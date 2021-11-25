خزني الليمون قبل الغلاء.. ملعقة سحرية لتخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم

يستخدم الليمون في المنازل بكميات كبيرة وذلك يعود إلى أن له العديد من الفوائد الصحية التي لا يمكن الاستغناء عنها أولا وثانيا فإن الليمون ‏له العديد من الاستخدامات التي تحتاجها العائلة كل يوم ومن هذه الاستخدامات أن هناك الكثير من أفراد العائلة يحبون إضافة الليمون على العديد من أصناف الطعام طوال الوقت كما أنهم يصنعون من هو العصير الطازج والمثلجة والمأكولات السكري اللذيذة، ‏ورغم ذلك فإن الليمون ‏من المكونات الطبيعية التي لا يمكن تخزينها داخل الفريزر حتى لا يصيبه أي مكروه من خلال هذا المقال سنتعرف على طرق تخزين الليمون من السنة للسنة.

أسباب تخزين الليمون من السنة إلى السنة

تقوم الأمهات بتخزين الليمون من السنة إلي السنة ولفترات طويلة لعدة أسباب وهذه الأسباب هي:

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لحل مشكلة انقطاع الليمون في الأسواق لفترات طويلة سيكون هناك بديل لذلك والاعتماد على الليمون الذي تم تخزينه.

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عندما يكون الجميع الليمون المنتشر في الأسواق فاسد وغير صالح للاستخدام او يكون غير طازج يكون من الأفضل استخدام الليمون تحت التخزين.

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أحيانا أن ترتفع أسعار ليمون بشكل كبير في الأسواق وخلال هذه الفترة يكون سعر الليمون غير منطقية ذلك فيكون المناسب في ذلك الوقت أن يتم ‏استخدم الليمون الذي تم تخزينها في المنزل لهذه الفترة.

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يتم تخزين الليمون أيضا لأن الليمون من الخضروات التي تفسد سريعا عند وضعها في الثلاجة لذلك لابد من إيجاد طريقة مناسبة تجعل الليمون يبقى وقت طويل.

طرق تخزين اللليمون من السنة إلى السنة

ما يلي سنتحدث عن طريقتين يمكن من خلال هما تخزين الليمون داخل الثلاجة ودون أن يتعرض الليمون للفساد:

الطريقة الأولى

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يتم إحضار الليمون صالح للاستخدام.

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‏ غسل حبيت الليمون بالماء جيدا.

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‏ تغليف كل حبة أمل حبة الليمون على حده داخل اوراق الألمنيوم.

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‏ وضع جميع الحبات التي تم تغليفها بورق الألمونيوم في كيس كبير وادخلها في الثلاجة .

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‏ إخراج كيس الليمون المغلف بالألمونيوم عند الرغبة في استخدامه.

الطريقة الثانية