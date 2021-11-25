اعملي البيتي فور فالبيت زي الجاهز

البيتي فور طبق شهي ولذيذ ولا يمكن الأستغناء عن تواجده في الأعياد والمناسبات والأفراح فمثلا مع بسكويت وكحك العيد لا يوجد بيت مصري في الأعياد لا يتواجد طبق البيتي فور اللذيذ بجانب الكحك وحلوى العيد وفاي وقت نرغب في تناوله فاليوم سوف نتناول طريقة عمل البيتي فور بخطوات سهلة وبمكونات متوفرة في البيت. مكونات البيتي فور اللذيذ: كيلو دقيق.

كيلو الا ربع زبدة.

٢ كوب سكر بودرة.

٣ معالق كاكاو خام.

3 بيضات.

فانيليا.

رشة ملح. مكونات تزين البيتي فور: شيكولاتة بيضاء خام.

مربي.

شيكولاتة خام بني.

شيكولاتة فورماسيلو بني.

شيكولاتة فورماسيلو الوان.

جوز هند ناعم.

بندق ولوز وسوداني مفرومين(حسب الرغبة). طريقة تحضير البيتي فور : نقوم بوضع الزبدة والسكر ونخفق حتى نحصل على القوام كريمي. نقوم بوضع البيض والفانيليا وخفقهم جيدا حتى يصبح الخليط متجانس . في وعاء نضع الدقيق الملح ونقلبهم ثم نضيف المكونات السائله عليه ونقلب حتى تمتزج المكونات السائلة مع الدقيق. نقوم بتقسيم العجينة لنصفين الاول نتركة أبيض اللون والثاني نضع علية الكاكاو ونقلب حتى يمتزج الكاكاو مع العجينة ونترك العجينة ترتاح في التلاجة 10دقائق. نضع العجينة في كيس الحلواني ونقوم بتشكيلها حسب الرغبة على صوانى بها ورقة زبدة ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج. بعد أن تخرج من الفرن بتركها تبرد تماماً ونقوم بتزين البيتي فور حسب الرغبة. نقوم نلصق البيتي فور بالمربى ثم نغمسها في الشيكولاتة من احد أطرافها وعلى الفور بغمسها في الشيكولاتة الفورماسيلو ونرصها وندخلها الثلاجة تبرد وتتماسك الشيكولاتة والمربى. ومره اخري نغمسها فالشيكولاتة وعلى الفور في المكسرات ومره اخري في جوز الهند. ليصبح عندنا نوع بيتي فور بالشيكولاتة الفورماسيلو واخري بجوز الهند و المكسرات. أسرار نجاح البيتي فور: نختبر اتنين من البتي فور في الفرن قبل تشكيل الكمية كلها لو فرشت في الصنية نضع معلقة دقيق هيتماسك الخليط. نقوم باستخدام نوع دقيق للحلويات للحصول على نتيجة مضمونه. ننخل الدقيق والسكر البودرة يعطي نتيجة ناجحة. نسخن الفرن قبل دخول البيتي فور. بعد نضج وخروج البيتي فور من الفرن لا نحركة بتركه يبرد تماماً الاول. بعد تزين البيتي فور بالمربى والشيكولاتة ندخلها الثلاجة لكي تتماسك. مكونات بسكويت السكر: ٣ كوب دقيق أبيض.

٢ بيضة.

٢ كوب سكر.

كوب زبدة.

٤ معالق من الحليب.

بيكنج بودر.

رشة ملح. طريقة تحضير بسكويت السكر: في وعاء نضيف السكر والبيض والفانيليا والزبدة والحليب ونخفق بالضرب الكهربائي جيداً حتي يصبح القوام كريمي. في وعاء اخر نضع المكونات الجافة(الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح) معاً. نضع المكونات الجافة على السائلة ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات معاً. نشكل العجينة اشكال حسب الرغبة وندخلها الفرن على الرف الأوسط حتى ينضح البسكويت. مكونات بسكويت البرتقال: كوب عصير البرتقال.

٢ بيضة.

كوب إلاربع سمنة.

كوب إلاربع سمنة. ملعقة كبيرة من برش البرتقال.

كوب إلاربع السكر.

كوب إلاربع دقيق.

بياض بيضة.

٢ ملعقة سكر بودرة للتزيين.

بيكنج بودر.

فانيليا. طريقة تحضير بسكويت البرتقال: في وعاء نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ثم نضيف السمن ونخلط المكونات معاً. ثم نضيف السكر ونقلب بمضرب حتى تختلط المكونات. ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر في التقليب حتى تمتزج كل المكونات. ثم نضيف عصير البرتقال ونستمر في التقليل حتى نحصل على عجينة البسكويت المتماسكة. نفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

نقطعها إلى الشكل المطلوب ونرصها في صينية بها ورقة زبدة وندهن الوجة ببياض البيض و نرش علية السكر. وندخل الصينية الفرن حتى ينضح البسكويت. مكونات عمل بسكويت الشوفان: ١ كوب دقيق.

٢ كوب شوفان.

١٠٠ جرام زبدة.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة قرفة بودر. طريقة تحضير بسكويت الشوفان: في وعاء نضع الشوفان والدقيق والقرفة ونتركهم جانباً. في وعاء أخر نضع الزبدة والسكر ونخفق جيداً ثم نضيف المكونات الجافة بالتدريج حتى تصبح عجينة. نقوم بتقسيم العجينة الي كرات صفيرة. نقوم بفرد الكرات على شكل دائرة ونرص في صينية بها ورقة زبدة. وندخلها الفرن وبعد خروجها نترك البسكويت يبرد تماما قبل تناوله. مكونات البيتي فور اللذيذ:مكونات تزين البيتي فور:طريقة تحضير البيتي فور :أسرار نجاح البيتي فور:مكونات بسكويت السكر:طريقة تحضير بسكويت السكر:مكونات بسكويت البرتقال:طريقة تحضير بسكويت البرتقال:مكونات عمل بسكويت الشوفان:طريقة تحضير بسكويت الشوفان:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي البيتي فور فالبيت زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.