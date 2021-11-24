كيكة البيكان المقلوبة خفيفة وهشة وبمكونات بسيطة وطريقة سريعة

تعتبر كيكة البيكان المقلوبة من ألذ أنواع الكيكة وأفيدها حيث تحتوي على ثمرة البيكان الجوزية والتي تفيد الجسم كثيراً، ويرجع أصل البيكان إلى أمريكا حيث يزرع شجر البيكان بكثرة في الأمركتين.

وكيكة البيكان من الحلويات التي يفضلها الكثير خصوصًا الأطفال، فتتسم كيكة البيكان بطريقة التحضير السهلة والمذاق الجيد، فجميع مكونات تلك الكيكة متوفرة في منزلكم لذلك يمكن تحضيرها في أي وقت حيث ترغب الكثير من السيدات في أن تقدم إلى أفراد أسرتها كل ما هو جديد وتعتبر كيكة البيكان وصفة مثالية جديدة من نوعها، وإليكم في المقال الآتي طريقة تحضير كيكة البيكان المقلوبة بمكونات بسيطة وطريقة مفصلة،تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.

كيكة البيكان المقلوبة

يتم تحضير كيكة البيكان المقلوبة الجديدة والمفيدة بخطوات سهلة وبسيطة تضمن تحضيرها هشة وخفيفة وتبقى طازجة وطرية لفترة طويلة بالمقادير المظبوطة الدقيقة، تكمن تلك المقادير في كلًا من التالي.

كوب ونصف من الزبدة الطرية. كوبان من الطحين الأبيض الفاخر. خمسة حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغير من الفانيليا السائلة. كوبان من السكر الأبيض الناعم. كوب من البيكان. ربع كوب من السكر البودرة.

مقادير كيكة البيكان المقلوبةطريقة تحضير كيكة البيكان المقلوبة

يتم تحضير كيكة البيكان بخطوات سهلة وبسيطة باستخدام المكونات المذكورة بالأعلى ولكن بالتفاصيل التي سوف نذكرها لكم في السطور الأتية.

أولًا يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية قبل البدء في تحضير خليط كيكة البيكان. يتم الحصول على قالب الكيك ثم يتم دهنه بالزبدة ورشه بكمية من الطحين لضمان عدم إلتصاق كيكة البيكان. القيام بخفق الزبدة والسكر لحين أن يصبح الخليط كريمي هش. يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخلط ثم يتم إضافة الفانيليا للخليط. القيام بإضافة الطحين مع البيكيان المفروم مع الخلط لحين أن تتجانس المكونات. يتم وضع خليط كيكة البيكان في القالب ثم يتم إدخاله إلى الفرن وتركه لمدة ساعة إلا ربع الساعة حتى تنضج. يتم ترك كيكة البيكان في الفرن بعد اشعاله لحين أن تهدأ وتبرد تماماً ثم يتم رشها بسكر البودرة. تقطع كيكة البيكان بعد قلبها ورشها بالسكر المطحون ويقدم بارداً بجوار المشروبات.

خطوات تحضير كيكة البيكان المقلوبةطريقة تحضير كيكة البيكان بصوص الكراميل

يتم تحضير كيكة البيكان بصوص الكراميل بطريقة سهلة وبسيطة وذلك بإحضار كلًا من المقادير التالية.

كأس وثلث الكأس من الدقيق. رشة ملح. ثلاثة بيضات بدرجة حرارةالغرفة. كأس من الزبادي اللايت. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كأس وربع من السكر الأبيض. نصف كأس من الزبدة. ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر. كأس من البيكان. كأس من صوص الكراميل.

مقادير كيكة البيكان بصوص الكراميل