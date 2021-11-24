اصنعي بنفسك مقشر القهوة والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة في دقائق

مقشر القهوة والليمون ، من أكثر المستحضرات الطبيعية استخدام، فهو يعمل على تقشير الخلايا الميتة والاسمرار بشكل رائع، وينقي البشرة من الاوساخ والأتربة المتراكمة داخل المسام، كما أثبت الكثير من الأطباء وخبراء التجميل مدي فعاليته في تنعيم البشرة وتحسين ملمسها، مما يجعلها أكثر نضارة وحيوية، وهو من المقشرات التي تتميز برائحتها العطرية الجميلة التي تعطي للبشرة الشعور بالانتعاش، كم يتميز بخصائصه الفعالة في توحيد لون البشرة، وشد تجاعيد الوجه بشكل رائع، وهو يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تزيد من إشراق البشرة وتوهجها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مقشر القهوة والليمون لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل جميل، بخطوات سهلة بالمنزل. مكونات مقشر القهوة والليمون السحري مكونات مقشر القهوة والليمون السحري يتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا بخلو مطبخ منها وهى كالتالي:- ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة. ملعقة كبيرة من السكر. مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من العسل. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم اليوم على طريقة تحضير مقشر القهوة والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة في دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر برطمان زجاج كبير ونضع به جميع المكونات السابقة، ونقوم بتقليبهم جيداً مع بعضها.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، وندلك الوجه برفق حتى نزيل الخلايا الميتة والاسمرار.

بعد ذلك نترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة، ويتم غسله بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

يفضل استخدام المقشر ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. مقشر القهوة والقرفة الرهيب لتبييض البشرة توجد بعض الخطوات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بخلط ملعقة كبيرة من القهوة، وملعقة كبيرة من القرفة، وملعقة كبيرة من السكر، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ثم نقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضع الخليط على الوجه وندلك برفق لمدة عشر دقائق، ثم نترك الخليط لبضع دقائق حتى تتشرب البشرة جيداً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نتخلص من الاسمرار والتجاعيد نهائياً، وتصبح البشرة أكثر نضارة. الوسوم

مقشر القهوة والليمون ، من أكثر المستحضرات الطبيعية استخدام، فهو يعمل على تقشير الخلايا الميتة والاسمرار بشكل رائع، وينقي البشرة من الاوساخ والأتربة المتراكمة داخل المسام، كما أثبت الكثير من الأطباء وخبراء التجميل مدي فعاليته في تنعيم البشرة وتحسين ملمسها، مما يجعلها أكثر نضارة وحيوية، وهو من المقشرات التي تتميز برائحتها العطرية الجميلة التي تعطي للبشرة الشعور بالانتعاش، كم يتميز بخصائصه الفعالة في توحيد لون البشرة، وشد تجاعيد الوجه بشكل رائع، وهو يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تزيد من إشراق البشرة وتوهجها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مقشر القهوة والليمون لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل جميل، بخطوات سهلة بالمنزل. مكونات مقشر القهوة والليمون السحري مكونات مقشر القهوة والليمون السحري يتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا بخلو مطبخ منها وهى كالتالي:- ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة. ملعقة كبيرة من السكر. مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من العسل. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم اليوم على طريقة تحضير مقشر القهوة والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة في دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر برطمان زجاج كبير ونضع به جميع المكونات السابقة، ونقوم بتقليبهم جيداً مع بعضها.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، وندلك الوجه برفق حتى نزيل الخلايا الميتة والاسمرار.

بعد ذلك نترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة، ويتم غسله بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

يفضل استخدام المقشر ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. مقشر القهوة والقرفة الرهيب لتبييض البشرة توجد بعض الخطوات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بخلط ملعقة كبيرة من القهوة، وملعقة كبيرة من القرفة، وملعقة كبيرة من السكر، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ثم نقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضع الخليط على الوجه وندلك برفق لمدة عشر دقائق، ثم نترك الخليط لبضع دقائق حتى تتشرب البشرة جيداً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نتخلص من الاسمرار والتجاعيد نهائياً، وتصبح البشرة أكثر نضارة.

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