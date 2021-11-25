ازاي تستبدلي اللبن والزبدة في المخبوزات لو عايزة تستغني عنهم

المخبوزات والمعجنات عموما المكونين الاساسين فيهم هما اللبن والزبدة ، ورغم ان المكونات دي ضرورية للمخبوزات ، الا انه في بعض الاحيان ممكن تحتاجي تستبدليهم لخفض السعرات الحرارية لو بتعلمي دايت ، او لتوفير اختيار نباتي للاشخاص النباتيين ، او للاشخاص اللي ممكن يكون عندهم حساسية من منتجات الالبان ، البدائل المختلفة بتدي تقريبا نفس طعم وقوام الزبدة واللبن ، وتقدري تختاري البدائل حسب احتياجاتك ، اللبن لانه سائل هيكون سهل استبداله ، واختيار بدائل الزبدة هتعتمد على الطريقة اللي الوصفة محتاجة بيها الزبدة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم بدائل اللبن والزبدة في المخبوزات.
بدائل اللبن والزبدة في المخبوزات:
بدائل اللبن:
– البديل 1:
استبدلي كمية اللبن اللي محتاجاها الوصفة بكمية متساوية من بدائل اللبن غير الالبان ، زي حليب الصويا, حليب الارز, حليب اللوز وحليب المكسرات بشكل عام, حليب جوز الهند.
– البديل 2:
ممكن تعملي نكهة الفواكة في المخبوزات بتاعتك ، عن طريق استبدال اللبن بكمية متساوية من عصير الفاكهة ، زي عصير البرتقان او التفاح.
– البديل 3:
ممكن تعملي لبن بديل عن طريق استخدام الحليب المبخر (شبه الحليب المكثف ولكن من غير سكر مضاف) امزجي الحليب المبخر مع كمية متساوية من الماية ، على سبيل المثال ، لو الوصفة محتاجة كوباية واحدة من اللبن ، امزجي ½ كوباية من الحليب المبخر مع ½ كوباية ماية.
بدائل الزبدة:
– البديل 1:
استبدلي الزبدة السايحة في الوصفة بالزيت ، زي زيت الزيتون, زيت الكانولا, او اي نوع زيت نباتي ، والكمية المثالية هتكون باستبدال 8/7 كوباية زيت لكل 1 كوباية زبدة سايحة في الوصفة.
– البديل 2:
استبدلي الزبدة بالسمنة ، والكمية المثالية هي8/7 كوباية سمنة لكل 1 كوباية زبدة ، او 1 كوباية سمنة لكل 1 كوباية زبدة.
– البديل 3:
ضيفي التفاح المهروس او اي نوع فواكه او خضروات مهروسة كبديل للزبدة ، استبدلي الفاكهة المهروسة بنص كمية الزبدة في الوصفة ، على سبيل المثال ، لو الوصفة بتاعتك محتاجة كوباية واحدة من الزبدة استبدليها ب ½ كوباية من الفاكهة المهروسة ، اما الخضار المهروسة استخدمي منها ¾ كوباية بدل كل كوباية زبدة.
– البديل 4:
استبدلي الزبدة بالزبادي او بال buttermilk باستخدام نص كمية الزبدة المطلوبة في الوصفة ، على سبيل المثال ، لو وصفتك محتاجة ½ كوباية زبدة ، ضيفي بدالها ¼ كوباية زبادي او buttermilk.
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