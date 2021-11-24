كيكة المانجو اللذيذة سهلة وسريعة بدون زبدة ولا زيت

تعتبر كيكة المانجو من أسهل أنواع الحلويات السريعة في إعدادها والتي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، فهي من الحلويات الشهية واللذيذة التي تصلح كتورتة في أعياد الميلاد والحفلات، ويقبل على تناولها الجميع لمذاقها الرائع والمتميز، كما أنها مفيدة ومغذية لاحتوائها على المانجو الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تعزيز صحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة المانجو اللذيذة بدون زبدة ولا زيت بطريقة هبة أبو الخير. مكونات كيكة المانجو الكيكة الإسفنجية 5 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب من السكر( 200جرام)

كوب من الدقيق (125 جرام).

3 ملاعق من النشا ( 45 جرام).

ملعقة كبيرة من الفانيليا (10 جرام).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (5 جرام). طبقة الكريم شانتي

كوب من بودرة الكريم شانتي ( 180جرام).

كوب من الحليب المثلج. للتزيين

4 حبات مانجو مقطعة مكعبات.

عبوة جيلي مانجو.

ربع كوب من الماء الساخن.

ربع كوب من الماء البارد. طريقة التحضير في العجان الكهربائي نضع البيض والفانيليا مع الخفق على سرعة هادئة ثم نضيف السكر بالتدريج ونخفق جيداً على سرعة عالية لنحصل على قوام ثقيل وكريمي. ثم نقوم بإضافة الدقيق المخلوط بالنشا والبيكنج بودر ونخفق على سرعة هادئة حتي يتجانس الخليط تماماً. ثم نضع الخليط في صينية مبطنة بورق زبدة وغير مدهونة بأي مادة دهنية. تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية لمدة 10 دقائق، ثم نخفض الحرارة إلي درجة 170 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج. نختبر النضج بعود خشبي ثم نطفئ الفرن ونترك الكيكة داخلها لمدة نصف ساعة حتى تبرد. ثم نخفق بودرة الكريم شانتي مع الحليب المثلج بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. عند الحصول على القوام المطلوب يوضع الكريم شانتي في الثلاجة لحين الاستخدام. نذوب بودرة الجيلي في ربع كوب من الماء البارد ثم نضيف ربع كوب من الماء الساخن مع التقليب. نضع طبقة الكريم شانتي ونفردها بالتساوي فوق الكيكة ثم نوزع عليها قطع المانجو من أعلى. نوزع الجيلي بالملعقة على مكعبات المانجو ثم نضع الكيكة في الثلاجة لمدة ساعتين ثم تقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

تعتبر كيكة المانجو من أسهل أنواع الحلويات السريعة في إعدادها والتي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، فهي من الحلويات الشهية واللذيذة التي تصلح كتورتة في أعياد الميلاد والحفلات، ويقبل على تناولها الجميع لمذاقها الرائع والمتميز، كما أنها مفيدة ومغذية لاحتوائها على المانجو الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تعزيز صحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة المانجو اللذيذة بدون زبدة ولا زيت بطريقة هبة أبو الخير. مكونات كيكة المانجو الكيكة الإسفنجية 5 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب من السكر( 200جرام)

كوب من الدقيق (125 جرام).

3 ملاعق من النشا ( 45 جرام).

ملعقة كبيرة من الفانيليا (10 جرام).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (5 جرام). طبقة الكريم شانتي

كوب من بودرة الكريم شانتي ( 180جرام).

كوب من الحليب المثلج. للتزيين

4 حبات مانجو مقطعة مكعبات.

عبوة جيلي مانجو.

ربع كوب من الماء الساخن.

ربع كوب من الماء البارد. طريقة التحضير في العجان الكهربائي نضع البيض والفانيليا مع الخفق على سرعة هادئة ثم نضيف السكر بالتدريج ونخفق جيداً على سرعة عالية لنحصل على قوام ثقيل وكريمي. ثم نقوم بإضافة الدقيق المخلوط بالنشا والبيكنج بودر ونخفق على سرعة هادئة حتي يتجانس الخليط تماماً. ثم نضع الخليط في صينية مبطنة بورق زبدة وغير مدهونة بأي مادة دهنية. تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية لمدة 10 دقائق، ثم نخفض الحرارة إلي درجة 170 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج. نختبر النضج بعود خشبي ثم نطفئ الفرن ونترك الكيكة داخلها لمدة نصف ساعة حتى تبرد. ثم نخفق بودرة الكريم شانتي مع الحليب المثلج بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. عند الحصول على القوام المطلوب يوضع الكريم شانتي في الثلاجة لحين الاستخدام. نذوب بودرة الجيلي في ربع كوب من الماء البارد ثم نضيف ربع كوب من الماء الساخن مع التقليب. نضع طبقة الكريم شانتي ونفردها بالتساوي فوق الكيكة ثم نوزع عليها قطع المانجو من أعلى. نوزع الجيلي بالملعقة على مكعبات المانجو ثم نضع الكيكة في الثلاجة لمدة ساعتين ثم تقدم بألف صحة وعافية.

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