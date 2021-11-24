موزة اللحم المسلوقة بطريقة مميزة

يعد طبق موزة اللحم المسلوقة من أشهى أطباق اللحم على الإطلاق وهو الحل الأمثل إذا كنت ترغبين في عمل سفرة فخمة وشهية في مناسبة كبيرة أو في العزائم والأفراح حيث تتبل بتتبيلة خاصة وتقدم مع الفتة أو الأرز ،تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين هذا الطبق بكل سهولة في المنزل بالخطوات. موزة اللحم المسلوقة المقادير اللازمة لعمل الطبق: قطعتان من موزة اللحم أي نوع تفضلين.

بصلتان كبيرتان في الحجم.

لتر من الماء الساخن.

أربع أعواد من الكرفس الأخضر.

جزرتان كبيرتان في الحجم.

ثلاث جزرات إضافية مسلوقة.

ثلاث حبات من الكوسة المسلوقة.

ملعقة صغيرة من مطحون الروز مارى.

ملعقة صغيرة من المرمرية المطحونة ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

لتر واحد من عصير العنب.

ثلاث حبات كبيرة من البطاطس المسلوقة.

كوبان من الأرز البسمتي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. موزة اللحم المسلوقة المقادير اللازمة لعمل الطبق: خطوات تحضير موزة اللحم المسلوقة: أحضري موزة اللحم وضعيها في وعاء. أضيفي رشة من الملح والفلفل. أضيفي المرمرية والروزماري ووزعي التوابل على الموزة من كل الجهات. اتركي اللحم في التوابل لعدة ساعات حتى تتشرب التتبيلة. ضعي اللحم بالتوابل في صينية الفرن مع الزبدة. أدخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة مائتان درجة مئوية. اتركي الموزة تتشوح في النار لمدة ربع ساعة. أضيفي الكرفس والجزر الغير مسلوق المسلوقة إلى الصينية. يضاف عصير العنب والماء الساخن إلى الصينية ثم غطي الصينية بورق القصدير. اتركي موزة اللحم تنضج في الفرن لمدة ساعة كاملة. بعد أن تنضج الموزة أخرجيها من الفرن. استخدمي القليل من الصوص لعمل صلصة عن طريق إضافته إلى الدقيق ونصف كوب من الماء وقلبي. قومي بسلق الأرز بالطريقة المعتادة مع إضافة الزعفران. قومي بتشويح الكوسة والحزر المسلوق ومكعبات البطاطس في طاسة مع القليل من الزبدة. ضعي الموزة في أطباق التقديم وفوقها رشة من مزيج الصوص والخضراوات المسلوقة وقدميها مع الأرز. خطوات تحضير موزة اللحم المسلوقة: الوسوم

يعد طبق موزة اللحم المسلوقة من أشهى أطباق اللحم على الإطلاق وهو الحل الأمثل إذا كنت ترغبين في عمل سفرة فخمة وشهية في مناسبة كبيرة أو في العزائم والأفراح حيث تتبل بتتبيلة خاصة وتقدم مع الفتة أو الأرز ،تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين هذا الطبق بكل سهولة في المنزل بالخطوات. موزة اللحم المسلوقة المقادير اللازمة لعمل الطبق: قطعتان من موزة اللحم أي نوع تفضلين.

بصلتان كبيرتان في الحجم.

لتر من الماء الساخن.

أربع أعواد من الكرفس الأخضر.

جزرتان كبيرتان في الحجم.

ثلاث جزرات إضافية مسلوقة.

ثلاث حبات من الكوسة المسلوقة.

ملعقة صغيرة من مطحون الروز مارى.

ملعقة صغيرة من المرمرية المطحونة ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

لتر واحد من عصير العنب.

ثلاث حبات كبيرة من البطاطس المسلوقة.

كوبان من الأرز البسمتي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. موزة اللحم المسلوقة المقادير اللازمة لعمل الطبق: خطوات تحضير موزة اللحم المسلوقة: أحضري موزة اللحم وضعيها في وعاء. أضيفي رشة من الملح والفلفل. أضيفي المرمرية والروزماري ووزعي التوابل على الموزة من كل الجهات. اتركي اللحم في التوابل لعدة ساعات حتى تتشرب التتبيلة. ضعي اللحم بالتوابل في صينية الفرن مع الزبدة. أدخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة مائتان درجة مئوية. اتركي الموزة تتشوح في النار لمدة ربع ساعة. أضيفي الكرفس والجزر الغير مسلوق المسلوقة إلى الصينية. يضاف عصير العنب والماء الساخن إلى الصينية ثم غطي الصينية بورق القصدير. اتركي موزة اللحم تنضج في الفرن لمدة ساعة كاملة. بعد أن تنضج الموزة أخرجيها من الفرن. استخدمي القليل من الصوص لعمل صلصة عن طريق إضافته إلى الدقيق ونصف كوب من الماء وقلبي. قومي بسلق الأرز بالطريقة المعتادة مع إضافة الزعفران. قومي بتشويح الكوسة والحزر المسلوق ومكعبات البطاطس في طاسة مع القليل من الزبدة. ضعي الموزة في أطباق التقديم وفوقها رشة من مزيج الصوص والخضراوات المسلوقة وقدميها مع الأرز. خطوات تحضير موزة اللحم المسلوقة:

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