طريقة عمل كريم النشا والليمون المعجزة لتبيض البشرة وإزالة البقع السوداء والكلف في دقائق من أول مرة

طريقة عمل كريم النشا والليمون للتبيض يعتبر كريم الليمون والنشا من أكثر أنواع الكريمات التي يتم استخدامها لتفتيح البشرة بشكل فعال، حيث تعطي البشرة حيوية وتزيد من اشراقها، كما يعمل الكريم على إزالة البقع السوداء الموجودة في الجسم والقضاء على الفطريات والبكتيريا، ويعمل على سد المسام الواسعة الموجودة في الوجه، كما يعمل على تقليل الحبوب التي تظهر في الجسم عند المراهقين، وينصح الأطباع باستخدام المواد الطبيعية لأنها مفيدة للبشرة على عكس المواد الكيميائية، حيث ان المواد الطبيعية يتم تحضيرها من مكونات طبيعية تحتوي على الفيتامينات والمعادن، كما ان صناع المواد الطبيعية في المنزل يوفر المال وخاصة بعد ارتفاع اسعار ادوات المكياج، وفي خلال المقال سوف نشرح لك كيفية عمل كريم النشا والليمون للتفتيح.

أربعة حبات من الليمون.

ملعقة نشا كبير.

مقدار ملعقة زيت لوز.

ملعقة زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة من العسل.

كوب ماء.

مكونات كريم النشا والليمون للتبيضطريقة تحضير كريم النشا والليمون للتبيض

تقوم في البداية بتقطيع الليمون إلى قطع صغيرة الحجم، ثم وضعه في وعاء به ماء ويتم وضعهم على النار حتى يصبح الليمون طريًا، بعد ذلك نضع الليمون في الكبة ونقوم بطحنه بشكل جيد حتى يصبح ناعمًا، نقوم بوضع الليمون على النشا مع إضافة فنجان من الماء ووضعهم على نار مرة أخرى ويتم تركهم لمظة خمس دقائق على النار مع التقليب بشكل مستمر حتى يكون الخليط كريمي، بعد ذلك يتك وضع الخليط في برطمان ويوضع داخل الثلاجة لمدة تصل إلى عشر دقائق حتى يصبح متماسك، ويصبح بعد ذلك الكريم جاهز للاستخدام حيث نقوم بغسل المنطقة المراد دهنها وندهن الكريم عليها ونتركه لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة، ويعتبر هذا الكريم مفيد لتفتيح المناطق الداكنة، ويعطي رائحة رائعة للجسم.

طريقة تحضير ماسك الليمون والنشا

يتم إحضار عدد ملعقتين من عصير الليمون بالإضافة لملعقة نشا، ونقون بخلط عصير الليمون مع النشا ونقوم بالتقليب حتى يصبح الخليط متجانس، ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بشكل كامل ويترك لمدة تصل إلى ١٥ دقيقة، ثم يتم شطف الوجه بالماء، وبعد الانتهاء يتم ترطيب البشرة باستخدام الكريمات والزيوت الطبيعية.

يوجد الكثير من التي تساعد في تفتيح البشره وتبيضها ولكن الافضل عمل كريمات تفتيح بمواد طبيعية مثل كريم النشا والليمون ويمكن عمل أيضا كريمات اخري تساعد في التبيض منها كريم الفازلين وانشا لتفتيح الاماكن الداكنه والحساسة وايضا عمل كريمات مبيضة تساعد على تبيض البشره لسهولة بدون استخدام مواد كيميائية ضاره .