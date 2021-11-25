اللانشون البيتي الاقتصادي بدون لحمة أو فراخ في الخلاط بأسهل الطرق

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وجدنا لكم اللانشون البيتي الاقتصادي من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن أن تصنعي منها لانشون، منذ أن بدأت المدارس وجميع السيدات وربات البيوت يبحثون عن طريقة لتحضير اللانشون من المنزل لكي يبتعدون عن شراءه من الخارج، حيث يعد اللانشون من أكثر الأشياء التي يحبها الأطفال ويفضلون تناوله في الإفطار و العشاء ولان الأمهات دائما تفضل أن يتناول أبنائها الاكل الصحي ومن المنزل والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة.مقادير اللانشون البيتي الاقتصادي
تتميز هذه الطريقة بمكوناتها البسيطة و الاقتصادية جداً، من المؤكد أن جميع مكوناتها متواجدة في مطبخك، المكونات هي:
- 5 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.
- نص كوب من الزيت النباتي.
- 6 مثلثات من الجبن الكريمي.
- 3 معالق كبار من الدقيق.
- معلقتين كبار من النشا.
- 2 مكعب مرقة دجاج.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف معلقة من الحبهان المطحون .
- معلقة من الثوم المفروم ناعم جدًا.
- نصف ملعقة من الجنزبيل.
- معلقة صغيرة من البصل البودر.
- نصف معلقة من الثوم البودر.
- معلقة صغيرة من البابريكا.
- 2 ملعقة صغيرة من الباربكيو صوص، ويمكن الاستغناء عنه.
لن تجدي أسهل وأسرع من هذه الطريقة لصنع اللانشون البيتى من المنزل لانشون اقتصادي وغير مكلف على الإطلاق، وإليكم طريقة التحضير وهي:
- أولا عليك إحضار كافة هذه المكونات التي تم ذكرها.
- نأتي بالخلاط ونضيف البيض و نبدأ بضربه بشكل جيد..
- نضع على البيض الملح والفلفل الأسود ونخلطهم مرة ثانية لكي لا يسبب رائحة غير محببة.
- نضيف بالتدريج على الخلط الزيت ثم الثوم ثم نضيف النشا.
- نضع الآن معلقين الباربكيو صوص ستحصلين على طعم مميز من هذه الخطوة ويمكن الاستغناء عنها.
- لابد من إضافة المكونات بالتدريج لكي لا يحدث تكتلات في خليط اللانشون.
- في طبق نخلط الدقيق مع الحبهان و البابريكا والثوم البودر والبصل البودر و الزنجبيل ونخلطهم جيداً.
- نبدأ بإضافة الدقيق المتبل على البيض ونخلطهم جيداً في الخلاط.
- لابد من استمرار خلط المكونات في الخلاط لمدة 10 دقائق على الأقل.
- يمكنك إضافة ربع معلقة من الألوان الغذائية أو بشر البنجر لتحصلي على اللون الوردي.
- في اكواب قابلة للحرارة نوزع بداخله القليل من الزيت ثم نضيف خليط اللانشون بداخله إلى نصف الكوب.
- يمكن إضافة شرائح من الزيتون بداخله.
- في إناء نضيف الماء المغلي نضع الأكواب بداخلها تصل الماء إلى نصف الاكواب فقط.
- يتم تهدأ النار جدًا وتترك لمدة ساعة.
- نرفع الاكواب من الماء المغلي، تترك حتى تبرد تماماً ثم نقطعها شرائح رفيعة.
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وجدنا لكم اللانشون البيتي الاقتصادي من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن أن تصنعي منها لانشون، منذ أن بدأت المدارس وجميع السيدات وربات البيوت يبحثون عن طريقة لتحضير اللانشون من المنزل لكي يبتعدون عن شراءه من الخارج، حيث يعد اللانشون من أكثر الأشياء التي يحبها الأطفال ويفضلون تناوله في الإفطار و العشاء ولان الأمهات دائما تفضل أن يتناول أبنائها الاكل الصحي ومن المنزل والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة.مقادير اللانشون البيتي الاقتصادي
تتميز هذه الطريقة بمكوناتها البسيطة و الاقتصادية جداً، من المؤكد أن جميع مكوناتها متواجدة في مطبخك، المكونات هي:
- 5 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.
- نص كوب من الزيت النباتي.
- 6 مثلثات من الجبن الكريمي.
- 3 معالق كبار من الدقيق.
- معلقتين كبار من النشا.
- 2 مكعب مرقة دجاج.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف معلقة من الحبهان المطحون .
- معلقة من الثوم المفروم ناعم جدًا.
- نصف ملعقة من الجنزبيل.
- معلقة صغيرة من البصل البودر.
- نصف معلقة من الثوم البودر.
- معلقة صغيرة من البابريكا.
- 2 ملعقة صغيرة من الباربكيو صوص، ويمكن الاستغناء عنه.
لن تجدي أسهل وأسرع من هذه الطريقة لصنع اللانشون البيتى من المنزل لانشون اقتصادي وغير مكلف على الإطلاق، وإليكم طريقة التحضير وهي:
- أولا عليك إحضار كافة هذه المكونات التي تم ذكرها.
- نأتي بالخلاط ونضيف البيض و نبدأ بضربه بشكل جيد..
- نضع على البيض الملح والفلفل الأسود ونخلطهم مرة ثانية لكي لا يسبب رائحة غير محببة.
- نضيف بالتدريج على الخلط الزيت ثم الثوم ثم نضيف النشا.
- نضع الآن معلقين الباربكيو صوص ستحصلين على طعم مميز من هذه الخطوة ويمكن الاستغناء عنها.
- لابد من إضافة المكونات بالتدريج لكي لا يحدث تكتلات في خليط اللانشون.
- في طبق نخلط الدقيق مع الحبهان و البابريكا والثوم البودر والبصل البودر و الزنجبيل ونخلطهم جيداً.
- نبدأ بإضافة الدقيق المتبل على البيض ونخلطهم جيداً في الخلاط.
- لابد من استمرار خلط المكونات في الخلاط لمدة 10 دقائق على الأقل.
- يمكنك إضافة ربع معلقة من الألوان الغذائية أو بشر البنجر لتحصلي على اللون الوردي.
- في اكواب قابلة للحرارة نوزع بداخله القليل من الزيت ثم نضيف خليط اللانشون بداخله إلى نصف الكوب.
- يمكن إضافة شرائح من الزيتون بداخله.
- في إناء نضيف الماء المغلي نضع الأكواب بداخلها تصل الماء إلى نصف الاكواب فقط.
- يتم تهدأ النار جدًا وتترك لمدة ساعة.
- نرفع الاكواب من الماء المغلي، تترك حتى تبرد تماماً ثم نقطعها شرائح رفيعة.
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