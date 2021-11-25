عايزة تفطري بكيكة لذيذة واقتصادية اعملي كيكة الشاي الهشة الخفيفة بمقادير غير مكلفة

تعتبر كيكة الشاي من اخف انواع الكيكات التي لا تضر صحة الانسان وانها ايضا مناسبة جدا بالنسبة للاطفال نظرا لعدم احتوائها علي مواد دهنية كثيرة، وقد توجد انواع كثيرة ومتعددة من الكيكات فعلي سبيل المثال توجد كيكة الشاي السادة وتوجد كيكة بالشوكولاته وكيكة القهوة وكيكة بالكريمة وغير ذلك الكثير. مكونات عمل كيكة الشاي ثلاثة اكواب من الدقيق الابيض المنخول.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

اربع بيضات.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كوبان كبيران من السكر الناعم.

رشة بسيطة من الملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية. طريقة تحضير كيكة الشاي قومي بتجهيز صينية كيك وضعي بها قطعة من الزبدة ثم قومي بوضع رشة بسيطة من الدقيق في الصينية حتي يتم تغليف الصينية بشكل جيد.

وبعد ذلك قومي بتحضير طبق عميق ونضع به الدقيق الابيض المنخول والملح والبيكينج بودر ويتم ترك هذا الطبق جانبا.

ثم قومي بتجهيز مضرب البيض الكهربائي وضعي به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ثم ضيفي كوبان كبيران من السكر الناعم، ثم قومي بتشغيل المضرب علي سرعة متوسطة ونستمر في الضرب حتي نحصل علي قوام كريمي ناعم وهش.

وبعد ذلك قومي باضافة البيض ولكن بشكل تدريجي وهذا عن طريق وضع بيضة تلو الاخري مع الاستمرار في الضرب حتي يختفي البيض تماما ثم ضيفي ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

ثم ضعي نصف خليط الدقيق ونصف مقدار الحليب السائل ونقوم بتشغيل المضرب علي سرعة بطيئة حتي ان يختفي الدقيق، وبعد ذلك نضع باقي مقدار الحليب وباقي مقدار خليط الدقيق.

ثم نستمر في عجن هذه المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط ناعم ومتجانس.

وقبل البدء في عمل الكيكة نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بوضع خليط الكيك في الصينية وبعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة خمسة واربعون دقيقة.

وبعد هذه المدة نقوم باخراج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد ثم يتم تقطيعها وتقديمها بجانب كوب من الشاي. مكونات عمل كيكة الشايطريقة تحضير كيكة الشاي الوسوم

تعتبر كيكة الشاي من اخف انواع الكيكات التي لا تضر صحة الانسان وانها ايضا مناسبة جدا بالنسبة للاطفال نظرا لعدم احتوائها علي مواد دهنية كثيرة، وقد توجد انواع كثيرة ومتعددة من الكيكات فعلي سبيل المثال توجد كيكة الشاي السادة وتوجد كيكة بالشوكولاته وكيكة القهوة وكيكة بالكريمة وغير ذلك الكثير. مكونات عمل كيكة الشاي ثلاثة اكواب من الدقيق الابيض المنخول.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

اربع بيضات.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كوبان كبيران من السكر الناعم.

رشة بسيطة من الملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية. طريقة تحضير كيكة الشاي قومي بتجهيز صينية كيك وضعي بها قطعة من الزبدة ثم قومي بوضع رشة بسيطة من الدقيق في الصينية حتي يتم تغليف الصينية بشكل جيد.

وبعد ذلك قومي بتحضير طبق عميق ونضع به الدقيق الابيض المنخول والملح والبيكينج بودر ويتم ترك هذا الطبق جانبا.

ثم قومي بتجهيز مضرب البيض الكهربائي وضعي به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ثم ضيفي كوبان كبيران من السكر الناعم، ثم قومي بتشغيل المضرب علي سرعة متوسطة ونستمر في الضرب حتي نحصل علي قوام كريمي ناعم وهش.

وبعد ذلك قومي باضافة البيض ولكن بشكل تدريجي وهذا عن طريق وضع بيضة تلو الاخري مع الاستمرار في الضرب حتي يختفي البيض تماما ثم ضيفي ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

ثم ضعي نصف خليط الدقيق ونصف مقدار الحليب السائل ونقوم بتشغيل المضرب علي سرعة بطيئة حتي ان يختفي الدقيق، وبعد ذلك نضع باقي مقدار الحليب وباقي مقدار خليط الدقيق.

ثم نستمر في عجن هذه المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط ناعم ومتجانس.

وقبل البدء في عمل الكيكة نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بوضع خليط الكيك في الصينية وبعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة خمسة واربعون دقيقة.

وبعد هذه المدة نقوم باخراج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد ثم يتم تقطيعها وتقديمها بجانب كوب من الشاي. مكونات عمل كيكة الشايطريقة تحضير كيكة الشاي

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