بخلطة رهيبة حضري محشي الكرنب بطعم وريحة زمان وأحلى أكله تدفي في الشتا

يعتبر محشي الكرنب من الوجبات الشعبية التي يفضلها الكثيرين، يحتوي الكرنب على الكثير من الفوائد الصحية التي يقدمها للجسم، فيكثر تحضير محشي الكرنب بكثرة في فضل الشتاء وهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف الطريقة الصحيحة لتحضير محشي الكرنب ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم تلك الطريقة. طريقة تحضير محشي الكرنب طريقة تحضير محشي الكرنب يتم تحضير محشي الكرنب بطريقة سهلة وسريعة وإليكم المقادير: رأس من الكرنب.

كأسان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم.

نصف كوب من الكزبرة مفرومة.

حزمة بقدونس.

حزمة شبت.

ثلاثة ثمرات من الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من خليط الطماطم.

فصان من الثوم المفروم.

مكعبان من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الكمون.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من البهارات. طريقة التحضير الحصول على إناء ويتم وضع فيه مياه ويتم ترك الأرز فيه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من البصل والكزبرة والبقدونس مع الشبت المفروم. يتم تقليب جميع المكونات ثم يتم إضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود والبهارات ثم يتم التقليب. بعد ذلك يتم ملء الإناء بالمياه ويتم تركه على نار متوسطة لحين أن يغلي، بعد ذلك يتم إضافة أوراق الكرنب إلى المياه المغلي ثم يتم إخراجها وفردها. ثم يتم تقطيع أوراق الملفوف إلى قطع حجمها متوسط. بعد ذلك يتم وضع حشوة الأرز في أوراق الكرنب ثم يتم لفها على هيئة أصابع مع غلقها جيدًا والاستمرار في ذلك لحين أن يتم الانتهاء من كمية الكرنب. بعد ذلك يتم وضع أصابع المحشي في حلة ويتم ترتيبها بشكل دائري. يتم وضع إناء على النار ويتم تقليب البصل المفروم مع الثوم في الزيت النباتي وتركه لحين أن يذوب. بعد ذلك وضع صلصة الطماطم مع مكعبات الطماطم والملح والكمون مع مكعبات مرقة الدجاج بعد ذلك يتم إضافة المياه. يتم وضع الخليط على المحشي ثم يتم رفعه على النار حتى الغليان مع إضافة عصير الليمون ويتم ترك المحشي على النار لحين أن ينضج. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر محشي الكرنب من الوجبات الشعبية التي يفضلها الكثيرين، يحتوي الكرنب على الكثير من الفوائد الصحية التي يقدمها للجسم، فيكثر تحضير محشي الكرنب بكثرة في فضل الشتاء وهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف الطريقة الصحيحة لتحضير محشي الكرنب ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم تلك الطريقة. طريقة تحضير محشي الكرنب طريقة تحضير محشي الكرنب يتم تحضير محشي الكرنب بطريقة سهلة وسريعة وإليكم المقادير: رأس من الكرنب.

كأسان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم.

نصف كوب من الكزبرة مفرومة.

حزمة بقدونس.

حزمة شبت.

ثلاثة ثمرات من الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من خليط الطماطم.

فصان من الثوم المفروم.

مكعبان من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الكمون.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من البهارات. طريقة التحضير الحصول على إناء ويتم وضع فيه مياه ويتم ترك الأرز فيه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من البصل والكزبرة والبقدونس مع الشبت المفروم. يتم تقليب جميع المكونات ثم يتم إضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود والبهارات ثم يتم التقليب. بعد ذلك يتم ملء الإناء بالمياه ويتم تركه على نار متوسطة لحين أن يغلي، بعد ذلك يتم إضافة أوراق الكرنب إلى المياه المغلي ثم يتم إخراجها وفردها. ثم يتم تقطيع أوراق الملفوف إلى قطع حجمها متوسط. بعد ذلك يتم وضع حشوة الأرز في أوراق الكرنب ثم يتم لفها على هيئة أصابع مع غلقها جيدًا والاستمرار في ذلك لحين أن يتم الانتهاء من كمية الكرنب. بعد ذلك يتم وضع أصابع المحشي في حلة ويتم ترتيبها بشكل دائري. يتم وضع إناء على النار ويتم تقليب البصل المفروم مع الثوم في الزيت النباتي وتركه لحين أن يذوب. بعد ذلك وضع صلصة الطماطم مع مكعبات الطماطم والملح والكمون مع مكعبات مرقة الدجاج بعد ذلك يتم إضافة المياه. يتم وضع الخليط على المحشي ثم يتم رفعه على النار حتى الغليان مع إضافة عصير الليمون ويتم ترك المحشي على النار لحين أن ينضج. طريقة التحضير

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