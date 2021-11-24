طريقة عمل بيض تركي بالطماطم

بدلاً من تحضير البيض بالطريقة المعتادة يمكنك تحضير بيض تركي بالطماطم من المطبخ التركي، حيث يتم إضافة الصلصة الحمراء والتوابل إلى البيض عند تحضيره ليعطي مذاق مختلف ويقدم بجانب أصناف أخرى من الأطعمة وهو طبق لذيذ وذو فائدة صحية لجسمك وجسم أطفالك، فيما يلي تعرفي على المكونات وكذلك خطوات عمل بيض تركي بالطماطم في المنزل.

مكونات عمل بيض تركي بالطماطم

لتحضير بيض تركي بالطماطم في المنزل ستكونين بحاجة إلى مجموعة من المكونات البسيطة التي تساعدك في ذلك، وتتمثل مكونات عمل البيض التركي بالطماطم فيما يلي:

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

بصلة ذات حجم متوسط ومفرومة.

ثلاث فصوص من الثوم مقطعة ومفرومة فرم ناعم.

ثمرتان من الطماطم مفرومة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

أربع بيضات.

ثمرة من الفلفل الأخضر مفرومة.

كمية من الملح بحسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الماء.

خطوات عمل بيض تركي بالطماطم

تحضير طبق بيض تركي بالطماطم لم يستغرق فترة طويلة منك وكذلك خطوات التحضير البسيطة، فقط عليك استخدام المكونات السابقة واتباع مجموعة من الخطوات للحصول على أطيب طبق بيض تركي بالطماطم كما يلي: