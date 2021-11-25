دلكي بملعقة نشا الجسم كله لتبييض وتقشير الجلد الميت والبقع الغامقة من أول دلكة

تعتبر خلطة النشا لتبييض الجسم من اقوي واسرع الخلطات الطبيعية التي يمكن لاي سيدة او فتاة استخدامها لتبييض الجسم باكمله وحتي المناطق الحساسة، حيث ان توجد مناطق بالجسم تكون داكنة او غامقة فعند وجود هذا اللون في بعض المناطق لدي بعض الفتيات يلجاون الي استعمال الكريمات لتفتيحها، ولكن هذه الكريمات لها اثار سلبية ونظرا لاحتوائها علي مواد كيميائية ضارة تسبب حساسية في هذه المناطق حيث ان هذه المناطق تتمتع بجلد حساس لا يتحمل هذه الكريمات.

ولكن من الافضل لتبييض الجسم وهذه المناطق لابد من استعمال خلطات او وصفات طبيعية مثل خلطة النشا فقد تكون هذه الخلطة سحرية لانها قادرة علي تبييض الجسم وايضا المناطق الحساسة وبدون ترك اي اثر سلبي بل بالعكس فانها تعمل علي نعومة بشرة الجسم وترطيبها بجانب التبييض، لذلك تلجا كل السيدات والفتيات بلا استثناء الي خلطة النشا القوية والسحرية في تبييض الجسم والابتعاد عن استعمال اي نوع من الكريمات، فان النشا يعد من الاشياء الطبيعية التي تحتوي علي مواد طبيعية مفيدة جدا لبشرة الجسم ولا تسبب به اي ضرر علي الاطلاق.

مكونات خلطة النشا لتبييض الجسم بسرعة

إسمرار البشرة والبقع الداكنة التي تظهر عليها من أكثر الأمور التي تزعج العديد من الأشخاص، وخاصة في حالة التعرض باستمرار لأشعة الشمس الحارقة، الأمر الذي جعلهم يبحثون بشكل كبير عن الخلطات اللازمة لتبييض الوجه وتفتيحه، ومن بينها خلطة النشا وماء الورد التي لها القدرة على منح البشرة نتائج مرجوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر او السائل.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

قومي بتجهيز وعاء وقومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق النشا ثم ضيفي اليه ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وبعد ذلك ضعي ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل او البودر ثم ضيفي الي هذه المكونات نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وبعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتي يصبح قوام الخلطة متماسك ومن الممكن ان نضيف ماء ورد اذا اكانت تحتاج الخلطة.

وقبل استخدام هذه الخلطة لابد من غسل الجسم اولا ثم قومي بتجفيفه جيدا باستخدام فوطه قطنية.

وبعد غسل الجسم ضعي خلطة النشا علي الجسم باكمله وايضا علي المناطق الحساسة، واتركيه لمدة خمسة عشر دقيقة علي الاقل.

ثم يتم بعد ذلك غسل الجسم بالماء الدافئ وبعد تجفيفه يمكن ان تستخدمي كريم مرطب علي الجسم، ومن الافضل ان تكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الاسبوع لتبييض الجسم في خلال شهر واحد فقط.

طريقة تحضير خلطة النشا لتبييض الجسم