طريقة تحضير لقمة القاضي أو الزلابية المقرمشة والهاشة وسر نجاحها

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من منا لا يعشق تناولها كرات لقمة القاضي أو الزلابية فهذه الحلوي من ألذ وأطعم الحلويات السهلة والسريعة، كما أنها من الحلويات الشرقية الخفيفة، تتميز لقمة القاضي بطعمها الغني والمميز عن غيرها من الحلويات فهي تجميع بين القرمشة والهيشان من الداخل، كما أنها من الحلويات التي يجتمع عليها جميع أفراد أسرتك، وسنقدم لكي من خلال هذا المقال أسرار نجاح لقمة القاضي بعد الآن سوف تحضيرها من المنزل احلى من الحلواني.مقادير لقمة القاضي
سنقدم لكم مقادير لقمة القاضي، مكوناتها سهلة وغير مكلفة لا تحتاج إلى بيض أو كريمة لهذا فهي تعد من الحلويات الاقتصادية ومكوناتها هي:
- كوب ونصف من الدقيق المنخول.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من النشا.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع كوب من الحليب البودر.
- كوب ماء الدافئ.
- زيت غزيز.
مقادير الشربات
- كوبين من السكر.
- كوب من الماء.
- عصرة ليمون.
سنقدم لكم أسرار نجاح لقمة القاضي مثل الحلواني مقرمشة وهشة وخفيفة بطريقة المحلات، وطريقة تحضيرها هي:
- نحضر الشربات نضيف السكر والمياه في وعاء على نار مرتفعة حتى يتم الغليان نضيف الليمون، ونتركها تغلى لمدة 5 دقائق ثم نرفعها من على النار ونتركها تهدئ قليلاً.
- في بولة كبيرة وعميق توضع الخميرة والسكر و الزيت والحليب ونخلطهم جيداً حتى يذوب السكر.
- تترك لمدة 10 دقائق حتى تخمر قليلاً.
- نبدأ بإضافة المكونات الجافة نبدأ بإضافة النشا و نخلطها ثم الحليب البودر ثم الملح والدقيق.
- نخلط جميع المكونات حتي يمتزجا مع بعضهم البعض، لابد من الحصول على عجينة لزجة بعض الشيء.
- نقوم بتغطيتها و نتركها لمدة ساعة على الأقل حتى يتم تخميرها.
- بعد ذلك نخلط العجينة لكي نخرج الهواء من العجينة.
- نضع طاسة على النار ونضيف بداخلها زيت غزير.
- في طبق صغير نضيف القليل من الزيت ونأتي بمعلقة نأخذ قطعة من العجينة ثم نضيفها في الزيت الساخن الغزيز.
- بين كل قطعه ندخل المعلقة بالزيت لكي لا تلتصق العجينة بالملعقة.
- عندما تملأ الطاسة بكرات لقمة القاضي نهدئ النار قليلاً.
- تقلب كرات لقمة القاضي أو الزلابية حتى تحصلين على اللون الذهبي.
- نخرج الزلابية من الزيت وتصب في الشربات البارد وتقلب جيدًا لكي تتشرب منه.
- نضعها في مصفاه لكي تتخلص من الشربات الزائد ثم نرصها في طبق التقديم وتزين بالمكسرات المجروشة.
الوسوم
من منا لا يعشق تناولها كرات لقمة القاضي أو الزلابية فهذه الحلوي من ألذ وأطعم الحلويات السهلة والسريعة، كما أنها من الحلويات الشرقية الخفيفة، تتميز لقمة القاضي بطعمها الغني والمميز عن غيرها من الحلويات فهي تجميع بين القرمشة والهيشان من الداخل، كما أنها من الحلويات التي يجتمع عليها جميع أفراد أسرتك، وسنقدم لكي من خلال هذا المقال أسرار نجاح لقمة القاضي بعد الآن سوف تحضيرها من المنزل احلى من الحلواني.مقادير لقمة القاضي
سنقدم لكم مقادير لقمة القاضي، مكوناتها سهلة وغير مكلفة لا تحتاج إلى بيض أو كريمة لهذا فهي تعد من الحلويات الاقتصادية ومكوناتها هي:
- كوب ونصف من الدقيق المنخول.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من النشا.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع كوب من الحليب البودر.
- كوب ماء الدافئ.
- زيت غزيز.
مقادير الشربات
- كوبين من السكر.
- كوب من الماء.
- عصرة ليمون.
سنقدم لكم أسرار نجاح لقمة القاضي مثل الحلواني مقرمشة وهشة وخفيفة بطريقة المحلات، وطريقة تحضيرها هي:
- نحضر الشربات نضيف السكر والمياه في وعاء على نار مرتفعة حتى يتم الغليان نضيف الليمون، ونتركها تغلى لمدة 5 دقائق ثم نرفعها من على النار ونتركها تهدئ قليلاً.
- في بولة كبيرة وعميق توضع الخميرة والسكر و الزيت والحليب ونخلطهم جيداً حتى يذوب السكر.
- تترك لمدة 10 دقائق حتى تخمر قليلاً.
- نبدأ بإضافة المكونات الجافة نبدأ بإضافة النشا و نخلطها ثم الحليب البودر ثم الملح والدقيق.
- نخلط جميع المكونات حتي يمتزجا مع بعضهم البعض، لابد من الحصول على عجينة لزجة بعض الشيء.
- نقوم بتغطيتها و نتركها لمدة ساعة على الأقل حتى يتم تخميرها.
- بعد ذلك نخلط العجينة لكي نخرج الهواء من العجينة.
- نضع طاسة على النار ونضيف بداخلها زيت غزير.
- في طبق صغير نضيف القليل من الزيت ونأتي بمعلقة نأخذ قطعة من العجينة ثم نضيفها في الزيت الساخن الغزيز.
- بين كل قطعه ندخل المعلقة بالزيت لكي لا تلتصق العجينة بالملعقة.
- عندما تملأ الطاسة بكرات لقمة القاضي نهدئ النار قليلاً.
- تقلب كرات لقمة القاضي أو الزلابية حتى تحصلين على اللون الذهبي.
- نخرج الزلابية من الزيت وتصب في الشربات البارد وتقلب جيدًا لكي تتشرب منه.
- نضعها في مصفاه لكي تتخلص من الشربات الزائد ثم نرصها في طبق التقديم وتزين بالمكسرات المجروشة.
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