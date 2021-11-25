أقوى مشروب صحي لتقوية جهاز المناعة والتخلص من البرد في يوم واحد فقط

مشروب صحي يقوي المناعة هو ما يبحث عنه الأشخاص التي تعاني من بعض مشاكل ضعف المناعة، وبالتالي التعرض للكثير من الأمراض، حيث هناك بعض المشروبات الصحية الطبيعية، التي من شأنها تقوية المناعة بشكل طبيعي خالي من الأخطار، كما أن هذا المشروب يساعد على إذابة الدهون في الجسم، وتقوية عضلة القلب، وبالتالي حماية الشرايين من التعرض للانسداد.

مشروبات تقوية المناعة

يساعد كل من الليمون، الخل، الأعشاب، ماء على صنع مشروب صحي يساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم وذلك على هذا النحو:

إحضار برطمان زجاجي نظيف ونضع به ملعقة صغيرة الحجم من العسل، ثم نضيف ملعقة متوسطة الحجم من خل الأعشاب، مع عصير نصف ليمونة، وأخيراً ربع كوب من الماء. يتم تقليب جميع المحتويات جيداً والحرص على تناولها من مرتين وحتى ثلاث مرات بشكل يومي، كما يفضل استعمال عسل حبة البركة كبديل طبيعي مناسب لغسل النحل. كما يمكن الاستغناء عن خل الأعشاب، واستعمال خل التفاح، أو الخل الأبيض، ولكن يظل خل الأعشاب هو الأفضل. كما يوصى الأطباء بتناول كوب من الليمون بالماء الدافئ صباحاً، للاستفادة من فوائده الكثيرة للجسم وخاصة في تقوية الجهاز المناعي.

التخلص من البرد

حيث أن الفواكه الحمضية والليمون تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات وخاصة فيتامين سي والذي بدوره يعمل على محاربة أدوار البرد، بالإضافة إلى حمض الأسكوربيك الذي يعمل على تعزيز عنصر الحديد الذي يحتوي عليه الليمون والذي بدوره يساعد على امتصاص الحديد للجسم والذي يمتلك دور فعال في تقوية المناعة.

الحفاظ على جمال البشرة، حيث أن الجفاف المزمن للبشرة قد يصيب البشرة بالبهتان والتعب، لذا يفضل عند بداية اليوم يجب الحرص على تناول كوب من الليمون للحصول على فيتامين سي.

حيث يعد فيتامين سي من أهم العناصر الضرورية لاحتوائه على مضادات الأكسدة، والتي تعمل على محاربة أعراض الشيخوخة.