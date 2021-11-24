معجزة كريم الحلبة الجبار لتبييض الوجة والرقبة وإزالة التجاعيد في دقائق

الحلبة لتفتيح البشرة وعلاج مشاكلها والتي تسبب بعض الحرج عند الفتيات، فالكثير منهن يعانون من إسمرار البشرة من الشمس ووجود بعض البقع بها ويريدون أن تعود بشرتهم كما كانت، لذلك نضع لكم اليوم الحل!
وهو وصفات الحلبة مخلوطة ببعض المكونات والمواد الطبيعية، تابعي معنا بقية المقال ولا تنسي أن الاستمرار هو الذي يجعلك تحصلين على نتيجة مرضية.الحلبة لتفتيح البشرة
- وصفة الحلبة مع ماء الزهر
المكونات:
- ملعقة واحدة صغيرة من الحلبة المطحونة.
- ملعقة واحدة صغيرة من ماء الزهر.
- ملعقة كبيرة من القشطة.
طريقة التحضير والاستخدام:
- قومي بخلط الحلبة مع القشطة وماء الزهر جيدًا، ثم اتركيه جانبًا لمدة ربع ساعة حتى يتخمر.
- اغسلي وجهك ثم افردي الخليط عليه جيدًا واتركيه حتى يجف أو بمرور نصف ساعة.
- اشطفي وجهك بالماء الفاتر وازيلي أي بقايا للخليط.
- امسحي وجهك بالماء الورد.
- وصفة الحلبة مع الزبادي
المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من الحلبة.
- ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الترمس المطحون
طريقة التحضير والاستخدام:
- نقوم بطحن الحلبة جيدًا حتى تنعم تمامًا، ثم نخلطها مع الترمس المطحون.
- نضيف لبن الزبادي إلى الحلبة المطحونة والترمش المطحون ونخلطهم جيدًا.
- نبدأ في وضع الخليط على بشرة نظيفة ثم نتركه على البشرة لمدة 20 دقيقة على الأقل.
- نزيل الخليط من خلال غسله بالماء الدافئ.
- استخدمي هذه الوصفة مرتين إسبوعيًا ومع الاستمرار ستلاحظين أن لون البشرة أصبح أفتح بضع درجات.
المكونات:
- ملعقة كبيرة من مطحون الحلبة
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ½ ملعقة صغيرة من الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة من نشا الذرة.
- ملعقة واحدة صغيرة من اللبن البودرة.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نخلط مطحون الحلبة مع اللبن البودر ونشا الذرة ثم نضيف لهم الليمون وماء الورد ونقلب جيدا حتى نتأكد من تجانس المكونات.
- ننظف البشرة جيدًا بغسول يناسب البشرة الدهنية.
- نفرد الماسك على البشرة بحركات دائرية ثم نتركه عليها لمدة نصف ساعة تقريبا.
- بعد أن يجف الخليط على الوجه نقوم بفركه ثم نغسله بالماء البارد ونزيل بقايا الماسك
- مرري على وجهك قطعة من الثلج.
- قومي بعمل هذا الماسك مرة إسبوعيًا بانتظام للحفاظ على نضارة بشرتك.
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الحلبة لتفتيح البشرة وعلاج مشاكلها والتي تسبب بعض الحرج عند الفتيات، فالكثير منهن يعانون من إسمرار البشرة من الشمس ووجود بعض البقع بها ويريدون أن تعود بشرتهم كما كانت، لذلك نضع لكم اليوم الحل!
وهو وصفات الحلبة مخلوطة ببعض المكونات والمواد الطبيعية، تابعي معنا بقية المقال ولا تنسي أن الاستمرار هو الذي يجعلك تحصلين على نتيجة مرضية.الحلبة لتفتيح البشرة
- وصفة الحلبة مع ماء الزهر
المكونات:
- ملعقة واحدة صغيرة من الحلبة المطحونة.
- ملعقة واحدة صغيرة من ماء الزهر.
- ملعقة كبيرة من القشطة.
طريقة التحضير والاستخدام:
- قومي بخلط الحلبة مع القشطة وماء الزهر جيدًا، ثم اتركيه جانبًا لمدة ربع ساعة حتى يتخمر.
- اغسلي وجهك ثم افردي الخليط عليه جيدًا واتركيه حتى يجف أو بمرور نصف ساعة.
- اشطفي وجهك بالماء الفاتر وازيلي أي بقايا للخليط.
- امسحي وجهك بالماء الورد.
- وصفة الحلبة مع الزبادي
المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من الحلبة.
- ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الترمس المطحون
طريقة التحضير والاستخدام:
- نقوم بطحن الحلبة جيدًا حتى تنعم تمامًا، ثم نخلطها مع الترمس المطحون.
- نضيف لبن الزبادي إلى الحلبة المطحونة والترمش المطحون ونخلطهم جيدًا.
- نبدأ في وضع الخليط على بشرة نظيفة ثم نتركه على البشرة لمدة 20 دقيقة على الأقل.
- نزيل الخليط من خلال غسله بالماء الدافئ.
- استخدمي هذه الوصفة مرتين إسبوعيًا ومع الاستمرار ستلاحظين أن لون البشرة أصبح أفتح بضع درجات.
المكونات:
- ملعقة كبيرة من مطحون الحلبة
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ½ ملعقة صغيرة من الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة من نشا الذرة.
- ملعقة واحدة صغيرة من اللبن البودرة.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نخلط مطحون الحلبة مع اللبن البودر ونشا الذرة ثم نضيف لهم الليمون وماء الورد ونقلب جيدا حتى نتأكد من تجانس المكونات.
- ننظف البشرة جيدًا بغسول يناسب البشرة الدهنية.
- نفرد الماسك على البشرة بحركات دائرية ثم نتركه عليها لمدة نصف ساعة تقريبا.
- بعد أن يجف الخليط على الوجه نقوم بفركه ثم نغسله بالماء البارد ونزيل بقايا الماسك
- مرري على وجهك قطعة من الثلج.
- قومي بعمل هذا الماسك مرة إسبوعيًا بانتظام للحفاظ على نضارة بشرتك.
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