اصنعي بنفسك خبز القرصان السعودي مع اللحم والخضار

يعد القرصان باللحم من الأكلات المشهورة جداً فى المملكة العربية السعودية، وهى عبارة عن أكلة من الخبز مع اللحمة أو الخضار وهى مشهور جداً فى مدينة نجد، وتعتبر من الأكلات الدسمة و التى يتم إعدادها فى الأعياد أو المناسبات والعزائم، كما ارتبط عملها بفصل الشتاء لما تحتوى عليه من كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وهى وجبة رئيسية تعد من دقيق القمح وطريقة تقديمه تختلف من منطقة لأخرى فى السعودية فئه تقدم مع اللحم أو الخضار أو الدجاج ، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير خبز القرصان السعودي مع اللحم والخضار بالتفصيل. مكونات خبز القرصان السعودي مع اللحم والخضار مكونات خبز القرصان السعودي مع اللحم والخضار يحتوى خبز القرصان السعودي مع اللحم والخضار على مكونات متعددة وغنية بالقيم الغذائية وهى كالتالي: مقادير العجينة ٣ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن. مكونات الأكلة كيلو من اللحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

٢ ثمرة من الكوسا مقطعة مكعبات.

حبة من اليقطين ( القرع العسلي) صغيرة مقشرة ومقطعة مكعبات.

٢ملعقة كبيرة من الصلصة.

١/٢ كيلو من اللوبيا الخضراء.

٢ حبة من الباذنجان متوسط الحجم مقشر ومقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

٢ حبة من الليمون المجفف.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

١/٢ كوب من السمنة.

٤ ثمرات من الطماطم مفرومة.

١/٤ ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

٢ حبة من البصل مفرومة ناعم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملح حسب الرغبة. للتزيين بصل مقلي. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل خبز القرصان مع اللحم والخضار سهلة جداً وتكون فى عمل الخبز وتحضير الوجبة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق وعليه الملح ونعجن بالماء تدريجياً حتى تتكون لدينا عجينة طرية وخفيفة زي الزلابية أو الكريب. نغطيها ونتركها ترتاح لمدة ٣٠دقيقة. نحضر حلة مناسبة أو طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها للسمنة والبصل ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي. ثم يضاف إليه مكعبات اللحم والرومى أو الليمون المجفف ونقلب حتى يتغير لون اللحم. بعد ذلك نضيف الصلصة ونستمر فى التقليب على النار لمدة ١٠ دقائق. ثم نضيف الطماطم المفرومة والفلفل والكزبرة والحبهان والقرفة ونقلب جيداً. ونضيف عليهم الماء حتى يغطى المكونات كلها وتغطى الحلة ونتركها على نار هادئة ٥٠ دقيقة أو حتى يستوي اللحم. فى ذلك الوقت نقطع اللوبيا ونسلقها قليلاً ونصفيها ونضعها جانباً. نضع صاج كبير على النار وبالمغرفة نأخذ شوية من العجين ونفردها على الصاج أو المقرصة عل نار عالية ونقلبها من الجانبين وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها. بعد أن ينضج اللحم نضيف الخضار إلى الحلة ونزود ماء لو احتجنا وتغطيه ونتركه لمدة ٢٥ دقيقة على نار هادئة. بعد أن ينضج تماماً نقوم بتقطيع الخبز إلى قطع متوسطة الحجم ونوزعه فى طبق التقديم. ثم نسكب عليه خليط اللحم والخضار ونغطيه لمدة دقائق قبل التقديم ثم يقدم ساخن ويزين بالبصل المقلي وبالف صحة وعافية. فوائد اليقطين(القرع) يحتوي اليقطين على الكثير من الفوائد للجسم سنذكر بعضها فيما يلي: يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي. يخفف من أعراض الربو. يعمل على طرد الديدان المعوية الطفيليات كالدودة الشريطية. يعد مصدر غنى بالكالسيوم وضروري لصحة العظام والأسنان ونموها. يعمل على الوقاية من الإمساك وعسر الهضم . يعمل على تنظيم مستوي السكر فى الدم. فوائد الباذنجان للجسم فوائد الباذنجان للجسم يميز الباذنجان بفوائد الكثيرة للجسم وسوف نتعرف على أهمها وهى كالتالي: يعمل على تقوية صحة الجهاز المناعى الوقاية من الفيروسات والعدوى. يحتوى على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات التى تعالج فقر الدم. يحمي القلب من مرض تصلب الشرايين والجلطات. يعمل على تنشيط الجسم وإمداده بالطاقة والحيوية. يساعد فى تقوية الجهاز العصبى وحمايته من الخرف. الوسوم

