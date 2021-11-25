بالجبن الفيتا اعملي خلية النحل بطعم رائع ومذاق مختلف لأولادك في المنزل

تعد خلية النحل بالجبن الفيتا من المعجنات الشهية التي يعشقها الجميع ويمكن تناولها في أي وقت، وكثير من الأمهات تردن تحضير وجبات صحية ولذيذة في نفس الوقت لأطفالها، وهي تقدم بطرق مختلفة منها المالح والحلو وهنا سوف نقدمها بالجبن، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغبر مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي مغذية ومفيدة جداً لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلية النحل بالجبن الفيتا في المنزل. مقادير عمل خلية النحل بالجبنة الفيتا مقادير عمل خلية النحل بالجبنة الفيتا تحتوي خلية النحل بالجبنة الفيتا على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٣ أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب ماء دافئ.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

نصف كيلو من الجبنة الفيتا.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

حبة من البيض.

ملعقتان من اللبن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلية النحل بالجبنة الفيتا هيا نتعرف عليها فيما يلي:- نحضر وعاء عمق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح ونتركه جانبا. ثم نحضر الماء الدافئ ونقوم بوضع الخميرة مع السكر ونقلبهم جيداً ونتركها لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تتفاعل. بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة مع الدقيق واللبن والزبادي وزيت الزيتون وباقي الماء مع العجن المستمر. نعجن لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى نحصل على عجينة طرية وندهنها بالزيت ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى تخمر. نحضر وعاء عميق ونخلط به الجبنة مع حبة البركة، ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم نقوم بفرد كل كرة ونحشوها بالجبن وحبة البركة. بعد ذلك نقوم برص الصينية في شكل دوائر مع ترك مسافة بين كل كرة ثم نتركها تخمر مرة آخرى لمدة ٤٠ دقيقة. نخفق البيض مع اللبن وندهن بها وجه العجين ونرشها عليها حبة البركة وندخلها فرن مسخن بدرجة ٢٠٠ درجة مئوية. نتركها في الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى خلية نحل بالجبنة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا. فوائد الحليب الصحية هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة. الوسوم

تعد خلية النحل بالجبن الفيتا من المعجنات الشهية التي يعشقها الجميع ويمكن تناولها في أي وقت، وكثير من الأمهات تردن تحضير وجبات صحية ولذيذة في نفس الوقت لأطفالها، وهي تقدم بطرق مختلفة منها المالح والحلو وهنا سوف نقدمها بالجبن، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغبر مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي مغذية ومفيدة جداً لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلية النحل بالجبن الفيتا في المنزل. مقادير عمل خلية النحل بالجبنة الفيتا مقادير عمل خلية النحل بالجبنة الفيتا تحتوي خلية النحل بالجبنة الفيتا على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٣ أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب ماء دافئ.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

نصف كيلو من الجبنة الفيتا.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

حبة من البيض.

ملعقتان من اللبن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلية النحل بالجبنة الفيتا هيا نتعرف عليها فيما يلي:- نحضر وعاء عمق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح ونتركه جانبا. ثم نحضر الماء الدافئ ونقوم بوضع الخميرة مع السكر ونقلبهم جيداً ونتركها لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تتفاعل. بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة مع الدقيق واللبن والزبادي وزيت الزيتون وباقي الماء مع العجن المستمر. نعجن لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى نحصل على عجينة طرية وندهنها بالزيت ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى تخمر. نحضر وعاء عميق ونخلط به الجبنة مع حبة البركة، ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم نقوم بفرد كل كرة ونحشوها بالجبن وحبة البركة. بعد ذلك نقوم برص الصينية في شكل دوائر مع ترك مسافة بين كل كرة ثم نتركها تخمر مرة آخرى لمدة ٤٠ دقيقة. نخفق البيض مع اللبن وندهن بها وجه العجين ونرشها عليها حبة البركة وندخلها فرن مسخن بدرجة ٢٠٠ درجة مئوية. نتركها في الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى خلية نحل بالجبنة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا. فوائد الحليب الصحية هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة.

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