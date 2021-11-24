طريقة عمل بيض تركي بالطماطم

بدلاً من تحضير البيض بالطريقة المعتادة يمكنك تحضير بيض تركي بالطماطم من المطبخ التركي، حيث يتم إضافة الصلصة الحمراء والتوابل إلى البيض عند تحضيره ليعطي مذاق مختلف ويقدم بجانب أصناف أخرى من الأطعمة وهو طبق لذيذ وذو فائدة صحية لجسمك وجسم أطفالك، فيما يلي تعرفي على المكونات وكذلك خطوات عمل بيض تركي بالطماطم في المنزل.مكونات عمل بيض تركي بالطماطم
لتحضير بيض تركي بالطماطم في المنزل ستكونين بحاجة إلى مجموعة من المكونات البسيطة التي تساعدك في ذلك، وتتمثل مكونات عمل البيض التركي بالطماطم فيما يلي:
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- بصلة ذات حجم متوسط ومفرومة.
- ثلاث فصوص من الثوم مقطعة ومفرومة فرم ناعم.
- ثمرتان من الطماطم مفرومة.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- أربع بيضات.
- ثمرة من الفلفل الأخضر مفرومة.
- كمية من الملح بحسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من الماء.
تحضير طبق بيض تركي بالطماطم لم يستغرق فترة طويلة منك وكذلك خطوات التحضير البسيطة، فقط عليك استخدام المكونات السابقة واتباع مجموعة من الخطوات للحصول على أطيب طبق بيض تركي بالطماطم كما يلي:
- في مقلاة واسعة على نار ذات درجة حرارة متوسطة ضعي كمية من الزيت واتركيه حتى يحمى.
- أضيفي البصل على الزيت واستمري في تقليب البصل المفروم حتى يذبل.
- أضيفي كل من الثوم والفلفل الأخضر والطماطم وقلبي المكونات في الزيت أيضاً حتى تذبل هي الأخرى.
- ضعي معجون الطماطم ثم أضيفي كل التوابل لديك مثل الفلفل الأسود والملح وإذا كان لديك توابل أخرى وقلبي جميع المكونات.
- اتركي الخليط لمدة لا تقل عن أربع دقائق ثم أضيفي الماء، وغطي المقلاة واتركي الخليط على النار لفترة.
- عندما تغلي المكونات السابقة داخل الخليط ارفعي الغطاء واتركي الخليط حتى يكثف.
- اصنعي أربع فراغات في الخليط ثم أضيفي البيض وبعدها غطي المقلاة واتركيها على نار ذات درجة حرارة منخفضة.
- اتركي الخليط السابق على نار هادئة حتى تنضج المكونات.
- بعد أن ينضج الخليط قدمي طبق البيض التركي وهو ساخن على السفرة.
الوسوم
بدلاً من تحضير البيض بالطريقة المعتادة يمكنك تحضير بيض تركي بالطماطم من المطبخ التركي، حيث يتم إضافة الصلصة الحمراء والتوابل إلى البيض عند تحضيره ليعطي مذاق مختلف ويقدم بجانب أصناف أخرى من الأطعمة وهو طبق لذيذ وذو فائدة صحية لجسمك وجسم أطفالك، فيما يلي تعرفي على المكونات وكذلك خطوات عمل بيض تركي بالطماطم في المنزل.مكونات عمل بيض تركي بالطماطم
لتحضير بيض تركي بالطماطم في المنزل ستكونين بحاجة إلى مجموعة من المكونات البسيطة التي تساعدك في ذلك، وتتمثل مكونات عمل البيض التركي بالطماطم فيما يلي:
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- بصلة ذات حجم متوسط ومفرومة.
- ثلاث فصوص من الثوم مقطعة ومفرومة فرم ناعم.
- ثمرتان من الطماطم مفرومة.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- أربع بيضات.
- ثمرة من الفلفل الأخضر مفرومة.
- كمية من الملح بحسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من الماء.
تحضير طبق بيض تركي بالطماطم لم يستغرق فترة طويلة منك وكذلك خطوات التحضير البسيطة، فقط عليك استخدام المكونات السابقة واتباع مجموعة من الخطوات للحصول على أطيب طبق بيض تركي بالطماطم كما يلي:
- في مقلاة واسعة على نار ذات درجة حرارة متوسطة ضعي كمية من الزيت واتركيه حتى يحمى.
- أضيفي البصل على الزيت واستمري في تقليب البصل المفروم حتى يذبل.
- أضيفي كل من الثوم والفلفل الأخضر والطماطم وقلبي المكونات في الزيت أيضاً حتى تذبل هي الأخرى.
- ضعي معجون الطماطم ثم أضيفي كل التوابل لديك مثل الفلفل الأسود والملح وإذا كان لديك توابل أخرى وقلبي جميع المكونات.
- اتركي الخليط لمدة لا تقل عن أربع دقائق ثم أضيفي الماء، وغطي المقلاة واتركي الخليط على النار لفترة.
- عندما تغلي المكونات السابقة داخل الخليط ارفعي الغطاء واتركي الخليط حتى يكثف.
- اصنعي أربع فراغات في الخليط ثم أضيفي البيض وبعدها غطي المقلاة واتركيها على نار ذات درجة حرارة منخفضة.
- اتركي الخليط السابق على نار هادئة حتى تنضج المكونات.
- بعد أن ينضج الخليط قدمي طبق البيض التركي وهو ساخن على السفرة.
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