تبيض الوجه بالفازلين خلطة سحرية لبياض خارق وتفتيح ملحوظ للبشرة

تبيض الوجه بالفازلين من الوصفات التي لها نتائج سريعة في تفتيح لون البشرة وبدون أي أضرار، حيث إن الفازلين من المكونات التي نجدها دومًا مختصة بالعناية بالبشرة والشعر لما له من فوائد كثيرة وعظيمة ويعمل على تفتيح لون البشرة والتخلص من الهالات السوداء التي تسبب الكثير من الإحراج لدى السيدات والفتيات بالإضافة إلى أنه يعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة في الجسم بكل سهولة ويسر فضلاً عن أن الفازلين ممتاز في إعطاء أعلى درجات الترطيب للجسم والنعومة المثالية للبشرة التي تتساوى بنعومة أجسام الأطفال المواليد.

تبيض الوجه بالفازلين والكركم

المعروف عن الوصفات الطبيعية أنها آمنة لجميع أنواع البشرة بدون أي مواد كيماوية تضر بالبشرة وتلحق الأذى بها فيما بعد، تبيض الوجه بالفازلين والكركم له العديد من الفوائد الجمالية للبشرة فيعطي نقاء وصفاء للبشرة فضلاً على أنه يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الخلايا الميتة وتجديدها.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من الكركم.

نحضر وعاء بلاستيكي نظيف. نضع الفازلين والكركم ونخلط بينهم. نغسل الوجه أو البشرة أو المكان المراد تفتيح لونه بالماء الدافئ أولاً لفتح المسام. نجفف البشرة جيدًا ونقوم بوضع الوصفة عليها. نفرك وندلك البشرة لمدة 5 دقائق. نترك وصفة تبيض الوجه لمدة ساعتين على الجسم. نغسل بالماء وسائل الاستحمام الخاص بينا. نكرر وصفة الفازلين مرتين في الأسبوع.

مكونات الوصفةطريقة الاستخدامفوائد تبيض الوجه بالفازلين قبل النوم

إن الفازلين ممتاز في حماية البشرة من العديد من المشاكل كالجفاف وأشعة الشمس التي تعمل على حرق خلايا البشرة، حيث إن وضع طبقة رقيقة من الفازلين قبل الذهاب إلى النوم يساعد بشكل كبير في التخلص من آثار حروق الشمس كما أنه يساعد على تجديد الخلايا المتضررة من أشعة الشمس، ويستخدم الفازلين على البشرة قبل النوم من أجل الحصول على نعومة مثالية للبشرة ودرجة نقاء وصفاء للبشرة ويستخدم أيضًا كأفضل مزيل للماكياج من على البشرة حيث يترك البشرة نظيفة تمامًا ويعمل على غلق المسام.

فوائد الفازلين للجسم

يعد الفازلين من المواد الآمنة التي تعمل على تبيض الوجه والرقبة والجسم بأكمله ومفيد جدًا لمنطقة الكوع والركب حيث تتعرض تلك المناطق للاسمرار بشكل ملحوظ، لكن عندما يتم وضع طبقة من الفازلين يوميًا على الكوع أو الركب يعمل ذلك على التقشير والتخلص من تلك الخلايا الميتة التي تظهر باللون الأسمر وبالتالي يتم تفتيح تلك المناطق وإعادة تجديد الخلايا من جديد، كما أن الفازلين يستخدم أيضًا من أجل التخلص من الشعر الزائد في الجسم بدون الشعور بأي ألم.

يساعد الفازلين على التخلص الفوري من تشققات القدم حيث يتم دهن طبقة خفيفة من الفازلين الطبي النقي في المساء وقبل الذهاب إلى النوم مباشرةً ثم ارتداء الجوارب القطنية وتكرر العملية يوميًا حتى تختفي تشققات القدم نهائيًا، كما أن الفازلين له دور كبير في إعطاء نعومة للشفاه مميزة حيث يتم خلط ملعقة صغيرة من الفازلين مع ملعقة صغيرة من السكر ودهن الشفاه بهذا الخليط وفرك الشفاه بلطف، حيث يعمل الفازلين مع السكر على التخلص من الخلايا الميتة وتجديد خلايا الشفاه والحصول على شفاه ناعمه وممتلئه.

الفازلين والجليسرين لنعومة فائقة

إن الفازلين مع الجليسرين يعمل على إفادة البشرة بشكل كبير حيث يساعد هذا الخليط على شد التجاعيد حول منطقة العين كما يعمل على شد البشرة والرقبة والحصول على نعومة لا مثيل لها، كما يساعد هذا الخليط على التخلص من جفاف البشرة وتشققها خلال فصل الشتاء ويحافظ على لون البشرة ويحميها من تصبغات الشمس ويتم استخدام خليط الفازلين مع الجليسرين قبل النوم حيث يتم خلط ملعقة من الفازلين مع ملعقة متساوية من الجليسرين ووضع الخليط على بشرو نظيفة وسوف تلاحظين الفرق في أيام.

