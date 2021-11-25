طريقة عمل كباب حلة بقطع الفراخ بخلطة وتتبيلة لا تقاوم ألذ كباب حلة هتعمليه لولادك

كباب الحلة من الأكلات الشعبية المحببة لدى المصريين، المعروف عنها كباب الحلة باللحم الضأن أو اللحم البقري، لكن نستطيع أن نعمل كباب الحلة بالفراخ أيضا ولها طعم مميز ورائحة جميلة، حيث الكباب الحلة بالفراخ غير مكلفة واقتصادية وتلجا إليها الكثير من النساء المصريين، التي لا تحتاج تكاليف ومجهود لأنها سهلة، الكباب الحلة عموما أصبح لها طرق كثيرة ومتنوعة في طريقة طبخها وتحتاج فقط بعض الخضروات ولها فوائد عديدة لاحتوائها على بعض الخضروات، هنا في هذا المقال نتعرف على طريقة كباب الحلة بالفراخ وسهلة وبسيطة . طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ المكونات : فرخة متقطعة 8 قطع.

2 حبة بصل.

2 حبة فلفل اخضر او الوان.

2 فص ثوم مفروم.

2 ورق لورا .

2 حبة هيل.

ربع معلقة صغيره ملح .

ربع معلقة صغيرة فلفل اسود.

4 حبات طماطم متقطعة مكعبات.

3 حبات بطاطس متقطعة مكعبات.

2 معلقة كبيرة زيت. طريقة تحضيرها: اولا نقوم بتنظيف قطع الفراخ ثم نضعها في إناء به ماء وخل وملح ونتركها.

ثم نقوم بوضع إناء على النار ونضيف الزيت ثم ننزل ب البصل ونقلبهم ثم الفلفل الاخضر او الالوان.

ثم نقلبهم حتى يذبل البصل والفلفل ثم نضيف الثوم، ثم نضيف في ناحية أخرى طاسة بها زيت خفيف ونضيف قطع الفراخ ونشوحهم.

ثم نضيف الي البصل والفلفل والثوم الطماطم والبطاطس والفلفل الأسود والملح والكزبرة الناشفة والورق لورا والهيل .

وفى الناحية الأخرى نستمر في تقليب الفراخ حتي تأخذ لون ذهبي، بعد ذلك نأخذ القطع الفراخ ونضيفها على الخليط بالحلة الأخرى ثم نتركها حتي تغلي .

ثم تخفف النار ونتركها تنضح على نار هادئة .

ثم نقوم بتقديمها للضيوف أو عائلتك مع ارز بالشعرية وبالهنا والشفا. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بالصوص الابيض. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بالصوص الابيض. المكونات: فرخة متقطعة 8 قطع.

2 فص ثوم مفروم.

3 معلاق زيت.

نص معلقة صغيرة ملح.

نص معلقة صغيرة فلفل اسود.

نص كوب كريمة طهى.

معلقة كبيرة دقيق .

تلت كوب ماء . طريقة التحضير : أولا تنظف الفراخ ونضيفها في وعاء كبير به ملح وخل .

ثم توضع إناء على النار يوضع الزيت ونشوح الفراخ حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم تضيف البصل والثوم ونستمر في التقليب، ثم نضيف البهارات الفلفل الاسود والملح والماء ونتركه يغلي على نار هادئة لمدة نصف ساعة .

ثم نقوم بعد ذلك بإزاله الفراخ ثم نستخدم الصوص في استخدام صوص ابيض .

ثم نضيف الدقيق ونقلبهم حتي يذوبوا وبعد ذلك نضيف الكريمة الطهي .

ثم نتركه يغلي حتي تتجانس الخليط ثم ننزل بالفراخ وتأخذ غلوتين ثم نقدمها للعائلة بجانب ارز بالشعرية. الوسوم

كباب الحلة من الأكلات الشعبية المحببة لدى المصريين، المعروف عنها كباب الحلة باللحم الضأن أو اللحم البقري، لكن نستطيع أن نعمل كباب الحلة بالفراخ أيضا ولها طعم مميز ورائحة جميلة، حيث الكباب الحلة بالفراخ غير مكلفة واقتصادية وتلجا إليها الكثير من النساء المصريين، التي لا تحتاج تكاليف ومجهود لأنها سهلة، الكباب الحلة عموما أصبح لها طرق كثيرة ومتنوعة في طريقة طبخها وتحتاج فقط بعض الخضروات ولها فوائد عديدة لاحتوائها على بعض الخضروات، هنا في هذا المقال نتعرف على طريقة كباب الحلة بالفراخ وسهلة وبسيطة . طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ المكونات : فرخة متقطعة 8 قطع.

2 حبة بصل.

2 حبة فلفل اخضر او الوان.

2 فص ثوم مفروم.

2 ورق لورا .

2 حبة هيل.

ربع معلقة صغيره ملح .

ربع معلقة صغيرة فلفل اسود.

4 حبات طماطم متقطعة مكعبات.

3 حبات بطاطس متقطعة مكعبات.

2 معلقة كبيرة زيت. طريقة تحضيرها: اولا نقوم بتنظيف قطع الفراخ ثم نضعها في إناء به ماء وخل وملح ونتركها.

ثم نقوم بوضع إناء على النار ونضيف الزيت ثم ننزل ب البصل ونقلبهم ثم الفلفل الاخضر او الالوان.

ثم نقلبهم حتى يذبل البصل والفلفل ثم نضيف الثوم، ثم نضيف في ناحية أخرى طاسة بها زيت خفيف ونضيف قطع الفراخ ونشوحهم.

ثم نضيف الي البصل والفلفل والثوم الطماطم والبطاطس والفلفل الأسود والملح والكزبرة الناشفة والورق لورا والهيل .

وفى الناحية الأخرى نستمر في تقليب الفراخ حتي تأخذ لون ذهبي، بعد ذلك نأخذ القطع الفراخ ونضيفها على الخليط بالحلة الأخرى ثم نتركها حتي تغلي .

ثم تخفف النار ونتركها تنضح على نار هادئة .

ثم نقوم بتقديمها للضيوف أو عائلتك مع ارز بالشعرية وبالهنا والشفا. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بالصوص الابيض. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بالصوص الابيض. المكونات: فرخة متقطعة 8 قطع.

2 فص ثوم مفروم.

3 معلاق زيت.

نص معلقة صغيرة ملح.

نص معلقة صغيرة فلفل اسود.

نص كوب كريمة طهى.

معلقة كبيرة دقيق .

تلت كوب ماء . طريقة التحضير : أولا تنظف الفراخ ونضيفها في وعاء كبير به ملح وخل .

ثم توضع إناء على النار يوضع الزيت ونشوح الفراخ حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم تضيف البصل والثوم ونستمر في التقليب، ثم نضيف البهارات الفلفل الاسود والملح والماء ونتركه يغلي على نار هادئة لمدة نصف ساعة .

ثم نقوم بعد ذلك بإزاله الفراخ ثم نستخدم الصوص في استخدام صوص ابيض .

ثم نضيف الدقيق ونقلبهم حتي يذوبوا وبعد ذلك نضيف الكريمة الطهي .

ثم نتركه يغلي حتي تتجانس الخليط ثم ننزل بالفراخ وتأخذ غلوتين ثم نقدمها للعائلة بجانب ارز بالشعرية.

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