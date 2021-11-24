طريقة عمل شوربة الفطر والدجاج ألذ حساء للشتاء

تعد شوربة الفطر والدجاج من ألذ وأشهى أنواع الشوربات التي يمكنك تحضيرها فهي تحتوي على قدر كبير من العناصر الغذائية وتمد الجسم بقدر كبير من الدفيء والطاقة التي يحتاجها في فصل الشتاء ،فتابعي هذا المقال لتعرفي أسرع وأسهل طريقة لعمل هذا الحساء المميز بالمقادير والخطوات التفصيلية.

شوربة الفطر والدجاج

إذا أردت تحضير حساء لذيذ وفي نفس الوقت مغذي فليس عليك سوى تحضير هذا الحساء المميز بقطع الدجاج الرهيبة وصوص الماشروم الذي لا مثيل له.

صدر دجاجة كامل كبير الحجم.

أربع حبات من البصل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون ناعم.

ثمانية حبات من الفطر الفريش أو المعلب.

ست ملاعق من الخل الأبيض.

جزرتان كبيرتان في الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من من أدجينا موتو صوص.

أربع ملاعق صغيرة من الصويا صوص.

ست أكواب حساء أو مرقة الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ثمانية ملاعق من محلول دقيق الذرة وهو عبارة عن نشا مذاب به ماء.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

قومي بتنظيف صدر الدجاجة جيداً بالخل والملح والليمون. ينقع الدجاج في الماء بالخل ليصبح نظيف ثم يشطف بالماء. قومي بسلق صدر الدجاجة عن طريق وضعها في الماء مع جزرة واحدة ونصف كمية البصل. أضيفي رشة من الجنزبيل واتركيها حتى تنضج ويتك سلقها. قومي بتفتيت اللحمة إلى شرائح واتركيها تبرد. أحضري وعاء مناسب الحجم وضعي به حساء الدجاج. ضعي الوعاء على نار متوسطة. أضيفي الخل وصوص الصويا و الادجينا موتو صوص وقلبي. قومي بتقطعيع افطر إلى شرائح ثم أضيفيه للخليط وقلبي. قطعي الجزر إلى شرائح طولية ثم أضيفيه للوعاء وقلبي. أضيفي البصل الاخضر بعد تقطيعه حلقات. تبلي الخليط بالفلفل الأسود والملح والجنزبيل وقلبي. أضيفي محلول نشا الذرة وقلبي جيداً. استمري في التقليب إلى أن يصبح الخليط أكثر سماكة ومناسب. أضيفي قطع الدجاج المسلوقة وقلبي بهدوء. اتركي الحساء ينضج على نار هادئة وحتى يكون قوام الصوص المناسب. أحذري أن يصبح سميكاً. ارفعيه من على النار ثم قدميه ساخن.

خطوات تحضير شوربة الفطر والدجاج: