كوكيز بالشكولاتة المقرمش حضريه زي المحلات بالظبط

كوكيز بالشوكولاتة المقرمش، يعد الكوكيز بالشكولاتة من الحلويات وأنواع البسكويت المحببة لدى الأطفال قبل الكبار، لأنها بالشكولاتة ومغطاه بالشكولاتة الشيبس، ويمكن تحضيرها بأكثر من وصفة وطريقة فمنها بدون بيض أو يتم تحضيرها بالبيض، كما يمكن عملها بالفانيليا بدون شكولاتة، فمن خلال السطور التالية سنوضح طريقة تحضيرها بالخطوات.

كوكيز بالشكولاتة المقرمش في البيت:

يعتبر كوكيز الشوكولاتة من أفضل أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فتفضل كل أم في أن تحضر لأفراد أسرتها المأكولات في المنزل دون أن يتم شرائها من الخارج وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة.

مقادير كوكيز الشوكولاتة:

يتم تحضير كوكيز الشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة كما أن المقادير متواجدة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كوكيز الشوكولاتة:

كوبان من الطحين.

كوبان من رقائق الشوكولاتة.

ربع كوب من السكر.

كوب من الزبدة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

ملعقتين صغيرتين من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة:

يتم تحضير الكوكيز بخطوات سهلة وبسيطة وتتبعوا معنا تلك الخطوات:

القيام بتسخين الفرن، ثم الحصول على الخفاقة الكهربائية ويتم وضع فيها كلًا من السكر والزبدة ثم يتم إضافة الفانيليا والبيض مع الاستمرار في الخلط لحين أن يتشكل إليكم خليط متماسك. الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه خليط الدقيق والبيكنج صودا ثم يتم وضع ذرة صودا مع رشة من السكر ثم يتم وضع تلك المكونات فوق خليط البيض. بعد ذلك يتم إضافة الشوكولاتة الشيبس والاستمرار في الخلط ثم يتم تقسيم العجينة إلى كرة حجمها متوسط ثم يتم فرد الكريات ونقلها في الصينية. بعد ذلك يتم إدخال الصينية في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة ثم يتم تقديمها في قالب نظيف.

طريقة تحضير وصفة الكوكيز للرجيم:

إليكم مقادير تحضير الكوكيز المناسب للرجيم:

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الشوكولاتة.

كوب من السكر البني.

ثلاثة ملاعق من المياه.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من كربونات الصودا.

كوبان من الطحين.

القيام بخلط الطحين الأسمر مع الملح وكربونات الصودا في إناء نظيف. الحصول على إناء أخر ويتم فيه البيضة والمياه مع رشة الفانيليا. يتم خلط السكر البني مع الزيت لحين أن يتماسكوا ثم يتم إضافة خليط البيض والاستمرار في الخلط. إضافة كلًا من الشوكولاتة والطحين على دفعات. يتم تشكيل العجين ووضعه في صينية مدهونة بالزيت. إدخالها إلى الفرن لحين أن يتحمر.

طريقة التحضير:طريقة تحضير كوكيز بالنسكافية والشكولاتة:

يتم عمل الكوكيز بأكثر من نكهة وطعم، فمن خلال السطور التالية سنوضح طريقة تحضيرها بكل سهولة الكوكيز بالنسكافية والشكولاتة:

كوبان من الدقيق.

كوبان من رقائق الشوكولاتة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة من النسكافية.

ربع كوب من السكر.

كوب من الزبدة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

ملعقتين صغيرتين من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الكوكيز بالشكولاتة والنسكافية: