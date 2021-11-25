بمكونات من مطبخك حضري المايونيز بدون بيض بكل سهولة وبخطوات بسيطة، المايونيز بدون بيض يعد من أكثر الصوصات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، أثناء تناولهم السندوتشات والمشويات، لأنه يضيف إليهم نكهة مذهلة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المايونيز بدون بيض.

تعتبر مكونات عمل المايونيز بسيطة جدا ومتوافرة في البيت ومن أهم مكوناته الزيت والحليب والخل، وخطوات تحضيره سهلة وبسيطة ولا يحتاج إلى وقت في تحضيره، وسنذكر لكم من خلال السطور الآتية بالتفصيل مكونات عمل المايونيز وخطوات تحضيره.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

المكونات

90جرام من الحليب السائل.

20 جرام من خل الطعام.

200 جرام من زيت الذرة.

6 جرام من الملح الناعم.

امزجي الخل مع مقدار الحليب السائل جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفي إليهم الملح، ثم امزجيهم لمدة خمس دقائق. بعد ذلك اسكبي زيت الذرة بشكل تدريجي فوق خليط الحليب، ثم اخلطي جميع المكونات لمدة كافية، حتى يتكون خليط متجانس كثيف. ثم ضعي المايونيز بدون بيض في وعاء زجاجي، ثم اغلقي الوعاء وضعيه داخل الثلاجة بعد أن يبرد، لحين الاستخدام.

طريقة تحضير المايونيز بدون بيضطريقة عمل المايونيز بالبطاطس

المكونات

ربع كيلو من حبات البطاطس.

200 جرام من اللبن السائل.

كأس كبير من زيت الذرة.

15 جرام خل طعام.

قومي بتقشير البطاطس واغسليها جيدا، ثم ضعيها في وعاء حراري به كمية مناسبة من الماء، ثم ضعيها على النار حتى يتم سلقها. اهرسي البطاطس واخلطيها مع اللبن، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفي إليهم الخل وزيت الذرة. بعد ذلك استمري في خلط المكونات لمدة 10 دقائق، حتى يتكون خليط متجانس كثيف. اسكبي المايونيز بالبطاطس في وعاء زجاجي، ثم اغلقي الوعاء وضعيه داخل الثلاجة بعد أن يبرد، لحين الاستخدام.

طريقة تحضير المايونيز بالبطاطسطريقة عمل المايونيز بعصير الليمون

المكونات

كأس كبير من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الثوم المبشور.

أربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون الفريش.

كوب كبير من زيت الذرة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

امزجي عصير الليمون والثوم مع مقدار اللبن السائل جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم اسكبي فوقهم مقدار زيت الذرة بشكل تدريجي. بعد ذلك استمري في مزج جميع المكونات لمدة كافية، حتى يتكون خليط متجانس كثيف. اسكبي المايونيز بعصير الليمون في وعاء زجاجي، ثم اغلقي الوعاء وضعيه داخل الثلاجة بعد أن يبرد، لحين الاستخدام.

طريقة تحضير المايونيز بعصير الليمون