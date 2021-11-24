صبغ الشعر طبيعياً باللون البني الفاتح واستمتعي بأحدث إطلاله

صبغ الشعر طبيعياً باللون البني، يميل عدد كبير من النساء في الغالب إلى اختيار درجة لون البني لتكون لون شعرهم، فهو لون ناعم ومميز يوحي بالجاذبية والأناقة والرقي، حيث تميل هذه الدرجة من اللون إلى لون الشوكولاته أو لون البندق، ونظراً للآثار الضارة التي تلحق الأذى بالشعر إثر كثرة استخدام صبغات الشعر الكيميائية الاصطناعية، قررنا أن نقدم لكم كيفية صبغ الشعر طبيعياً باللون البني دون استخدام أي من المواد والمركبات الكيميائية الضارة، تابعوا معنا من خلال المقال للتعرف على طريقة تحضير الصبغة.

صبغ الشعر طبيعياً باللون البني

هناك عدة مكونات مختلفة متوفرة في كل منزل تساهم في تغيير درجة لون الشعر إلى اللون البني، والتي يمكن اللجوء إليها وكثرة استعمالها للحصول على درجة اللون الموجودة، ومن ضمن هذه المكونات الطبيعية التي تصبغ الشعر باللون البني الناعم هي:

قشور عين الجمل

تعلمي صبغ الشعر باللون البني باستخدام قشور عين الجمل أو ما يسمى بقشور الجوز، وذلك من خلال:

طحن كوب من قشور الجوز في المطحنة الكهربائية.

غلي القشور في مقدار لتر من الماء على درجة حرارة مرتفعة لمدة ثلاثون دقيقة.

تصفية الماء من قشور الجوز وتركها لحين أن تبرد تماماً.

تسخين الماء مرة أخرى على النار ليزداد كثافة، ثم يرفع عن النار مرة أخرى.

وضع ماء قشور الجوز على الشعر بعد أن تبرد ثم يتم غسل الشعر وتدليكه بها وتركها لمدة نصف ساعة.

شطف خصلات الشعر بالماء البارد والبلسم ويفضل استخدام هذه الوصفة باستمرار حتى أن يأخذ الشعر درجة اللون المرغوب فيها.

القهوة

تساهم حبوب القهوة بشكل كبير في صبغ الشعر باللون البني الفاتح والداكن وذلك من خلال: