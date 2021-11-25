طريقة تحضير لقمة القاضي أو الزلابية المقرمشة والهاشة وسر نجاحها

من منا لا يعشق تناولها كرات لقمة القاضي أو الزلابية فهذه الحلوي من ألذ وأطعم الحلويات السهلة والسريعة، كما أنها من الحلويات الشرقية الخفيفة، تتميز لقمة القاضي بطعمها الغني والمميز عن غيرها من الحلويات فهي تجميع بين القرمشة والهيشان من الداخل، كما أنها من الحلويات التي يجتمع عليها جميع أفراد أسرتك، وسنقدم لكي من خلال هذا المقال أسرار نجاح لقمة القاضي بعد الآن سوف تحضيرها من المنزل احلى من الحلواني.

سنقدم لكم مقادير لقمة القاضي، مكوناتها سهلة وغير مكلفة لا تحتاج إلى بيض أو كريمة لهذا فهي تعد من الحلويات الاقتصادية ومكوناتها هي:

كوب ونصف من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب من الحليب البودر.

كوب ماء الدافئ.

زيت غزيز.

مقادير الشربات

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصرة ليمون.

سنقدم لكم أسرار نجاح لقمة القاضي مثل الحلواني مقرمشة وهشة وخفيفة بطريقة المحلات، وطريقة تحضيرها هي: