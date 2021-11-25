بتتبيلة الحاتي السرية طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم بطعم ومذاق وريحة تجنن

يعتبر الدجاج المشوي من الأطباق الرئيسية التي يحبها الكبار والأطفال خاصة إذا تم تقديمها مع أرز بسمتي وسلطة طحينة ومخلل وبطاطس محمرة، فالكثير منا يقوم بشراء بهذه الوجبة من المحلات وتكون مكلفة للغاية ولكن الآن يمكنك عملها في البيت بكل سهولة والطعم أحلى من الجاهز فتابعونا. طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي المكونات: دجاجة سليمة.

حبة بصل.

كوب كزبرة.

كوب بقدونس.

ملعقة كبيرة مستردة.

ملعقة كبيرة كاتشاب.

4 فصوص ثوم.

ربع كوب زيت.

ربع كوب عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل حار.

ملعقة كبيرة خل.

رشة جوزة الطيب. طريقة التحضير في البداية يجب أن نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم نقوم بغسل الدجاج جيدا تحت الماء الجاري. ننقع الدجاج في لتر من الماء مع ملعقة من الخل والسكر والملح ثم نغسلها جيدا بالدقيق والملح للتخلص من الزفارة التي توجد بها. نحضر الكبة ونضع بها البصل مع البقدونس والثوم والكزبرة ثم نضيف الكاتشاب والمستردة والزيت والخل وعصير الليمون. نفرم المكونات جيدا حتى تتجانس ويضاف الكمون مع الكزبرة والبهارات والقرفة وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود. عندما تصبح جميع المكونات ناعمة ومتجانسة نجهز وعاء كبير ونضع به الدجاج ثم نضيف التتبيلة ونتبل الدجاج بها من الداخل والخارج. نترك الدجاج في التتبيلة داخل الثلاجة لمدة 8 ساعات ومن الأفضل تركها لمدة ليلة كاملة وبعد ذلك نضعها على صينية مدهونة بالزبدة. ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم نخرجها وندهنها مرة أخرى بالتتبيلة ونضعها في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج. عندما نخرج الدجاج من الفرن نتركه لمدة 5 دقائق حتى يرتاح ثم يوضع في طبق التقديم ويزين الطبق بالبقدونس المفروم. ويمكن أيضا شوي الدجاج بنفس التتبيلة على الفحم حتى تصبح مثل الجاهزة وبعد ذلك تقدم مع عيش بلدي ومخلل وسلطة طحينة وسلطة خضراء وبالهنا والشفا. القيمة الغذائية للدجاج المشوي طريقة التحضيرالقيمة الغذائية للدجاج المشوي كل 100 جرام من الدجاج يحتوي على 245سعرة حرارية ويتطلب حرقها 25 دقيقة من الجري أو 3 دقائق إذا كنت تلعب بالدراجة. الوسوم

يعتبر الدجاج المشوي من الأطباق الرئيسية التي يحبها الكبار والأطفال خاصة إذا تم تقديمها مع أرز بسمتي وسلطة طحينة ومخلل وبطاطس محمرة، فالكثير منا يقوم بشراء بهذه الوجبة من المحلات وتكون مكلفة للغاية ولكن الآن يمكنك عملها في البيت بكل سهولة والطعم أحلى من الجاهز فتابعونا. طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي المكونات: دجاجة سليمة.

حبة بصل.

كوب كزبرة.

كوب بقدونس.

ملعقة كبيرة مستردة.

ملعقة كبيرة كاتشاب.

4 فصوص ثوم.

ربع كوب زيت.

ربع كوب عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل حار.

ملعقة كبيرة خل.

رشة جوزة الطيب. طريقة التحضير في البداية يجب أن نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم نقوم بغسل الدجاج جيدا تحت الماء الجاري. ننقع الدجاج في لتر من الماء مع ملعقة من الخل والسكر والملح ثم نغسلها جيدا بالدقيق والملح للتخلص من الزفارة التي توجد بها. نحضر الكبة ونضع بها البصل مع البقدونس والثوم والكزبرة ثم نضيف الكاتشاب والمستردة والزيت والخل وعصير الليمون. نفرم المكونات جيدا حتى تتجانس ويضاف الكمون مع الكزبرة والبهارات والقرفة وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود. عندما تصبح جميع المكونات ناعمة ومتجانسة نجهز وعاء كبير ونضع به الدجاج ثم نضيف التتبيلة ونتبل الدجاج بها من الداخل والخارج. نترك الدجاج في التتبيلة داخل الثلاجة لمدة 8 ساعات ومن الأفضل تركها لمدة ليلة كاملة وبعد ذلك نضعها على صينية مدهونة بالزبدة. ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم نخرجها وندهنها مرة أخرى بالتتبيلة ونضعها في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج. عندما نخرج الدجاج من الفرن نتركه لمدة 5 دقائق حتى يرتاح ثم يوضع في طبق التقديم ويزين الطبق بالبقدونس المفروم. ويمكن أيضا شوي الدجاج بنفس التتبيلة على الفحم حتى تصبح مثل الجاهزة وبعد ذلك تقدم مع عيش بلدي ومخلل وسلطة طحينة وسلطة خضراء وبالهنا والشفا. القيمة الغذائية للدجاج المشوي طريقة التحضيرالقيمة الغذائية للدجاج المشوي كل 100 جرام من الدجاج يحتوي على 245سعرة حرارية ويتطلب حرقها 25 دقيقة من الجري أو 3 دقائق إذا كنت تلعب بالدراجة.

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