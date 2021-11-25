البيتزا الأمريكي السريعة حضريها فى المنزل بكل سهولة

تعد البيتزا الأمريكي من أنواع البيتزات السريعة، و التى اشتهرت فى دول أمريكا الشمالية وخاصة أمريكا وكندا فى من الوجبات اللذيذة وسريعة التحضير، و التى يتم صنعها فى المحلات الكبرى وعليها إقبال كثير من الناس، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة سهلة لتقديمها فى المنزل وتكون زي المحلات ورغم سهولة تحضيرها إلا أنه مازال الكثير من الاشخاص يبحثون عن طرق عملها فى المنزل، فئه من الوجبات المحببة لدى الكثيرين من الكبار والصغار، ولذلك سوف نتناول فى هذا المقال من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير البيتزا الأمريكي السريعة بكل تفاصيلها. مقادير البيتزا الأمريكي السريعة مقادير البيتزا الأمريكي السريعة تحتوي البيتزا الأمريكي السريعة على مقادير بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: مكونات العجينة ٥ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

٢ كوب من الماء الدافئ.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ كوب من الزيت. مكونات الصلصة كوب من عصير الطماطم.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

ملعقة صغيرة من السكر البني.

١/٢ ملعقة صغيرة من الريحان الجاف.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية. مكونات الحشو جبنة المودزريلا.

جبنة شيدر.

نقانق (سجق) مطبوخة.

فلفل أخضر.

بصل.

زيتون مخلي. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل البيتزا الأمريكي السريعة سهلة وبسيطة جدا ويمكنك تحضيرها فى وقت قصير وهى كمايلي: أولاً نقوم بعمل العجينة ونحضر وعاء العجن ونضع به كوبين من الدقيق وعليهم الخميرة والسكر وشوية ميه. نخلطهم مع بعض كويس ونغطيها ونتركها جانباً لمدة ١٠ دقائق. ثم تحضيرها ونضع عليها باقى كمية الدقيق والملح ونعجن بالماء حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نخرجها من الوعي ونضعها على سطح املس نظيف ونعجن فيها لمدة ٥ دقائق. نشكلها كرة ونضعها فى الوعاء ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ١/٢ ساعة على الأقل. فى ذلك الوقت نقوم بتجهيز الصلصة وفى طاسة أو حلة على النار نضع زيت الزيتون وعليه الثوم المفرومة يصبح لونه ذهبي. ثم نضيف عليه عصير الطماطم وباقى البهارات والتوابل والريحان والملح ونتركها تغلي حتى تتسبك على نار هادئة. نرفعها من على النار ونتركها جانباً ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين نفر كل كرة فى صينية. بعد فردها نضيف خليط الصلصة وبعد ذلك نضيف النقانق وعليها شرائح البصل والفلفل الأخضر وشرائح الزيتون المخلي. ثم نضيف عليهم الجبنة الشيدر المبشورة والجبنة المودزريلا. ندخلها الفرن السابق تسخينها على درجة حرارة عالية لمدة ٣٠:٢٥ دقيقة حتى تنضج وتذوب الجبنة. نخرجها من الفرن ونتركها تهدى شوية ثم تقطع وتقدم وبالف هنا وشفا. أسرار نجاح البيتزا الأمريكي هناك بعض الخطوات التى يجب عليكى اتباعها للحصول على بيتزا ناجحة وزى الجاهزة وهى كالتالي: نخل الدقيق جيداً قبل استخدامه عمل البيتزا لتصبح هشة وطرية. تخمير العجينة كويس على عدة مراحل. فرد العجينة كويس فى صينية الخبز وتخريمها بالشوكة قبل وضع المكونات. تسخين الفرن جيداً قبل وضع البيتزا حتى لا تأخذ وقت طويل فى السوا. الوسوم

تعد البيتزا الأمريكي من أنواع البيتزات السريعة، و التى اشتهرت فى دول أمريكا الشمالية وخاصة أمريكا وكندا فى من الوجبات اللذيذة وسريعة التحضير، و التى يتم صنعها فى المحلات الكبرى وعليها إقبال كثير من الناس، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة سهلة لتقديمها فى المنزل وتكون زي المحلات ورغم سهولة تحضيرها إلا أنه مازال الكثير من الاشخاص يبحثون عن طرق عملها فى المنزل، فئه من الوجبات المحببة لدى الكثيرين من الكبار والصغار، ولذلك سوف نتناول فى هذا المقال من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير البيتزا الأمريكي السريعة بكل تفاصيلها. مقادير البيتزا الأمريكي السريعة مقادير البيتزا الأمريكي السريعة تحتوي البيتزا الأمريكي السريعة على مقادير بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: مكونات العجينة ٥ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

٢ كوب من الماء الدافئ.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ كوب من الزيت. مكونات الصلصة كوب من عصير الطماطم.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

ملعقة صغيرة من السكر البني.

١/٢ ملعقة صغيرة من الريحان الجاف.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية. مكونات الحشو جبنة المودزريلا.

جبنة شيدر.

نقانق (سجق) مطبوخة.

فلفل أخضر.

بصل.

زيتون مخلي. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل البيتزا الأمريكي السريعة سهلة وبسيطة جدا ويمكنك تحضيرها فى وقت قصير وهى كمايلي: أولاً نقوم بعمل العجينة ونحضر وعاء العجن ونضع به كوبين من الدقيق وعليهم الخميرة والسكر وشوية ميه. نخلطهم مع بعض كويس ونغطيها ونتركها جانباً لمدة ١٠ دقائق. ثم تحضيرها ونضع عليها باقى كمية الدقيق والملح ونعجن بالماء حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نخرجها من الوعي ونضعها على سطح املس نظيف ونعجن فيها لمدة ٥ دقائق. نشكلها كرة ونضعها فى الوعاء ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ١/٢ ساعة على الأقل. فى ذلك الوقت نقوم بتجهيز الصلصة وفى طاسة أو حلة على النار نضع زيت الزيتون وعليه الثوم المفرومة يصبح لونه ذهبي. ثم نضيف عليه عصير الطماطم وباقى البهارات والتوابل والريحان والملح ونتركها تغلي حتى تتسبك على نار هادئة. نرفعها من على النار ونتركها جانباً ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين نفر كل كرة فى صينية. بعد فردها نضيف خليط الصلصة وبعد ذلك نضيف النقانق وعليها شرائح البصل والفلفل الأخضر وشرائح الزيتون المخلي. ثم نضيف عليهم الجبنة الشيدر المبشورة والجبنة المودزريلا. ندخلها الفرن السابق تسخينها على درجة حرارة عالية لمدة ٣٠:٢٥ دقيقة حتى تنضج وتذوب الجبنة. نخرجها من الفرن ونتركها تهدى شوية ثم تقطع وتقدم وبالف هنا وشفا. أسرار نجاح البيتزا الأمريكي هناك بعض الخطوات التى يجب عليكى اتباعها للحصول على بيتزا ناجحة وزى الجاهزة وهى كالتالي: نخل الدقيق جيداً قبل استخدامه عمل البيتزا لتصبح هشة وطرية. تخمير العجينة كويس على عدة مراحل. فرد العجينة كويس فى صينية الخبز وتخريمها بالشوكة قبل وضع المكونات. تسخين الفرن جيداً قبل وضع البيتزا حتى لا تأخذ وقت طويل فى السوا.

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