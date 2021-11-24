تحضير خلطة بهارات الهامبرجر لأضافة المذاق والنكهة القوية لخلطة لحم البرجر

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خلطة بهارات الهامبرجر ، تضيف مذاق خاص ولذيذ للبرجر وتكسبه نكهة قوية وهي تتكون من مكونات متوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيرها.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الهامبرجر.مكونات خلطة بهارات الهامبرجر
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:
- ملعقتين كبار من الكبيبة الصيني أو البهار الحلو.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ملعقتين كبار بقدونس مجفف.
- ثلاث ملاعق كبار كزبرة يابسة.
- ملعقة كبيرة جنزبيل مطحون.
- ملعقة كبيرة زعتر يابس.
- نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الهامبرجر وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بوضع جميع المكونات في مطحنة الخلاط.
- ثم نقوم بطحن جميع المكونات حتي نحصل على خليط ناعم ومتجانس.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة لكل كيلو من اللحم المفروم.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن إعداد العديد من خلطات البهارات المميزة الأخرى مثل بهارات الشاورما وبهارات الحواوشي وخلطة السبع بهارات.
- كما يوجد العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن إعدادها وتناولها مع العديد من الأطعمة ومنها الهامبرجر مثل صوص الجبنة الرومي والمايونيز.
طريقة عمل المايونيز
يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:
- بيضة كاملة.
- ربع ملعقة ملح.
- نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).
- كوب إلا ربع من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:
- نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.
- ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
طريقة عمل صوص الباربكيو
المكونات
- كوب إلا ربع من الكاتشب.
- ربع كوب سكر بني.
- ملعقتين من العسل الأسود.
- ملعقتين من الخل.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بابريكا..
- ملح.
- ملعقة ثوم بودرة.
- شطة حسب الرغبة.
تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.
- ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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خلطة بهارات الهامبرجر ، تضيف مذاق خاص ولذيذ للبرجر وتكسبه نكهة قوية وهي تتكون من مكونات متوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيرها.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الهامبرجر.مكونات خلطة بهارات الهامبرجر
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:
- ملعقتين كبار من الكبيبة الصيني أو البهار الحلو.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ملعقتين كبار بقدونس مجفف.
- ثلاث ملاعق كبار كزبرة يابسة.
- ملعقة كبيرة جنزبيل مطحون.
- ملعقة كبيرة زعتر يابس.
- نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الهامبرجر وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بوضع جميع المكونات في مطحنة الخلاط.
- ثم نقوم بطحن جميع المكونات حتي نحصل على خليط ناعم ومتجانس.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة لكل كيلو من اللحم المفروم.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن إعداد العديد من خلطات البهارات المميزة الأخرى مثل بهارات الشاورما وبهارات الحواوشي وخلطة السبع بهارات.
- كما يوجد العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن إعدادها وتناولها مع العديد من الأطعمة ومنها الهامبرجر مثل صوص الجبنة الرومي والمايونيز.
طريقة عمل المايونيز
يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:
- بيضة كاملة.
- ربع ملعقة ملح.
- نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).
- كوب إلا ربع من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:
- نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.
- ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
طريقة عمل صوص الباربكيو
المكونات
- كوب إلا ربع من الكاتشب.
- ربع كوب سكر بني.
- ملعقتين من العسل الأسود.
- ملعقتين من الخل.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بابريكا..
- ملح.
- ملعقة ثوم بودرة.
- شطة حسب الرغبة.
تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.
- ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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