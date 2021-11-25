طول عمرنا بنلف ورق العنب والكرنب غلط هتلفي بالمشط بسرعه الصاروخ اكتر من 3 كيلو في دقائق بدون ماكينة

طول عمرنا بنلف ورق العنب والكرنب غلط، وصفة ورق العنب أشهى وأشهر الوجبات الشعبية والتي يفضل تناولها الكثير من الناس، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على الطريقة التي من خلالها من الممكن لكل سيدة في المنزل أن تقوم باللف لأكبر عدد ممكن من أصابع محشي وجبة ورق العنب وخلال أقل وقت ممكن حيث أنه من المعروف أن تلك الوجبة تحتاج لإعدادها بالطريقة العادية إلى المزيد من الوقت، ولكن مع تلك الطريقة الجديدة والمميزة وبمساعدة أداة لا تخطر ببال أحد من الممكن أن يتم اللف لأكبر كمية محشي من ورق العنب بطريقة سريعة وبدون أن يكون هناك استهلاك لمزيد من الجهد أو الوقت، وفيما يلي نتحدث بالتفصيل.

طريقة لف ورق العنب بالمشط

من الممكن أن نستعمل المشط في لف ورق العنب وبكل سهولة، وهذا ما يتم من خلال خطوات في البداية لا بد من الحرص عليها وتلك الخطوات بداية تكون بالتحضير لخلطة المحشي المعروفة من الأرز مع التوابل، وأنواع البهارات المفضلة، وكمية الملح والتي تكون وفقا للرغبة مع تقطيع الكرنب بطريقة بسيطة فقط من ناحية الرأس ثم نقوم بعمل الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى هي القيام بسلق ورق العنب.

بعد ذلك يوضع بالمصفاة لتمام استخراج الماء كله.

يتم رص الورق في صفف على فلانشة.

يوضع المشط على كل صف بالتساوي.

يتم التوزيع المتكافئ للخليط من الأرز مع البهارات وفي أقل من عشر دقائق تكون الأصابع ملفوفة وجاهزة.

نقوم بوضع الكرنب مقطوع الرأس في كمية من الماء المغلي.

تترك حتى تمام السلق.

نجد أن الكرنب لا يزال أوراقه كما هي.

لا بد من التصفية للكرنب بشكل كامل من أي ماء زائد.

بعد التأكد من برودة الكرنب تأتي خطوة تقطيعه والتي من الممكن فيها أن نستعين بالمقص.

بعد ذلك نضع المستطيلات منه ونقوم بحشوها بالأرز بعد وضع المشط على الورق بحي تستقبل كل ورقة الكمية الملائمة من الخلطة وبعدها نقوم باللف للورق ووضعه بالقدر المناسب.

خطوات لف ورق عنب بطريقة سهلةخطوات لف الكرنب بالمشط