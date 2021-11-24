طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت بمكونات بسيطة ومثل الجاهزة

طريقة عمل الجبنة المثلثات، تعتبر الجبنة المثلثات واحدة من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كالكالسيوم، بالإضافة إلى الصوديوم، والعديد من الفيتامينات التي يكون الجسم بحاجة إليه، فالحليب يعد واحد من أهم المكونات الرئيسية التي تدخل في عمل الجبنة المثلثات. طريقة عمل الجبنة المثلثات طريقة عمل الجبنة المثلثات المكونات: مقدار من الجبن الكريمي بما يعادل ملعقة كبيرة.

كأس من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كأس من الزبدة المذابة.

مقدار من الملح بما يعادل نصف ملعقة صغيرة.

خل أبيض بما يعادل ملعقة كبيرة.

مقدار من الزيت بما يعادل ربع كأس. كيفية التحضير وضع الدقيق، بالإضافة إلى الحليب، والخل والزيت والملح والزبدة والدقيق في الخلاط الكهربائى. مزج المكونات وخلطها مع بعضها البعض لفترة تصل إلى دقيقتين، حتى يصبح خليط متجانس. وضع المكونات في وعاء، ورفعه من على النار، مع ضرورة تقليبهم جيداً، حتى يتم الحصول على مزيج متجانس. ووضع المزيج في الصينية ولفها بورق الزبدة، وبعد ذلك يتم تغطيتها بورق بلاستيك، ويترك لفترة تصل إلى 120 دقيققة. وضع الصينية داخل الثلاجة حتى الصباح، ويتم إخراجها من الثلاجة باستخدام سكين. وضع جبن المثلثات في طبق للتقديم، وتناولها بعد ذلك. تحضير الجبنة في المنزل تحضير الجبنة في المنزل المقادير: إليكم مقادير عمل الجبنة المثلثات، وهي كالتالي:

مقدار من الخل بما يعادل ملعقة كبيرة.

كأس من اللبن.

ملح بما يعادل نصف ملعقة صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كأس من الزيت.

3 مثلثات جبنة.

مقدار من وش اللبن أو ملعقة الزبدة بما يعادل ملعقة. كيفية التحضير هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تحضير الجبنة المثلثات، وإليكم أهمها، كالتالي: يتم خلط المكونات مع بعضها البعض، حتى يصبح المزيج متجانساً. وضع المزيج في وعاء، ووضعها بعد ذلك على النار. مزج الجبنة وتقليبها باستخدام المضرب اليدوي بشكل سريع، حتى يصبح مزيج متماسك. يتم تحضير مدهونة بزيت، ويتم وضعه ورق بلاستيك بها، مع وضع الكمية بشكل مباشر في العلب، وهذا يحدث نتيجة سرعة جمدان المزيج. من الممكن ان نتاول الجبنة المثلثات وبجانبها القرص الطرية الفلاحي. يتم وضعها داخل الثلاجة لمدة يوم، حتى يتم استخدامها. الوسوم

طريقة عمل الجبنة المثلثات، تعتبر الجبنة المثلثات واحدة من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كالكالسيوم، بالإضافة إلى الصوديوم، والعديد من الفيتامينات التي يكون الجسم بحاجة إليه، فالحليب يعد واحد من أهم المكونات الرئيسية التي تدخل في عمل الجبنة المثلثات. طريقة عمل الجبنة المثلثات طريقة عمل الجبنة المثلثات المكونات: مقدار من الجبن الكريمي بما يعادل ملعقة كبيرة.

كأس من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كأس من الزبدة المذابة.

مقدار من الملح بما يعادل نصف ملعقة صغيرة.

خل أبيض بما يعادل ملعقة كبيرة.

مقدار من الزيت بما يعادل ربع كأس. كيفية التحضير وضع الدقيق، بالإضافة إلى الحليب، والخل والزيت والملح والزبدة والدقيق في الخلاط الكهربائى. مزج المكونات وخلطها مع بعضها البعض لفترة تصل إلى دقيقتين، حتى يصبح خليط متجانس. وضع المكونات في وعاء، ورفعه من على النار، مع ضرورة تقليبهم جيداً، حتى يتم الحصول على مزيج متجانس. ووضع المزيج في الصينية ولفها بورق الزبدة، وبعد ذلك يتم تغطيتها بورق بلاستيك، ويترك لفترة تصل إلى 120 دقيققة. وضع الصينية داخل الثلاجة حتى الصباح، ويتم إخراجها من الثلاجة باستخدام سكين. وضع جبن المثلثات في طبق للتقديم، وتناولها بعد ذلك. تحضير الجبنة في المنزل تحضير الجبنة في المنزل المقادير: إليكم مقادير عمل الجبنة المثلثات، وهي كالتالي:

مقدار من الخل بما يعادل ملعقة كبيرة.

كأس من اللبن.

ملح بما يعادل نصف ملعقة صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كأس من الزيت.

3 مثلثات جبنة.

مقدار من وش اللبن أو ملعقة الزبدة بما يعادل ملعقة. كيفية التحضير هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تحضير الجبنة المثلثات، وإليكم أهمها، كالتالي: يتم خلط المكونات مع بعضها البعض، حتى يصبح المزيج متجانساً. وضع المزيج في وعاء، ووضعها بعد ذلك على النار. مزج الجبنة وتقليبها باستخدام المضرب اليدوي بشكل سريع، حتى يصبح مزيج متماسك. يتم تحضير مدهونة بزيت، ويتم وضعه ورق بلاستيك بها، مع وضع الكمية بشكل مباشر في العلب، وهذا يحدث نتيجة سرعة جمدان المزيج. من الممكن ان نتاول الجبنة المثلثات وبجانبها القرص الطرية الفلاحي. يتم وضعها داخل الثلاجة لمدة يوم، حتى يتم استخدامها.

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