يعد القرصان باللحم من الأكلات المشهورة جداً فى المملكة العربية السعودية، وهى عبارة عن أكلة من الخبز مع اللحمة أو الخضار وهى مشهور جداً فى مدينة نجد، وتعتبر من الأكلات الدسمة و التى يتم إعدادها فى الأعياد أو المناسبات والعزائم، كما ارتبط عملها بفصل الشتاء لما تحتوى عليه من كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وهى وجبة رئيسية تعد من دقيق القمح وطريقة تقديمه تختلف من منطقة لأخرى فى السعودية فئه تقدم مع اللحم أو الخضار أو الدجاج ، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير خبز القرصان السعودي مع اللحم والخضار بالتفصيل. مكونات خبز القرصان السعودي مع اللحم والخضار مكونات خبز القرصان السعودي مع اللحم والخضار يحتوى خبز القرصان السعودي مع اللحم والخضار على مكونات متعددة وغنية بالقيم الغذائية وهى كالتالي: مقادير العجينة ٣ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن. مكونات الأكلة كيلو من اللحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

٢ ثمرة من الكوسا مقطعة مكعبات.

حبة من اليقطين ( القرع العسلي) صغيرة مقشرة ومقطعة مكعبات.

٢ملعقة كبيرة من الصلصة.

١/٢ كيلو من اللوبيا الخضراء.

٢ حبة من الباذنجان متوسط الحجم مقشر ومقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

٢ حبة من الليمون المجفف.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

١/٢ كوب من السمنة.

٤ ثمرات من الطماطم مفرومة.

١/٤ ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

٢ حبة من البصل مفرومة ناعم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملح حسب الرغبة. للتزيين بصل مقلي. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل خبز القرصان مع اللحم والخضار سهلة جداً وتكون فى عمل الخبز وتحضير الوجبة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق وعليه الملح ونعجن بالماء تدريجياً حتى تتكون لدينا عجينة طرية وخفيفة زي الزلابية أو الكريب. نغطيها ونتركها ترتاح لمدة ٣٠دقيقة. نحضر حلة مناسبة أو طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها للسمنة والبصل ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي. ثم يضاف إليه مكعبات اللحم والرومى أو الليمون المجفف ونقلب حتى يتغير لون اللحم. بعد ذلك نضيف الصلصة ونستمر فى التقليب على النار لمدة ١٠ دقائق. ثم نضيف الطماطم المفرومة والفلفل والكزبرة والحبهان والقرفة ونقلب جيداً. ونضيف عليهم الماء حتى يغطى المكونات كلها وتغطى الحلة ونتركها على نار هادئة ٥٠ دقيقة أو حتى يستوي اللحم. فى ذلك الوقت نقطع اللوبيا ونسلقها قليلاً ونصفيها ونضعها جانباً. نضع صاج كبير على النار وبالمغرفة نأخذ شوية من العجين ونفردها على الصاج أو المقرصة عل نار عالية ونقلبها من الجانبين وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها. بعد أن ينضج اللحم نضيف الخضار إلى الحلة ونزود ماء لو احتجنا وتغطيه ونتركه لمدة ٢٥ دقيقة على نار هادئة. بعد أن ينضج تماماً نقوم بتقطيع الخبز إلى قطع متوسطة الحجم ونوزعه فى طبق التقديم. ثم نسكب عليه خليط اللحم والخضار ونغطيه لمدة دقائق قبل التقديم ثم يقدم ساخن ويزين بالبصل المقلي وبالف صحة وعافية. فوائد اليقطين(القرع) يحتوي اليقطين على الكثير من الفوائد للجسم سنذكر بعضها فيما يلي: يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي. يخفف من أعراض الربو. يعمل على طرد الديدان المعوية الطفيليات كالدودة الشريطية. يعد مصدر غنى بالكالسيوم وضروري لصحة العظام والأسنان ونموها. يعمل على الوقاية من الإمساك وعسر الهضم . يعمل على تنظيم مستوي السكر فى الدم. فوائد الباذنجان للجسم فوائد الباذنجان للجسم يميز الباذنجان بفوائد الكثيرة للجسم وسوف نتعرف على أهمها وهى كالتالي: يعمل على تقوية صحة الجهاز المناعى الوقاية من الفيروسات والعدوى. يحتوى على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات التى تعالج فقر الدم. يحمي القلب من مرض تصلب الشرايين والجلطات. يعمل على تنشيط الجسم وإمداده بالطاقة والحيوية. يساعد فى تقوية الجهاز العصبى وحمايته من الخرف.

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