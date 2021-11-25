بحبة من الجزر اعملي أحلى شوربة عدس تدفيكي من برد الشتاء بأبسط المكونات

تعد شوربة العدس من الأكلات المشهورة والتي يقبل عليها الكثيرين في فصل الشتاء، حيث أنها تعمل على تدفئة الجسم كما تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بمذاق رائع في المنزل، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي العدس والبصل والثوم والتوابل التي تعطيه نكهة ومذاق رائع، وهو من الأكلات المصرية المشهورة التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة العدس الشهية في المنزل.

مقادير عمل شوربة العدس

تحتوي شوربة العدس على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب من العدس الأصفر المنقوع.

حبة من البصل المفروم.

ربع كوب من الارز.

٢ مكعب مرقة دجاج.

عصير ليمون.

رشة من البابريكا.

ملعقة من الكمون.

رشة من الملح.

القليل من الفلفل المطحون.

٢ لتر من الماء المغلي.

حبة من الطماطم.

ثوم مفروم.

حبة من الجزر المبشور.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شوربة العدس الشهية في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر إناء عميق على النار ونقوم بوضع القليل من الزيت، بعد ذلك نقوم بوضع البصل مع الثوم ونقلبهم جيداً حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بإضافة الجزر المبشور، مع إضافة العدس المغسول والماء مع التقليب المستمر. ثم نقوم بغسل الأرز ونضيفه على العدس مع الطماطم والتوابل ومرقة الدجاج والتوابل مع التحريك المستمر. عند غليان الخليط ننزله من على النار ونضعه في الخلاط ونخفقه حتى نحصل على قوام كثيف ثم نضعه مرة آخرى في الإناء للغليان. بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة ونضع بها القليل من الزيت مع البصل والكمون ونقلبهم جيداً حتى يأخذ اللون الذهبي. ثم نرشه على الشوربة مع وضع عصير الليمون عند الاقتراب من النضج وبهذا يصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق شوربة عدس لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل للجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى. يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم. يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.

طريقة عمل خبز محمص

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل خبز محمص وهي كما يلي:-

نحضر أرغفة من الخبز ونقوم بدهن الخبز بالزيت من الأعلى والأسفل. بعد ذلك نقوم بتقطيع أرغفة الخبز إلى مربعات ووضعها في الصينية ونرش عليها القليل من الملح. ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تحمر ثم تصبح جاهزة للتقديم بجانب الشوربة.

فوائد العدس على الجسم

هناك عدة فوائد للعدس على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-