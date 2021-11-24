طريقة صبغ الحواجب بملعقة حنة في المنزل للحصول على حواجب أكثر جاذبية ومرسومة جداً

تعتبر شكل الحواجب بالنسبة لاي امراة امر مهم جدا لانها مصدر من المصادر الهامة التي تظهر جمال العين حيث ان الحواجب من اكثر الاشياء الملفتة للانظار فجمالها يجعل الوجه اكثر جمالا وجاذبية، ولكن معظم الفتيات تواجههم مشاكل عديدة متعلقة بالحواجب مثل ان عندما يحدث تساقط لشعر الحواجب وايضا اذا كان لون شعر الحواجب خفيف فبسبب هذه الاشياء تلجا معظم الفتيات الي صبغ الحواجب باللون الذي يناسب لون بشرتها ويكون متقارب من لون الشعر حيث ان صبغ الحواجب هي الحل الافضل والمناسب لعلاج اي مشكلة متعلقة بالحواجبولا يوجد حل غيرها، وهذا يتم باسهل الطرق في المنزل وبدون اللجوء الي مراكز التجميل اللذين يستخدمون مكونات ضارة، ومن اكثر الالوان المناسبة لصبغ الحواجب هو اللون البني الكستنائي حيث ان هذا اللون مناسب لجميع الوان البشرة ومناسب ايضا مع اي لون بالنسبة للشعر فهذا اللون بمثابة لون طبيعي ولا يظهر عليه بانه صبغة. مكونات صبغ الحواجب بالحناء في المنزل ملعقة صغيرة من مسحوق الحناء البني الكستنائي.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من العصفر.

كمية قليلة من منقوع اوراق الشاي. طريقة تحضير صبغ الحواجب بالحناء في المنزل نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع في هذا الوعاء ملعقة صغيرة من مسحوق الحناء ذات اللون البني الكستنائي مع اضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ثم نضيف اليهم نصف ملعقة صغيرة من العصفر.

ولكي يتم عجن هذه المكونات مع بعضهم لابد من تجهيز منقوع اوراق الشاي وهذا من خلال وضع اناء علي النار وبه كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء قومي باضافة اوراق الشاي ونتركهم علي النار لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتصفية اوراق الشاي جيدا وبعد ذلك ناخذ الماء.

ثم نقوم بعجن المكونات الجافة مع كمية مناسبة من الماء حتي نحصل علي عجينة ذات قوام متماسك.

ثم نترك الخليط جانبا حتي يتخمر، وبعد ذلك نضع الخليط علي الحواجب ونتركه لمدة ساعتين او اقل.

ثم يتم غسل الحواجب بالماء الدافئ. مكونات صبغ الحواجب بالحناء في المنزلطريقة تحضير صبغ الحواجب بالحناء في المنزل الوسوم

تعتبر شكل الحواجب بالنسبة لاي امراة امر مهم جدا لانها مصدر من المصادر الهامة التي تظهر جمال العين حيث ان الحواجب من اكثر الاشياء الملفتة للانظار فجمالها يجعل الوجه اكثر جمالا وجاذبية، ولكن معظم الفتيات تواجههم مشاكل عديدة متعلقة بالحواجب مثل ان عندما يحدث تساقط لشعر الحواجب وايضا اذا كان لون شعر الحواجب خفيف فبسبب هذه الاشياء تلجا معظم الفتيات الي صبغ الحواجب باللون الذي يناسب لون بشرتها ويكون متقارب من لون الشعر حيث ان صبغ الحواجب هي الحل الافضل والمناسب لعلاج اي مشكلة متعلقة بالحواجبولا يوجد حل غيرها، وهذا يتم باسهل الطرق في المنزل وبدون اللجوء الي مراكز التجميل اللذين يستخدمون مكونات ضارة، ومن اكثر الالوان المناسبة لصبغ الحواجب هو اللون البني الكستنائي حيث ان هذا اللون مناسب لجميع الوان البشرة ومناسب ايضا مع اي لون بالنسبة للشعر فهذا اللون بمثابة لون طبيعي ولا يظهر عليه بانه صبغة. مكونات صبغ الحواجب بالحناء في المنزل ملعقة صغيرة من مسحوق الحناء البني الكستنائي.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من العصفر.

كمية قليلة من منقوع اوراق الشاي. طريقة تحضير صبغ الحواجب بالحناء في المنزل نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع في هذا الوعاء ملعقة صغيرة من مسحوق الحناء ذات اللون البني الكستنائي مع اضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ثم نضيف اليهم نصف ملعقة صغيرة من العصفر.

ولكي يتم عجن هذه المكونات مع بعضهم لابد من تجهيز منقوع اوراق الشاي وهذا من خلال وضع اناء علي النار وبه كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء قومي باضافة اوراق الشاي ونتركهم علي النار لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتصفية اوراق الشاي جيدا وبعد ذلك ناخذ الماء.

ثم نقوم بعجن المكونات الجافة مع كمية مناسبة من الماء حتي نحصل علي عجينة ذات قوام متماسك.

ثم نترك الخليط جانبا حتي يتخمر، وبعد ذلك نضع الخليط علي الحواجب ونتركه لمدة ساعتين او اقل.

ثم يتم غسل الحواجب بالماء الدافئ. مكونات صبغ الحواجب بالحناء في المنزلطريقة تحضير صبغ الحواجب بالحناء في المنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صبغ الحواجب بملعقة حنة في المنزل للحصول على حواجب أكثر جاذبية ومرسومة جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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