات الموجودة لدينا معًا. نخلط جيدًا حتى تمتزج المكونات وتتكون الزبدة. بعد ذلك نضعها في وعاء محكم الغلق ونحتفظ بها في الثلاجة ونقوم باستخدامها عند الحاجة.

طريقة عمل زبدة الفول السوداني للدايت