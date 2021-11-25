طريقة عمل البيتزا الإيطالية سريعة وخفيفة بعجينة العشر دقائق

تعتبر البيتزا من أشهر المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال فعندما تسأل أى طفل في العالم ماذا تحب أن تأكل يكون الرد بدون تفكير بيتزا، فانتشرت البيتزا في بداية الأمر من دولة إيطاليا وتعرف حتى الأن بالبيتزا الإيطالية، ثم بعد ذلك انتشرت وعرفها العالم بأكمله وأصبح من السهل تحضيرها في المنزل أيضًا.

ويمكن الأن تحضير البيتزا بالاعتماد على عجينة العشر دقائق الخفيفة الهشة والسريعة والتي تعطي للبيتزا مذاق طيب، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم إليكم طريقة عمل عجينة العشر دقائق وسوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا بها.

عجينة العشر دقائق لعمل بيتزا سريعة

تقسم عجينة العشر دقائق إلى قسمين الأول وهو الذي يتم تحضيره وتخميره والقسم الأخر ما يتم تقديمه بعد تخمير العجينة، وإليكم في السطور الآتية المقادير اللازمة لتحضير القسم الأول من عجينة العشر دقائق.

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض المنخول. ربع كأس من السكر الأبيض. ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية. ثلاثة كؤوس من المياه الدافئة. ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة كؤوس من الدقيق المنخول. كأس من الزيت النباتي.

مقادير عجينة العشر دقائقمقادير القسم الثاني من عجينة العشر دقائقطريقة تحضير عجينة العشر دقائق لعمل البيتزا

يتم تحضير عجينة العشر دقائق لعمل البيتزا بكل سهولة بعد ما تم الحصول على المقادير وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية.

يحضر إناء ويتم خلط فيه مقادير القسم الأول من خلال إضافة السكر إلى الدقيق والخميرة والملح ويتم العجن بالاعتماد على المياه الدافئة حتى الحصول على عجينة لينة تشبه عجينة الزلابيا ثم يتم ترك العجينة لمدة عشرة دقائق مغطاة في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. يتم إضافة القسم الثاني وهو الزيت والدقيق مع الحرص على إضافة الدقيق بصورة تدريجية. الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة سهلة التشكيل.

خطوات تحضير عجينة العشر دقائق