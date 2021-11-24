الملوحة الصعيدي بطريقة سهلة في المنزل

تعد الملوحة الصعيدي من أشهر أنواع السمك المملح في مصر والتي يحبها الكثير من محبي الأسماك المالحة في جميع المحافظات ويحبون طلبها وتنالوها خاصة في شم النسيم ،بدلاً من شرائها من أماكن مجهولة المصدر يمكنك تحضيرها بكل سهولة في منزلك بمقادير بسيطة وخطوات ولا أسهل فتابعينا لتعرفي الطريقة.

الملوحة الصعيدي

حضري ألذ سمك مملح واستمتعي به مع العائلة بعد تمليحه في المنزل بطريقة صحية بدون ملوثات وأضرار أقل.

كيلو من السمك أي نوع ويفضل الخاص بالملوحة.

نصف كيلو من الملح الخشن.

خمسة وعشرين جرام من الكمون المطحون ناعم.

خمسة وعشرون ملي من الخل الأبيض.

خمسون ملي من الزيت النباتي ويفضل استخدام زيت الزيتون.

خمسة وعشرون جرام من الشطة الحمراء.

كمية من عصير الليمون الطازج تعادل خمسة وعشرون ملي.

عدة أكياس من البلاستك.

أوراق زبدة.

المقادير اللازمة لعمل الوصفة:

قومي بغسل السمك جيداً بالماء الجاري مع غسل داخل الفم والخياشيم.

أحضري مناديل ورقية وابدأي في تجفيف السمك من الداخل.

حاولي إدخال المناديل داخل الخياشيم لتمتص الماء من الداخل.

أحضري إبريق مناسب الحجم وقومي بوضع السمك فيه بحيث يكون الفم لأسفل وموضوع باتجاه رأسي.

اتركي السمك عدة ساعات حتى يتم تصفية كل الماء العالق به ويجف تماماً.

أحضري صينية مناسبة الحجم وافرشيها جيداً بورق الزبدة.

بعد أن يجف السمك قومي باليينه بيديك قدر الإمكان ثم ضعيه في الصينية.

قومي بإشعال نار الفرن على حرارة متوسطة حتى يصبح ساخن.

أدخلي الصينية الفرن واتركيه لمدة نصف ساعة على نار هادئة.

قومي بخلط كلاً من الملح والشطة والكمون.

أضيفي زيت الزيتون والليمون والخل وقلبي المكونات معاً.

اخرجي الصينية من الفرن واتركي السمك يبرد تماماً.

ضعي كمية مناسبة من الحشو في كل سمكة حتى تملأي الخياشيم.

ضعي السمك في كيس بلاستيكي سميك ونظيف.

يمكنك وضع عدة اكياس داخل بعضها.

أحكمي إغلاق الأكياس مع التأكد من إخراج كل الهواء.

ضعي السمك الموجود في الأكياس في وعاء محكم الغلق واتركيها لمدة عشرة أيام حتى تتحول لملوحة.

خطوات تحضير الملوحة الصعيدي: