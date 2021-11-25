طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بخلطة وتتبيلة خطيرة ألذ شوربة مفضلة في الشتاء

من أكثر المأكولات التي تعتبر ذات طعم ونكهة خاصة هي المأكولات المصرية، ومن العادة والمعروف أن الأكلات المصرية شهيرة بالطعم المختلف عن بقية الأكلات الأخري، ويعتبر المثال علي جمال الطعم المصري في الأكل هي شوربة العدس الأصفر، حيث يعتبر العدس من البقوليات التي لا يستطيع أي جسم أن يعيش بدونه، وتعتبر البقوليات هي التي تعمل إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، حيث يوجد في أنواع من العدس ومنها العدس الأصفر والعدس الأسمر، حيث يعتبر العدس الأسمر هو الذي يقدم في الكشري المصري ويبدو بطعم ونكهة جبارة ومذهلة، ولكن الآن سوف نوضح لكم طريقة عمل شوربة العدس الأصفر. طريقة عمل شوربة العدس طريقة عمل شوربة العدس المكونات كوبان إثنان من العدس الأصفر.

ثمرتان إثنان من الجزر.

ثمرة واحدة من البصل كبيرة الحجم.

ثمرتان إثنان من الطماطم.

فصان من الثوم.

ثلاث أعواد من الكرفس.

ملعقة واحدة كبيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير قومي بتحضير قدر عميق وضعيه علي النار، وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الزيت، ثم قومي بإضافة نصف القدر وملئه بالماء.

بعد إضافة وملئ نصف القدر بالماء، قومي بإضافة ثمرتان من الطماطم والجزر وثمرة واحدة كبيرة الحجم من البصل وفصان من الثوم في الماء وكل هذا بعد تقطيعه قطع صغيرة جدا.

بعد إضافة هذه الخضروات في الماء، نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح ونصف ملعقة صغيرة من الكمون، ونقوم بتقليب هذه التوابل مع الخضروات، ونتركها علي نار هادئة حتي يتم نضج هذه المكونات.

ثم نقوم بإضافة كيلو من العدس الأصفر مع هذه المكونات، ونتركها لمدة ساعة حتي تنضج جيدا علي نار هادئة.

بعد نضج العدس مع هذه المكونات قومي برفعه من علي النار، وأتركيه حتى يبرد.

ثم قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وقومي بتشغليه، وضعي به خليط العدس بالخضروات بعد تبريده، وقومي بخلطه في الخلاط جيدا حتي تحصلي علي قوام خفيف يشبه الماء من هذا الخليط.

بعد ذلك قومي بتخضير مغرفة وطبق مسطح، وقومي بوضع شوربة العدس المفيدة والغنية بالعديد من القيمة الغذائية وذات طعم رائع. طريقة التحضير الوسوم

من أكثر المأكولات التي تعتبر ذات طعم ونكهة خاصة هي المأكولات المصرية، ومن العادة والمعروف أن الأكلات المصرية شهيرة بالطعم المختلف عن بقية الأكلات الأخري، ويعتبر المثال علي جمال الطعم المصري في الأكل هي شوربة العدس الأصفر، حيث يعتبر العدس من البقوليات التي لا يستطيع أي جسم أن يعيش بدونه، وتعتبر البقوليات هي التي تعمل إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، حيث يوجد في أنواع من العدس ومنها العدس الأصفر والعدس الأسمر، حيث يعتبر العدس الأسمر هو الذي يقدم في الكشري المصري ويبدو بطعم ونكهة جبارة ومذهلة، ولكن الآن سوف نوضح لكم طريقة عمل شوربة العدس الأصفر. طريقة عمل شوربة العدس طريقة عمل شوربة العدس المكونات كوبان إثنان من العدس الأصفر.

ثمرتان إثنان من الجزر.

ثمرة واحدة من البصل كبيرة الحجم.

ثمرتان إثنان من الطماطم.

فصان من الثوم.

ثلاث أعواد من الكرفس.

ملعقة واحدة كبيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير قومي بتحضير قدر عميق وضعيه علي النار، وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الزيت، ثم قومي بإضافة نصف القدر وملئه بالماء.

بعد إضافة وملئ نصف القدر بالماء، قومي بإضافة ثمرتان من الطماطم والجزر وثمرة واحدة كبيرة الحجم من البصل وفصان من الثوم في الماء وكل هذا بعد تقطيعه قطع صغيرة جدا.

بعد إضافة هذه الخضروات في الماء، نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح ونصف ملعقة صغيرة من الكمون، ونقوم بتقليب هذه التوابل مع الخضروات، ونتركها علي نار هادئة حتي يتم نضج هذه المكونات.

ثم نقوم بإضافة كيلو من العدس الأصفر مع هذه المكونات، ونتركها لمدة ساعة حتي تنضج جيدا علي نار هادئة.

بعد نضج العدس مع هذه المكونات قومي برفعه من علي النار، وأتركيه حتى يبرد.

ثم قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وقومي بتشغليه، وضعي به خليط العدس بالخضروات بعد تبريده، وقومي بخلطه في الخلاط جيدا حتي تحصلي علي قوام خفيف يشبه الماء من هذا الخليط.

بعد ذلك قومي بتخضير مغرفة وطبق مسطح، وقومي بوضع شوربة العدس المفيدة والغنية بالعديد من القيمة الغذائية وذات طعم رائع. طريقة التحضير

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