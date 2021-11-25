اسرار طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني زي المحلات

الحواوشي الاسكندراني، هو من اشهى الاكلات المصرية والمشهورة في محافظة الاسكندرية فهو عبارة عيش باللحمة ولكنه يختلف عن اي مكان اخر حيث انهم يقومون بحشو اللحمة في العجين، فاهل اسكندرية مشهورين به وبطعمه الشهي اللذيذ، وهو سهل التحضير ولا يحتاج الى وقت او جهد ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة الحواوشي الاسكندراني. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني المكوّنات نصف كيلو من الدقيق او ما يقارب من كوبين من الطحين.

خميرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

القليل من الملح.

ملعقتان من الزيت.

بيضة.

ملعقتان من اللبن.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

٢ طماطم

أربع بصلات صغيرة الحجم.

فلفل رومي أخضر حار.

الملح حسب الرغبة، والفلفل الأسود. طريقة التحضير نقوم باحضار وعاء ونضع به الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونقوم بالخلط حتى تمتزج المكونات ثم نقوم بإضافة الزيت واللبن ثم نقوم بالعجن لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة ثم نتركها لمدة ساعة حتى تختمر.

ثم نقوم بتحضير الحشوة نحضر وعاء متوسط ونضع به اللحمة المفرومة والبصل المفروم والطماطم المقطعة قطع صغيرة والفلفل الرومي، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الاسود، ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا، حتى تتجانسرجميع المكونات معا.

ثم نقوم بتقسيم العجينة على هيئة اقراص بالعدد الذي نريده ثم نقوم بتغطيتها مرة اخرى ونتركها حتى ترتاح، ثم نقوم بفرد القرص ثم نضع بداخلها كمية مناسبة من اللحم ثم نقوم بغلق العجين من الجوانب جيدا ثم نكرر هذه العملية في كل اقراص العجينة الموجودة لدينا.

ثم نقوم باشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم نقوم بادخال العيش في الفرن ونتركه لمدة خمس دقائق ونقوم بتقليبه على الجانبية حتى ينضج.

حتى ننتهى من جميع العجين الموجود لدينا.

ويمكن ان نقوم بعملها على هيئة فطيرة واحدة ونقوم بتقسيمها نقوم بتقسيم العجين على قسمين فقط ثم ثم نحضر صينية ونفرد بها اول قسم ثم ثنضع عليها اللحم ونقوم بتوزيعه بالتساوي ثم نضع الجزء الثاني من العجين فوق اللحمة، ثم نضع الصينية في الفرن السخن ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويحمر وجهها ثم نخرجها ونقدمه مع المخلل والبيبسي. طريقة التحضير الوسوم

الحواوشي الاسكندراني، هو من اشهى الاكلات المصرية والمشهورة في محافظة الاسكندرية فهو عبارة عيش باللحمة ولكنه يختلف عن اي مكان اخر حيث انهم يقومون بحشو اللحمة في العجين، فاهل اسكندرية مشهورين به وبطعمه الشهي اللذيذ، وهو سهل التحضير ولا يحتاج الى وقت او جهد ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة الحواوشي الاسكندراني. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني المكوّنات نصف كيلو من الدقيق او ما يقارب من كوبين من الطحين.

خميرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

القليل من الملح.

ملعقتان من الزيت.

بيضة.

ملعقتان من اللبن.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

٢ طماطم

أربع بصلات صغيرة الحجم.

فلفل رومي أخضر حار.

الملح حسب الرغبة، والفلفل الأسود. طريقة التحضير نقوم باحضار وعاء ونضع به الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونقوم بالخلط حتى تمتزج المكونات ثم نقوم بإضافة الزيت واللبن ثم نقوم بالعجن لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة ثم نتركها لمدة ساعة حتى تختمر.

ثم نقوم بتحضير الحشوة نحضر وعاء متوسط ونضع به اللحمة المفرومة والبصل المفروم والطماطم المقطعة قطع صغيرة والفلفل الرومي، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الاسود، ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا، حتى تتجانسرجميع المكونات معا.

ثم نقوم بتقسيم العجينة على هيئة اقراص بالعدد الذي نريده ثم نقوم بتغطيتها مرة اخرى ونتركها حتى ترتاح، ثم نقوم بفرد القرص ثم نضع بداخلها كمية مناسبة من اللحم ثم نقوم بغلق العجين من الجوانب جيدا ثم نكرر هذه العملية في كل اقراص العجينة الموجودة لدينا.

ثم نقوم باشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم نقوم بادخال العيش في الفرن ونتركه لمدة خمس دقائق ونقوم بتقليبه على الجانبية حتى ينضج.

حتى ننتهى من جميع العجين الموجود لدينا.

ويمكن ان نقوم بعملها على هيئة فطيرة واحدة ونقوم بتقسيمها نقوم بتقسيم العجين على قسمين فقط ثم ثم نحضر صينية ونفرد بها اول قسم ثم ثنضع عليها اللحم ونقوم بتوزيعه بالتساوي ثم نضع الجزء الثاني من العجين فوق اللحمة، ثم نضع الصينية في الفرن السخن ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويحمر وجهها ثم نخرجها ونقدمه مع المخلل والبيبسي. طريقة التحضير

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