اللانشون البيتي الاقتصادي بدون لحمة أو فراخ في الخلاط بأسهل الطرق

وجدنا لكم اللانشون البيتي الاقتصادي من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن أن تصنعي منها لانشون، منذ أن بدأت المدارس وجميع السيدات وربات البيوت يبحثون عن طريقة لتحضير اللانشون من المنزل لكي يبتعدون عن شراءه من الخارج، حيث يعد اللانشون من أكثر الأشياء التي يحبها الأطفال ويفضلون تناوله في الإفطار و العشاء ولان الأمهات دائما تفضل أن يتناول أبنائها الاكل الصحي ومن المنزل والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة.

تتميز هذه الطريقة بمكوناتها البسيطة و الاقتصادية جداً، من المؤكد أن جميع مكوناتها متواجدة في مطبخك، المكونات هي:

5 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

نص كوب من الزيت النباتي.

6 مثلثات من الجبن الكريمي.

3 معالق كبار من الدقيق.

معلقتين كبار من النشا.

2 مكعب مرقة دجاج.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من الحبهان المطحون .

معلقة من الثوم المفروم ناعم جدًا.

نصف ملعقة من الجنزبيل.

معلقة صغيرة من البصل البودر.

نصف معلقة من الثوم البودر.

معلقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة صغيرة من الباربكيو صوص، ويمكن الاستغناء عنه.

لن تجدي أسهل وأسرع من هذه الطريقة لصنع اللانشون البيتى من المنزل لانشون اقتصادي وغير مكلف على الإطلاق، وإليكم طريقة التحضير وهي: