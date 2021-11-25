وصفات طبيعية مذهلة لتبييض اليدين والرجلين والاستغناء عن صالونات التجميل

النعومة هي سر جمال المرأة ولكي تحصلي على النعومة وملمس مختلف أنتي بحاجه إلي طريقة فعالة ومضمونة تساعدك علي تبيض اليدين والرجلين والتخلص من اسمرار اليدين والرجلين أو أيّ مكان ترغبين فيه كما أن بياض اليدين والرجلين يزيد من جمال المرأة وأنوثتها هي من تبحث عنه جميع النساء والفتيات بشكل دائم وإليك الآن وصفات طبيعية لتبييض اليدين والرجلين بدون مواد كيميائية في البيت وغير مكلفة ومكوناتها بسيطة ونقدم لكم من خلال هذا المقال وصفات الطبيعية في البيت.

وصفات طبيعية لتبييض اليدين

المقادير:

ملعقة كبيرة الحجم من العسل.

ملعقة كبيرة الحجم من اللبن.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع ملعقة كبيرة الحجم من العسل وملعقة كبيرة من اللبن وملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز وملعقة من عصير الليمون ثم نقوم بوضع على اليدين والرجلين لمدة تتراوح ما بين العشر دقائق إلي ربع ساعه ثم نتركها حتى تجف ثم تقومي بعمل هذه الوصفة كل يوم.

طريقة الليمون والكركم:

في الخطوة الأولى نقوم بوضع ثلاث ملاعق من عصير الليمون وملعقة من الكركم ثم نقوم بوضعها في أيّ مكان ترغبين فيه ثم اتركي الوصفة لمدة نصف ساعه حتى تجف ثم نقوم بغسل اليدين والرجلين ثم نقوم بتكرار الوصفة مرتين أو أكثر في الاسبوع علي الاقل.

طريقة الزبادي والكركم:

نحتاج إلي عبوة من الزبادي، وملعقة أو أكثر من الكركم، نقوم بخلط الزبادي ثم إضافة الكركم ونقوم بخلطهم جيدًا ثم نضع الوصفة على اليدين والرجلين لمدة نصف ساعه حتى يجف، بعد ذلك نقوم بغسل اليدين والرجلين ثم نقوم بتكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

طريقة زيت الزيتون والكركم:

تحضير ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون، وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكركم، نقوم بوضع زيت الزيتون والكركم مع بعضهم البعض ويتم مزجهم جيدًا ثم نضع الخليط علي اليدين والرجلين ونقوم بترك الخليط لمدة نصف ساعه إلي أن تجف، بعد ذلك نقوم بغسل اليدين والرجلين ثم نقوم بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.