من نص كيلو لحمة عملت اكبر كمية البرجر من غير ما يفك ولا يكش وبدون فول صويا طعمة روعة

عملت اكبر كمية البرجر من غير ما يفك، يكون البرجر وجبة مفضلة للكثير للأشخاص عند يكون وجبة متكاملة مع البطاطس والبيبسي، حيث نصرف عليه الكثير من الأموال لكن من بعد اليوم يمكنك تحضيرها في منزلك وتوفير الكثير من الأموال التي تضيع على هذه الوجبات ويكون صحي أكثر من الخارج ويمكنك أيضا تقديم معه البطاطس والبيبسي حتى الوجبة تكتمل .

عملت اكبر كمية البرجر من غير ما يفك

طريقة البرجر فى المنزلي

دايما تبحث الأمهات على الأطعمة الغذائية الصحية والبرجر من الأطعمة المحبوبة كثير ولكن تخاف الأمهات من شراءه جاهز بسبب فساد اللحوم وفى مقالنا قدمنا لكم كيفية تحضير البرجر فى المنزل

مكونات البرجر فى المنزلي

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة متوسطة الحجم

ثلاث فصوص ثوم

معلقتين كبار دقيق

كوب كبير من البقسماط

معلقة صغيرة ملح

معلقة صغيرة من فلفل اسود

بيضة

قومي بفرم اللحمة مع البصل في الكبة وامزجي جيدا.

قومي بإضافة الدقيق والبقسماط والملح وفلفل اسود إليهم، ثم شغلة الكبة عليهم مرة أخرى

ثم ضعي عليهم البيضة و استمري فى المزج.

أخرجي الخليط من الكبة ضعي في كيس بلاستيكي واحفظ. في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

اخرجي العجين وافرديها حتى تقومي بتقطيعها إلى دوائر متساوية، يمكنك الاستعانة بكوب حتى يساعدك على التقطيع.

ضعي هذه الأقراص في الثلاجة وافصلي بينهم بكيس بلاستيك.

اخرجي البرجر قبل الاستخدام ثم تقلى في الزيت على الجريل، لا تستخدم زيت غزير في قلي البرجر.

يمكنك تقديم البرجر مع البطاطس والخس والخيار والبيبسي

طريقة التحضير البرجر فى المنزلي

قدمى لعائلك برجر نظيف مصنوع المنزل افضل بكثير من شراءه جاهز

نصف كيلو من اللحم يحتوي على نسبة كبيرة من الدهن.

فلفل أسود.

رشه جوزة الطيب.

توابل برجر.

ملح حسب الرغبة.

مكونات البرجر بدون إضافات

في وعاء قومي بوضع كافة المكونات.

قم بتقليب المكونات معًا وتأكدي من امتزاجها.

قومي بصنع كرات متساوية من اللحم.

بعد ذلك قومي بالضغط عليهم أو ضعي كرات اللحم في مكبس البرجر.

في طاسة على النار قومي بوضع البرجر وظلي في الضغط عليها.

بعد ذلك ضعيها في الفينو ومعها الكاتشب والمايونيز.

الطريقة عمل لبرجر بدون إضافات