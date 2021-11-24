حضري الحواوشي الإسكندراني بطعم لذيذ وأحلى بكثير من المطاعم

الحواوشي الإسكندراني هو وجبة لذيذة جداً من الوجبات الشعبية التي تقدم بكثرة وفي جميع الأماكن في مصر ويشتهر تقديمه في محافظة الإسكندرية في كثير من المطاعم بطريقة معينة، ويعتبر من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأطفال والكبار، له مذاق خاص ونكهة معينة، يتم تقديمه مع اللحم المفروم بنكهة لذيذة مع البهارات والخضار ويشتهر تقديمه بحشوات مختلفة وبطرق عديدة منها حواوشي البيتزا الذي يقدم مع طبقة من الجبن تشبه البيتزا، فهو أكلة سريعة ولذيذة ومشهورة جداً بمصر ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بألذ طعم وأجمل النكهات. مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني مكونات العجينة كالآتي:ـ 4 أكواب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف حليب دافئ

4 ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

نصف كوب زيت. للحشو كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة بصل كبيرة.

1 فلفل أخضر.

1 فلفل ألوان.

ملعقتين من البقدونس مفروم.

4 فصوص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

بهارات حواوشي.

للوجه حبة البركة وسمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الحواوشي الإسكندراني باتباع الآتي:ـ نقوم بخلط كلاً من السكر والخمير والحليب الدافئ ونقلب المكونات جيداً ونترك الخليط لبضع دقائق حتي يتفاعل. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة بيكنج بودر، ثم نضيف الزبادي ونخلط المكونات جيداً. نضيف الدقيق ونعجن المكونات ثم نضيف الزيت تدريجياً حتي تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة جداً. ثم نترك العجينة لكي تختمر في مكان دافئ مع مراعاة تغطيتها، تأخذ حوالي نصف ساعة. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي أجزاء متساوية حوالي ستة قطع نشكل كل جزء على شكل كرة ثم توضع داخل طبق مدهون بالزيت وتغطى وتترك لمدة نصف ساعة لكي ترتاح. طريقة تحضير الحشوة وتشكيل العجينة يتم تجهيز الحشوة بخوات بسيطة هي كما يلي:ـ نستخدم الكبة الكهربائية أو المفرمة ونقوم بخلط البصل والبقدونس والثوم جيداً. ثم نضيف الخليط إلي خليط اللحم المفرومة ثم نضيف التوابل الملح والفلفل الأسود وبهارات الحواوشي ونقلب المكونات جيداً حتي يتكون لدينا خليط خشن. ندهن العجينة بالقليل من الزيت ثم نفردها على ورقة زبدة حتي تصبح على شكل دائرة بسمك متوسط. ثم نضع طبقة من الحشوة على العجينة ونوزعها جيداً بعيداً عن الأطراف ثم نقوم بفرد قطعة أخرى من العجينة بنفس حجم القطعة الأولي ونغطي بها الحشوة. ثم نغلق أطراف العجينة جيداً من أسفل إلي أعلي ونضغط عليها بأطراف الأصابع حتي لا تتفتح أثناء التسوية. ندهن وجه العجينة بالسمنة أو الزبدة ثم نغطيها بورقة من الزبدة ونقلبها على الوجه الآخر ثم ندهن بالسمنة ونرش الوجه بالسمسم وحبة البركة. ثم نكرر تلك الخطوات مع باقية العجين المتبقي بنفس الطريقة السابقة، ثم ندخل العجينة فرن ساخن على درجة حرارة عالية. نتركها حتي تأخذ لون ذهبي من أعلي ثم نشغل الفرن من أسفل حتي تأخذ لون ذهبي من أسفل، ثم تقطع وهي ساخنة وتقدم بالهنا والشفا. الوسوم

الحواوشي الإسكندراني هو وجبة لذيذة جداً من الوجبات الشعبية التي تقدم بكثرة وفي جميع الأماكن في مصر ويشتهر تقديمه في محافظة الإسكندرية في كثير من المطاعم بطريقة معينة، ويعتبر من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأطفال والكبار، له مذاق خاص ونكهة معينة، يتم تقديمه مع اللحم المفروم بنكهة لذيذة مع البهارات والخضار ويشتهر تقديمه بحشوات مختلفة وبطرق عديدة منها حواوشي البيتزا الذي يقدم مع طبقة من الجبن تشبه البيتزا، فهو أكلة سريعة ولذيذة ومشهورة جداً بمصر ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بألذ طعم وأجمل النكهات. مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني مكونات العجينة كالآتي:ـ 4 أكواب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف حليب دافئ

4 ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

نصف كوب زيت. للحشو كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة بصل كبيرة.

1 فلفل أخضر.

1 فلفل ألوان.

ملعقتين من البقدونس مفروم.

4 فصوص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

بهارات حواوشي.

للوجه حبة البركة وسمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الحواوشي الإسكندراني باتباع الآتي:ـ نقوم بخلط كلاً من السكر والخمير والحليب الدافئ ونقلب المكونات جيداً ونترك الخليط لبضع دقائق حتي يتفاعل. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة بيكنج بودر، ثم نضيف الزبادي ونخلط المكونات جيداً. نضيف الدقيق ونعجن المكونات ثم نضيف الزيت تدريجياً حتي تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة جداً. ثم نترك العجينة لكي تختمر في مكان دافئ مع مراعاة تغطيتها، تأخذ حوالي نصف ساعة. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي أجزاء متساوية حوالي ستة قطع نشكل كل جزء على شكل كرة ثم توضع داخل طبق مدهون بالزيت وتغطى وتترك لمدة نصف ساعة لكي ترتاح. طريقة تحضير الحشوة وتشكيل العجينة يتم تجهيز الحشوة بخوات بسيطة هي كما يلي:ـ نستخدم الكبة الكهربائية أو المفرمة ونقوم بخلط البصل والبقدونس والثوم جيداً. ثم نضيف الخليط إلي خليط اللحم المفرومة ثم نضيف التوابل الملح والفلفل الأسود وبهارات الحواوشي ونقلب المكونات جيداً حتي يتكون لدينا خليط خشن. ندهن العجينة بالقليل من الزيت ثم نفردها على ورقة زبدة حتي تصبح على شكل دائرة بسمك متوسط. ثم نضع طبقة من الحشوة على العجينة ونوزعها جيداً بعيداً عن الأطراف ثم نقوم بفرد قطعة أخرى من العجينة بنفس حجم القطعة الأولي ونغطي بها الحشوة. ثم نغلق أطراف العجينة جيداً من أسفل إلي أعلي ونضغط عليها بأطراف الأصابع حتي لا تتفتح أثناء التسوية. ندهن وجه العجينة بالسمنة أو الزبدة ثم نغطيها بورقة من الزبدة ونقلبها على الوجه الآخر ثم ندهن بالسمنة ونرش الوجه بالسمسم وحبة البركة. ثم نكرر تلك الخطوات مع باقية العجين المتبقي بنفس الطريقة السابقة، ثم ندخل العجينة فرن ساخن على درجة حرارة عالية. نتركها حتي تأخذ لون ذهبي من أعلي ثم نشغل الفرن من أسفل حتي تأخذ لون ذهبي من أسفل، ثم تقطع وهي ساخنة وتقدم بالهنا والشفا.

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