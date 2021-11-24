أسرار عمل الجلاش باللحمة المفرومة مقرمش من برة وطري ومورق من جوة و طريقة عمل عجينة الجلاش روعة

الجلاش باللحمة المفرومة مقرمش من برة، يعد الجلاش باللحمة من أهم الوصفات وهى من الأكلات المشهورة دايما فى البلاد العربية فى بلاد الشام وفلسطين ومصر و التي لا تخلو أي مائدة مناسبات بدونها وهي من الأكلات المحببة لدى الكثير ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود كبير لإعدادها كما أنها تحتاج إلى مكونات بسيطه عند تحضيرها ولذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل الجلاش باللحمة في أبسط الخطوات. الجلاش باللحمة المفرومة مقرمش من برة الجلاش باللحمة المفرومة مقرمش من برة طريقة عمل الجلاش باللحمة سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة وهو يمكن تحضيره فى وقت قصير. المقادير المطلوبة لعمل الجلاش باللحمة

مقدار نصف كيلو دقيق.

عدد اثنين بيض.

مقدار كوب وربع من الماء.

ربع كيلو جرام من النشا. مقادير الحشو الجلاش باللحمة نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصل مفروم.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أخضر.

ملعقتين من الزبدة. تحضير حشو الجلاش بالحمة نحضر مقلاة ونضع بها الزيت على النار.

نقوم بإضافة اللحمة والبصل ونقلبهم مع الزيت جيدًا.

ثم نقوم بإضافة باقي البهارات والملح ونستمر في التقليب.

ونقوم بفرم الفلفل الأخضر ونضيفه إلى المكونات ونقلبهم حتى تنضج ثم نرفعها من النار. مقادير الحشو الجلاش باللحمةتحضير حشو الجلاش بالحمة تحضير عجينة الجلاش باللحمة نقوم أولًا بعجن الدقيق مع الماء والبيض حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نغطي العجينة ونتركها قليلًا حتى ترتاح.

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية.

نترك كرات العجينة ترتاح مرة أخرى.

على مسطح نرش بعض الدقيق ونقوم بفرد كرات العجين في شكل دائري حسب مقاس الصينية.

نقوم برص عدد خمس طبقات من العجين في الصينية وبين كل طبقه نضع الدقيق. طريقة تحضير الجلاش نضع الحشو على طبقات العجين التي وضعناها في الصينية.

نقوم بوضع باقي طبقات العجين فوق الحشو ونغطيها من جميع النواحي جيدًا.

نقوم بدهن وجه العجين بالزبدة ونضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ننتظر حتى ينضج العجين و تتحمر من الوجه ثم نخرج الصينية.

يفضل تقطيعه وهو ساخن مع بقائه في نفس الصينية لفترة حتى يهدأ. تحضير عجينة الجلاش باللحمةطريقة تحضير الجلاش الوسوم

الجلاش باللحمة المفرومة مقرمش من برة، يعد الجلاش باللحمة من أهم الوصفات وهى من الأكلات المشهورة دايما فى البلاد العربية فى بلاد الشام وفلسطين ومصر و التي لا تخلو أي مائدة مناسبات بدونها وهي من الأكلات المحببة لدى الكثير ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود كبير لإعدادها كما أنها تحتاج إلى مكونات بسيطه عند تحضيرها ولذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل الجلاش باللحمة في أبسط الخطوات. الجلاش باللحمة المفرومة مقرمش من برة الجلاش باللحمة المفرومة مقرمش من برة طريقة عمل الجلاش باللحمة سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة وهو يمكن تحضيره فى وقت قصير. المقادير المطلوبة لعمل الجلاش باللحمة

مقدار نصف كيلو دقيق.

عدد اثنين بيض.

مقدار كوب وربع من الماء.

ربع كيلو جرام من النشا. مقادير الحشو الجلاش باللحمة نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصل مفروم.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أخضر.

ملعقتين من الزبدة. تحضير حشو الجلاش بالحمة نحضر مقلاة ونضع بها الزيت على النار.

نقوم بإضافة اللحمة والبصل ونقلبهم مع الزيت جيدًا.

ثم نقوم بإضافة باقي البهارات والملح ونستمر في التقليب.

ونقوم بفرم الفلفل الأخضر ونضيفه إلى المكونات ونقلبهم حتى تنضج ثم نرفعها من النار. مقادير الحشو الجلاش باللحمةتحضير حشو الجلاش بالحمة تحضير عجينة الجلاش باللحمة نقوم أولًا بعجن الدقيق مع الماء والبيض حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نغطي العجينة ونتركها قليلًا حتى ترتاح.

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية.

نترك كرات العجينة ترتاح مرة أخرى.

على مسطح نرش بعض الدقيق ونقوم بفرد كرات العجين في شكل دائري حسب مقاس الصينية.

نقوم برص عدد خمس طبقات من العجين في الصينية وبين كل طبقه نضع الدقيق. طريقة تحضير الجلاش نضع الحشو على طبقات العجين التي وضعناها في الصينية.

نقوم بوضع باقي طبقات العجين فوق الحشو ونغطيها من جميع النواحي جيدًا.

نقوم بدهن وجه العجين بالزبدة ونضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ننتظر حتى ينضج العجين و تتحمر من الوجه ثم نخرج الصينية.

يفضل تقطيعه وهو ساخن مع بقائه في نفس الصينية لفترة حتى يهدأ. تحضير عجينة الجلاش باللحمةطريقة تحضير الجلاش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عمل الجلاش باللحمة المفرومة مقرمش من برة وطري ومورق من جوة و طريقة عمل عجينة الجلاش روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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