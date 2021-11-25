الأطباء يحذرون وفاة أسرة بأكملها بسبب غسل الدجاج بالماء قبل الطهي وهذه الطريقة الصحيحة لغسلها

وفاة أسرة بسبب غسل الدجاج بهذه الطريقة الخاطئة، مخاطر غسل الدجاج قبل الطهي موضوع يستحق المناقشة، لأن استخدام الدجاج المغسول من أخطر الأمور قبل الطهي، يرجى الاطمئنان لحل هذه المشكلة حتى تكون صحي لمن يتناوله وعدم التأثر بالسلب، من خلال الفقرات التالية سوف نوضح ونفصل أهم الأشياء التي يجب اتباعها عند تنظيف الدجاج، ونقترح أفضل طريقة يمكننا من خلالها طهي الدجاج بأمان.

أضرار غسل الدجاج قبل الطهي

من أهم وأبرز مخاطر غسل الدجاج قبل الطهي أن الدجاج في هذه الحالة يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، ومثل هذا الاستخدام يحفز وجود البكتيريا الخطرة التي لها تأثير سلبي على الجسم، وتسمى هذه البكتيريا السالمونيلا.

تعتبر من البكتيريا التي يمكن أن تضر بالجهاز الهضمي أكثر من غيرها، أثناء الاستهلاك المستمر للدجاج النظيف والمطبوخ، وهذا يساعد على تراكم هذه البكتيريا في الجهاز الهضمي.

يجعل الجهاز الهضمي في حالة من الارتباك، يمكن أن تسبب هذه الحالة إسهالًا شديدًا يؤدي إلى الجفاف، الأمر الذي يتطلب علاجًا طبيًا للوقاية من الجفاف.

الطريقة الأفضل لتنظيف الدجاج

غسل الدجاج بالماء فقط من أسوأ الطرق، لكن دلك الدجاج من جميع جوانبه بالملح والليمون وكمية مناسبة من الطحين من الداخل إلى الخارج، بعد التنظيف يمكنك البدء في الطهي.

يمكن لغسل اللحوم النيئة، مثل الدجاج والديك الرومي ولحم البقر، أن ينشر البكتيريا على الحوض، ويمكن أن تنتشر هذه البكتيريا إلى الأطعمة الأخرى في مطبخك، مثل الفواكه والخضروات، يوصي الخبراء بطهي اللحوم والدجاج جيدًا لقتل البكتيريا الضارة.

تأكد أيضًا من غسل يديك جيدًا قبل وبعد التعامل مع الدواجن النيئة، واستخدم لوح تقطيع منفصل للدواجن.

وفقًا لتوصيات إدارة الغذاء والدواء، عند طهي الدواجن، يمكن استخدام مقياس حرارة نظيف لضمان نضج اللحم إلى 165 درجة فهرنهايت على الأقل.