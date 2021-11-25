طريقة عمل بسكويت الشاي الهش الخفيف بمكونات سهلة وبطعم دايب دوب للفطار

من أكثر انواع المقرمشات التي تعتبر ذات نكهة جميلة ومدهشة هي البسكويت، حيث يعتبر البسكويت من أكثر الأشياء التي يقبل في تناولها الكثير من الأطفال، لأنه خفيف وسهل الهضم وذات مذاق حلو وجميل، ويمكن تناوله كوجبة رئيسية في الإفطار مع الشاي أو الحليب، لذلك يقوم الكثير من الناس سواء الكبار او الصغار بشرائه من المحلات التجارية نظرا لمذاقة الجذاب الرائع، ويتجاهل الكثير فكرة عمله في المنزل، علي الرغم من أن إذا تم عمله في المنزل يقع بتكلفة اقل بكثير من شرائه من الخارج ويصبح أمن وصحي على صحة أبنائنا وصحتنا.

طريقة عمل بسكويت الشاي

المكونات

نصف كوب من الزبدة السائلة.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوبان إثنان من الدقيق المنخول الأبيض.

حبة واحدة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنح بودر.

كوب واحد من السكر.

نحضر وعاء عميق ونضع به نصف كوب من الزبدة السائلة ونصيف إليها كوب واحد من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا وبإستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بخلط هذه المكونات ببعضها جيدا حتى نحصل علي مخلوط كريمي القوام.

بعد الحصول علي مخلوط كريمي، نقوم بإضافة بيضة واحدة ونستمر في خلط هذه المكونات مع البيض، ثم نقوم بإضافة كوبان من الدقيق المنخول الأبيض ونصيف إليه ملعقة واحدة صغيرة من البيكنح بودر، ويتم عجن هذه المكونات جيدا حتي تحصلي علي عجينة متماسكة وطرية.

بعد الحصول علي قوام العجينة الجيد، نبدأ في تشكيل هذه العجينة علي شكل أصابع بإستخدام ألات المستخدمة في تشكيل البسكويت.

ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بملعقتان كبيرتان من السمنة، ونقوم برص أصابع البسكويت في هذه الصينية.

ثم قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية، ثم قومي بوضع هذه الصينية في الفرن، واتركيها حتي تصل إلى اللون الذهبي المرغوب، ثم قومي بإخراجها من الفرن، واتركيها حتي تبرد قليلا، ثم قومي بتناولها مع الشاي أو الحليب بطعم شهي ورائع.

طريقة التحضير