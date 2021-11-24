طريقة عمل المسقعة في الفرن بطريقة سهلة واقتصادية ومبتكرة وشهية

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طريقة عمل المسقعة في الفرن ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة وصفات الباذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المسقعة في الفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات طريقة عمل المسقعة في الفرن
تتكون طريقة عمل المسقعة في الفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 3 حبات كبار باذنجان مقطع شرائح.
- زيت نباتي.
- ملح.
- 3 حباب بطاطس مقطع مكعبات.
- حبة فلفل أحمر مقطع شرائح رفيعة.
- حبة فلفل أخضر مقطع شرائح رفيعة.
- 3 حبات بيض (اختياري).
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها).
مقادير الصلصة
- 4 حبات طماطم مفروم في الخلاط.
- ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- رشة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من سبع بهارات.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة المسقعة في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر صينية فرن، ثم نضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها شرائح الباذنجان.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه كمية من الزيت والملح، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم ندهن شرائح الباذنجان بخليط الزيت والملح.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى، ثم نتركها لمدة 10 دقائق.
- ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها
- مكعبات البطاطس وندهنه بالملح والزيت أيضاً.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى، ثم نترك البطاطس حتى يتحمر قليلاً.
تحضير الصلصة
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الطماطم المفروم والثوم المهروس والملح والزيت، ثم نقلب قليلاً.
- ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 دقائق.
- ثم نرفع الغطاء ونقلب الصلصة، ثم نضيف إليها الزعتر والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والكركم.
- بعد ذلك نقلب جيداً باستمرار ونترك الصلصة حتى تستوي، ثم نرفعها من على النار.
- ثم نحضر صينية بيركس ونرص فيها طبقة من شرائح الباذنجان المشوي، ثم نضع فوقع طبقة من البطاطس المحمرة في الفرن، ثم شرائح الفلفل الأحمر والأخضر، ثم نوزع فوقه نصف كمية الصلصة، ثم نرص فوق الصلصة طبقة من شرائح الباذنجان.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نسكب خليط البيض فوق شرائح الباذنجان، ثم نوزع فوقه جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم نوزع الكمية المتبقية من الصلصة، وأخيراً جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى، ثم نتركها لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقدم المسقعة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
طريقة عمل المسقعة في الفرن ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة وصفات الباذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المسقعة في الفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات طريقة عمل المسقعة في الفرن
تتكون طريقة عمل المسقعة في الفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 3 حبات كبار باذنجان مقطع شرائح.
- زيت نباتي.
- ملح.
- 3 حباب بطاطس مقطع مكعبات.
- حبة فلفل أحمر مقطع شرائح رفيعة.
- حبة فلفل أخضر مقطع شرائح رفيعة.
- 3 حبات بيض (اختياري).
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها).
مقادير الصلصة
- 4 حبات طماطم مفروم في الخلاط.
- ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- رشة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من سبع بهارات.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة المسقعة في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر صينية فرن، ثم نضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها شرائح الباذنجان.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه كمية من الزيت والملح، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم ندهن شرائح الباذنجان بخليط الزيت والملح.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى، ثم نتركها لمدة 10 دقائق.
- ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها
- مكعبات البطاطس وندهنه بالملح والزيت أيضاً.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى، ثم نترك البطاطس حتى يتحمر قليلاً.
تحضير الصلصة
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الطماطم المفروم والثوم المهروس والملح والزيت، ثم نقلب قليلاً.
- ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 دقائق.
- ثم نرفع الغطاء ونقلب الصلصة، ثم نضيف إليها الزعتر والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والكركم.
- بعد ذلك نقلب جيداً باستمرار ونترك الصلصة حتى تستوي، ثم نرفعها من على النار.
- ثم نحضر صينية بيركس ونرص فيها طبقة من شرائح الباذنجان المشوي، ثم نضع فوقع طبقة من البطاطس المحمرة في الفرن، ثم شرائح الفلفل الأحمر والأخضر، ثم نوزع فوقه نصف كمية الصلصة، ثم نرص فوق الصلصة طبقة من شرائح الباذنجان.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نسكب خليط البيض فوق شرائح الباذنجان، ثم نوزع فوقه جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم نوزع الكمية المتبقية من الصلصة، وأخيراً جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى، ثم نتركها لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقدم المسقعة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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