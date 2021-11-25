أقوي كريم بانثينول والنشا للتبييض الفوري للوجه واليدين والرجلين واحصلي على بياض الثلج

كريم النشا وبانثينول للتبييض الفوري للوجه واليدين والرجلين نقدمه إليكي عزيزتي حواء، حيث يبحث الفتيات دائماً عن أكثر الكريمات الفعالة والتي تساهم بشكل كبير في التبييض والتفتيح الفوري للبشرة أو اليدين وخاصة فى وقت الدراسة والخروج إلى العمل، ونجد أن من أكثر العوامل التي تُسبب الاسمرار والتصبغات هو التعرض الكبير لأشعة الشمس، واستخدام الكثير من مستحضرات التجميل لإخفاء عيوب البشرة ولكنها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت، لذالك سوف نقدم إليكي حواء أفضل كريم من النشا والبانثينول لتبييض البشرة وترطيبها وجعلها خالية من أي شوائب. كريم النشا وبانثينول للتبييض الفوري كريم النشا وبانثينول للتبييض الفوري المكونات: ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

كبسولة من فيتامينe.

ملعقة من ماء الورد. خطوات تحضير كريم التبييض السريع أحضري طبق صغير مخصص لعمل وصفات بشرتك، وأضيفي فيه كريم البانثينول وملعقة النشا، وابدئي في خفق المكونات سوياً حتى تتجانس.

بعد ذلك يُضاف إليهم زيت اللوز الحلو مع مراعاة الاستمرار في التقليب.

أضيفي إليهم الفيتامين ويليهم ماء الورد، اخفقي حتى يكون القوام كريمي ناعم للغاية وخالي من أي تكتلات.

أحضري عبوة محكمة الغلق وجافة ومعقمة، أضيفي ذلك الكريم فيها، واحتفظي به لحين استخدامه. خطوات تحضير كريم التبييض السريع طريقة الاستخدام: قومي بغسل البشرة أو اليدين والرجلين والرقبة وأي منطقة تريدين استخدام الكريم عليه، ثم قومي بتجفيفها.

ضعي طبقة مناسبة من الكريم على البشرة وتُدلك برفق لمدة دقيقة، ويترك على البشرة من المساء حتى صباح اليوم التالي.

قومي بغسل بشرتك جيداً ولاحظي الفرق من المرة الأولى.

كرري استخدام الكريم على بشرتك يومياً للحصول على أفضل النتائج ولبياض الثلج الدائم. فوائد كريم النشا والبانثينول تساعد النشا على شد البشرة وجعلها خالية من التجاعيد، كما أنها تمنح البشرة بياض ناصع.

يساعد كريم البانثينول على ترطيب البشرة بعمق، ويجعلها طرية ونضرة وخالية من الجفاف.

أما عن زيت اللوز الحلو فهمو يمنحها التغذية لتكون صحية وبلا أي بهتان.

أما عن الفيتامين ليمنحها الصحة والنضارة.

ماء الورد يجعلها وردية اللون، ومشرقية وصحية وبلا أي خطوط تعبيرية أو هالات سوداء وشوائب. فوائد كريم النشا والبانثينول الوسوم

كريم النشا وبانثينول للتبييض الفوري للوجه واليدين والرجلين نقدمه إليكي عزيزتي حواء، حيث يبحث الفتيات دائماً عن أكثر الكريمات الفعالة والتي تساهم بشكل كبير في التبييض والتفتيح الفوري للبشرة أو اليدين وخاصة فى وقت الدراسة والخروج إلى العمل، ونجد أن من أكثر العوامل التي تُسبب الاسمرار والتصبغات هو التعرض الكبير لأشعة الشمس، واستخدام الكثير من مستحضرات التجميل لإخفاء عيوب البشرة ولكنها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت، لذالك سوف نقدم إليكي حواء أفضل كريم من النشا والبانثينول لتبييض البشرة وترطيبها وجعلها خالية من أي شوائب. كريم النشا وبانثينول للتبييض الفوري كريم النشا وبانثينول للتبييض الفوري المكونات: ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

كبسولة من فيتامينe.

ملعقة من ماء الورد. خطوات تحضير كريم التبييض السريع أحضري طبق صغير مخصص لعمل وصفات بشرتك، وأضيفي فيه كريم البانثينول وملعقة النشا، وابدئي في خفق المكونات سوياً حتى تتجانس.

بعد ذلك يُضاف إليهم زيت اللوز الحلو مع مراعاة الاستمرار في التقليب.

أضيفي إليهم الفيتامين ويليهم ماء الورد، اخفقي حتى يكون القوام كريمي ناعم للغاية وخالي من أي تكتلات.

أحضري عبوة محكمة الغلق وجافة ومعقمة، أضيفي ذلك الكريم فيها، واحتفظي به لحين استخدامه. خطوات تحضير كريم التبييض السريع طريقة الاستخدام: قومي بغسل البشرة أو اليدين والرجلين والرقبة وأي منطقة تريدين استخدام الكريم عليه، ثم قومي بتجفيفها.

ضعي طبقة مناسبة من الكريم على البشرة وتُدلك برفق لمدة دقيقة، ويترك على البشرة من المساء حتى صباح اليوم التالي.

قومي بغسل بشرتك جيداً ولاحظي الفرق من المرة الأولى.

كرري استخدام الكريم على بشرتك يومياً للحصول على أفضل النتائج ولبياض الثلج الدائم. فوائد كريم النشا والبانثينول تساعد النشا على شد البشرة وجعلها خالية من التجاعيد، كما أنها تمنح البشرة بياض ناصع.

يساعد كريم البانثينول على ترطيب البشرة بعمق، ويجعلها طرية ونضرة وخالية من الجفاف.

أما عن زيت اللوز الحلو فهمو يمنحها التغذية لتكون صحية وبلا أي بهتان.

أما عن الفيتامين ليمنحها الصحة والنضارة.

ماء الورد يجعلها وردية اللون، ومشرقية وصحية وبلا أي خطوط تعبيرية أو هالات سوداء وشوائب. فوائد كريم النشا والبانثينول

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