اعتني بنفسك واستمتعي بفوائد الفازلين المتعددة ملعقة واحدة ستجعلك ملكة جمال

الفازلين هو عبارة عن مادة دهنية تم تصنيعه من النفط وهو يستخدم في أغلب البيوت كمرطب طبيعي للبشرة خاصة في فصل الشتاء ولا يوجد له أي أضرار جانبية، وهو يتكون من الشمع الطبيعي وبعض الزيوت المعدنية وفي الآونة الأخيرة أصبح يستخدم في منتجات العناية الخاصة بالشعر والبشرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم فوائد الفازلين فتابعونا.

تطويل الرموش:

اعتنى بنفسك واستمتع فوائد الفازلين المتعدده

يعتبر الفازلين من المرطبات الطبيعية التي يتم وضعها على البشرة ليلا للحفاظ على رطوبتها وهو يقوم أيضا بتطويل الرموش ويزيد من سمكها وسرعة نموها عن طريق دهن الرموش بطبقة خفيفة منه يوميا قبل الذهاب للنوم

يعالج تشققات القدمين:

يعد الفازلين من أفضل العلاجات المستخدمة لتشقق القدمين لأنه يحتوي على زيوت تساعد على غلق الرطوبة ويتميز بقدرته العالية في البقاء على الجلد لفترات طويلة ويستخدم عن طريق دهن الرجل به ثم يتم ارتداء جوارب قطنية ويترك طوال الليل وسوف تندهشي من النتيجة.

تثبيت رائحة العطور على الجسم:

نقوم بدهن الفازلين على نقاط النبض وهما منطقة خلف الأذن والإبطين والصدر ونقوم برش العطر المفضل لديك ثم نضيف نقطة من الفازلين لثبات العطر لأطول فترة ممكنة.

إزالة المكياج:

يساعد الفازلين على إزالة أنواع المكياج العنيدة على البشرة وذلك عن طريق وضع طبقة بسيطة من الفازلين على البشرة وباستخدام قطعة من القطن نمسح المكياج مع التدليك بلطف ثم نغسل الوجه بالماء.

حماية البشرة من صبغات الشعر

يكون الفازلين طبقة حماية على البشرة وذلك ينصح بوضع طبقة منه على حدود الشعر قبل وضع الصبغة وبعد ذلك نستخدم الصبغة بدون قلق.

تقشير الشفاه:

إذا أردت التخلص من بقايا الجلد الميت المتراكم على الشفاه ضعي كمية قليلة من الفازلين مع ملعقة من السكر ونقلب ثم يوضع المزيج على الشفايف مع التدليك بحركات دائرية ونتركه لمدة 5 دقائق ثم يغسل بالماء ونضع مرطب للشفاه وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

ترطيب الأظافر:

يستخدم الفازلين لحماية الأظافر من الجفاف عن طريق وضعه على اليدين وخاصة منطقة الأظافر وبعد ذلك نرتدي قفازات ونتركها طوال الليل للحصول على يدين ناعمة وأظافر لامعة.