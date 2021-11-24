وجبة عشاء في 10 دقائق بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق شهي ومميز

وجبة عشاء في 10 دقائق ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز، ولشكلها الخرافة أيضاً، تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت أيضاً، لذا فهي تصلح لوجبة العشاء، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بيتزا البرجر وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة عشاء في 10 دقائق بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات وجبة عشاء في 10 دقائق

تتكون وجبة عشاء في 10 دقائق من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الصلصة

2 حبة طماطم مفروم في الخلاط.

فص ثوم كبير مهروس.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الببريكا.

رشة كمون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة عشاء في 10 دقائق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نغسل البطاطس جيداً، ثم نضعه في الماء قليلاً لكي نتخلص من النشا.

ثم نصفي البطاطس من الماء، ونضع حلة على النار ونضيف إليها مكعبات البطاطس والماء ورشة الملح، ثم نتركه حتى ينضج قليلاً، ثم نرفعه من على النار.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها البصل المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود، ثم نقلب باستمرار حتى يصفر لونه.

بعد ذلك نرفع البصل من المقلاة ونضعه في وعاء ونتركه جانباً.

ثم نضيف إلى المقلاة عصير الطماطم ونقلبه باستمرار لبعض الوقت.

ثم نضيف إليه الثوم المهروس والبقدونس المفروم ناعم ونقلبهم.

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون والفلفل الأسود والملح والببريكا والكمون، ثم نقلب باستمرار ونترك الصلصة حتى تستوي، ثم نرفعها من على النار.

ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف إلى البيض مكعبات البطاطس المسلوقة، ثم نخلطهم جيداً.

بعد ذلك نضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار هادئة، ثم ندهنها بالزيت النباتي ونسكب فيها خليط البيض والبطاطس ونساويه جيداً، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى يجف البيض من أسفل.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونوزع على البطاطس البصل المحمر، ثم نوزع الصلصة ونساويها جيداً.

ثم نوزع فوق الصلصة جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نوزع فوقها لانشون، ثم شرائح زيتون، وأخيراً جبنة موزاريلا مبشورة.