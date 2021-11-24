بديل المكياج.. بملعقة خميرة اعملي كريم أساس طبيعي في المنزل عالي التغطية بدون أي مواد كيميائية

طريقة عمل كريم اساس الخميرة في المنزل يعد كريم الأساس من أساسيات كل فتاة ولا تحلو حقيبة الفتيات منها، ويعتبر من الطرق التقليدية المتبعة بشكل يومي، حيث تظهر الفتاة بشكل رائع وجذاب، ويعتبر كريم الاساس مرطب للبشرة ويحافظ عليها ويخفي التجاعيد التي تظهر في الوجه، كما يعمل على إخفاء الهالات السوداء، ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم طريقة عمل كريم الاساس في المنزل بطريقة طبيعية، ولن تحتاج للشراء من الخارج، ويتم استخدام النشا في التحضير لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات ويساعد على التخلص من التجاعيد، كما يعمل كريم الاساس على اظهار الوجه بشكل جذاب ورائع لذلك فهو ضروري لكل فتاة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

مقدار ملعقة من كريم مرطب.

مكونات كريم أساس الفازلينطريقة تحضير كريم اساس الخميرة في المنزل

يتم إحضار إناء ويتم وضع ماء الورد والحليب البودر به، ثم يتم خلطهم بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة والبيكنج باودر والجلسرين، ويتم تقليب المكونات بشكل جيد حتى يصبح الخليط متجانس، ويصبح بعد ذلك الكريم جاهزًا للاستخدام، ويستعمل في المنزل وعند الخروج، وسوف تلاحظين النتيجة مع الاستخدام، يتم استعمال كريم الاساس للبشرة الغامقة، فهو يعمل على تفتيحها بطريقة سهلة وسريعة.

ملاحظة: للحصول على كريم فاتح اللون يتم استخدام ملعقة صغيرة من الطحين، أما في حالة إذا كنت تريد الحصول على درجة أغمق يتم إضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو، كما يمنع استخدام إناء معدني عند خلط المكونات، ويفضل أن يكون إناء زجاجي.

طريقة لتحضير كريم الأساس بزيت اللافندر

يتم إحضار ربع كوب من النشا وربع ملعقة من الزنجبيل واربع ملاعق كاكاو، مع عشر قطرات من زيت اللافندر، ويتم وضع المكونات في إناء زجاجي معًا، وتخلط حتى تتداخل مع بعضها، ثم بعد ذلك يتم وضع على اليد للتأكد من انها تطابق لون البشرة، ويمكن التحكم في درجة اللون عن طريق بودرة الكاكاو، ويتم الاحتفاظ بالكريم داخل عبوة محكمة الإغلاق.