الفازلين لصحة الرموش وتطويلها

يساعد الفازلين على حماية الرموش من التساقط، كما أن الفازلين من المواد الممتازة في تطويل الرموش حيث يعاني الكثير من الفتيات والنساء من قلة شعر الرموش مما يزعج الكثير من النساء ومن أجل الحصول على رموش طويلة وكثيفة دون استخدام أي رموش صناعية يتم وضع طبقة قليلة جدًا من الفازلين الطبي على الرموش في المساء وقبل النوم وسوف نلاحظ في وقت قصير أن الرموش أصبحت أطول مما كانت عليه وكثيفة

تبيض الوجه بالفازلين والنشا

يعد النشا مع الفازلين من المواد الآمنة على البشرة والتي تساهم على تفتيح لون البشرة والتخلص من اللون الداكن خاصة في المناطق الحساسة وآمن تمامًا على جميع أنواع البشرة، حيث يستخدم النشا في تبيض الوجه والجسم بفاعلية كبيرة جدًا ومناسب للبشرة الدهنية والحساسة والجافة حيث يعطي نعومة ممتازة للوجه ومن أجل تبيض الوجه بالنشا نقوم بخلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من ماء الورد ونقوم بوضع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تمامًا ثم نغسل الوجه بالماء البارد ونكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

الفازلين لتبيض المناطق الحساسة

تصاب المناطق الحساسة دائمًا باللون الغامق المختلف عن لون الجسم ويعد الفازلين من المواد الطبيعية الفعالة في إخفاء سواد السنين من تلك المنطقة كل ما عليكي هو خلط مقدار 3 ملاعق من الفازلين مع 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد وغسل المنطقة بماء ساخن لتفتيح المسام أو تعريض المنطقة لحمام بخار ثم نقوم بدهن المنطقة بخليط الفازلين وماء الوردة مرة واحدة في اليوم والاستمرار على تلك الوصفة سوف نلاحظ أن لون تلك المنطقة تغير تمامًا بالإضافة إلى أن رائحة تلك المنطقة ستصبح معطرة دومًا.

اسكراب الفازلين والسكر لتقشير الوجه

إن عملية تقشير الوجه من الأمور الضرورية والهامة للتخلص من القشور المتراكمة على الوجه والجسم وإزالة الخلايا الميتة والعمل على التخلص من انسداد المسام والتي تكون سببًا في العمل على ظهور الحبوب في الوجه ومكونات الاسكراب كالآتي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من السكر الخشن.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بالعمل على خلط المكونات التي لدينا جيدًا ومن ثم أخذ الخليط ووضعه على الوجه أو الجسم والعمل على فرك الجزء المراد بلطف في حركات دائرية، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ووضع مرطب أو دهن الوجه أو الجسم بزيت الزيتون أو ماء الورد ونكرر الوصفة مرتين فقط من كل أسبوع.

الفازلين للوجه

إن فوائد الفازلين للوجه لا تعد ولا حصى حيث إن الفازلين يدخل في كثير من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر أيضًا وذلك بفضل المواد الثقيلة التي يحتوي عليها الفازلين فهو يحمي البشرة ويحافظ عليها من العوامل الجوية الخارجية والتي تضر البشرة حيث يعد الفازلين عازل طبيعي بين البشرة وعوامل الطبيعية الضارة، فضلاً عن أنه يعمل على المحافظة على رطوبة البشرة ويحميها من الجفاف.

لبان الذكر والفازلين لشد وتبيض الوجه

لبان الذكر مع الفازلين من المواد الفعالة في شد البشرة والتخلص التام من التجاعيد والحصول على بشرة صافية ومشدودة وشابة ويمكن تحضير كريم لبان الذكر والفازلين من خلال المكونات الآتي:

علبة فازلين صغيرة.

4 ملاعق كبيرة من لبان الذكر.

نصف فنجان صغير من الماء المغلي.

نقوم بنفع اللبان المر في المء المغلي لمدة يومين. ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته. نقوم بإضافة الماء الناتج إلى الفازلين ونخلط جيدًا. ثم نقوم باستخدام الكريم بشكل يومي مرة صباحًا وأخرى مساءًا. سوف نلاحظ النتيجة خلال أيام قليلة جدًا.

طريقة عمل الكريم